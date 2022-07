نجم "صراع العروش" بيتر دنكليج ينضم إلى طاقم فيلم "مباريات الجوع" الجديد

في مفاجأة لاقت استحسان الكثيرين، أعلن رئيس شركة "ليونسجيت موشن بكتشر" (Lionsgate Motion Picture) ناثان كاهان، اليوم الخميس، عن انضمام النجم بيتر دنكليج رسميا إلى طاقم فيلم "مباريات الجوع: أغنية الطيور المغردة والثعابين" (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes).

