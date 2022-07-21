نجم "صراع العروش" بيتر دنكليج ينضم إلى طاقم فيلم "مباريات الجوع" الجديد

في مفاجأة لاقت استحسان الكثيرين، أعلن رئيس شركة "ليونسجيت موشن بكتشر" (Lionsgate Motion Picture) ناثان كاهان، اليوم الخميس، عن انضمام النجم بيتر دنكليج رسميا إلى طاقم فيلم "مباريات الجوع: أغنية الطيور المغردة والثعابين" (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes).

OH Y E S. We are SO ready for the Dinklage to enter Panem! How about you? https://t.co/3xZDZ5xp19 — The Ballad of Songbirds and Snakes (@songbirdssnakes) July 18, 2022

وأعرب كاهان عن سعادته بانضمام بيتر إلى فريق العمل، واصفا إياه بـ"أحد أفضل الممثلين على قيد الحياة" حسب تعبيره. في حين أضافت المنتجة نينا جاكوبسون بأنها لا تستطيع التفكير بأي ممثل آخر أكثر ملاءمة منه للدور، وهو ما عللته بأن كل من دنكليج والشخصية التي سيلعبها، يمتلكان سمات مشتركة تتمثل بالجاذبية والذكاء والعمق وروح الدعابة السوداء.

من المفترض أن يؤدي دنكليج أحد الأدوار الرئيسية بالعمل، وتحديدا عميد الأكاديمية "كاسكا هايبوتوم" صاحب الشخصية القوية الصارمة بحياة "كوريولانوس سنو"، كونه المهندس الأصلي لألعاب الجوع وصاحب القواعد التي من شأنها تحديد مصير البطل.

A teaser for ‘The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes’ starring Rachel Zegler and Tom Blyth has been released. pic.twitter.com/zevSpAVT7X — Film Updates (@FilmUpdates) June 5, 2022

أغنية الطيور المغردة والثعابين

وتم الإعلان الشهر الماضي عن اختيار الممثل توم بليث لأداء دور الرئيس "سنو" في مرحلة شبابه، في حين تؤدي الممثلة والمغنية الأميركية راشيل زيغلر دور الشخصية الأنثوية الأساسية "لوسي غراي بيرد"، وما زال الجمهور بانتظار معرفة باقي الترشيحات خاصة أصحاب الشخصيات الشريرة والمؤثرة بالقصة.

والفيلم مقتبس عن رواية من أدب الديستوبيا -أدب المدينة الفاسدة- تحمل الاسم نفسه للروائية سوزان كولنز، ويعد عملا متفرعا من سلسلة أفلام "مباريات الجوع" ذات الجماهيرية الضخمة والتي صدر عنها 4 أفلام آخرها كان في 2012 وجنت ما يقرب من 3 مليارات دولار، وهو بمثابة "بريكول" (Prequel) أي أن أحداثه تدور في عصور قديمة سابقة على عصر الأحداث الأصلية.

ووفقا لصناع العمل، فإن هذا الجزء سوف تدور أحداثه في نفس العالم الذي شاهدناه في "مباريات الجوع" ولكن قبل 64 عاما من القصة التي نعرفها، حين كان "سنو" مراهقا لم يتجاوز الـ18 من عمره.

بالتزامن مع حصاد الدورة العاشرة لمباريات الجوع، ومع توالي الأحداث سنعرف كيف وصل الحال بالأبطال إلى ما صاروا عليه، وما الذي أسقط الجميع تحت فك دكتاتور يحكم مجتمعا بائسا.

من المقرر طرح فيلم "مباريات الجوع: أغنية الطيور المغردة والثعابين" في دور العرض الأميركية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023 رغم أن التصوير بدأ هذا العام حسب ما صرح المخرج فرانسيس لورانس.

PETER DINKLAGE Wins Emmy Award for 'GAME OF THRONES'https://t.co/DAWM7czAxE pic.twitter.com/wMjH1uZdWN — ComicBook NOW! (@ComicBookNOW) September 18, 2018

هوليود تفتح ذراعيها لتيريون لانستر

جدير بالذكر أن النجم الأميركي بيتر دنكليج اشتهر بأدائه شخصية تيريون لانستر في مسلسل "صراع العروش" (Game of Thrones)، وفاز عنه بـ4 جوائز إيمي من إجمالي 9 ترشيحات.

ومنذ انتهاء المسلسل وبسبب النجاح الضخم الذي حققه على مدار 8 مواسم، فتحت له هوليود ذراعيها وانهالت عليه الفرص التي مكّنته من اقتناص أدوار مميزة أخرى مثل: فيلم الجريمة "أنا أهتم كثيرا" (I Care a Lot) في 2020، والفيلم الرومانسي-الموسيقي "سيرانو" (Cyrano) في 2021، والفيلم الكوميدي "حالم أميركي" (American Dreamer) في 2022.

أما الأعمال التي وقع اختياره عليها وجاري تنفيذها أو تلك التي انتهى منها بالفعل ولكن لم يتحدد موعد عرضها بعد، فعديدة، من بينها: فيلم "المنتقم السام" (The Toxic Avenger)، و"الغابة" (The Thicket)، و"القزم" (The Dwarf)، و"جاءت إليّ" (She Came to Me )، و"إخوة" (Brothers).