رغم أن بعض المشاهير قد يرغبون بالتزام الصمت تجاه معاناتهم الصحية، فإن هناك آخرين يستغلون شعبيتهم والاهتمام الإعلامي بهم في تعريف الجمهور بالمرض الذي أصيبوا به، في محاولة منهم للتثقيف وتقديم الدعم للمرضى الآخرين.

آخر هؤلاء كان النجم الأميركي "براد بيت" الذي أعلن إصابته بمرض نادر اسمه "عمى التعرّف على الوجوه" (Prosopagnosia)، الذي يجعله غير قادر على تمييز الوجوه أو تذكّر أصحابها، مما عرّضه إلى مواقف محرجة جعلته يلزم منزله.

من بين المشاهير الآخرين الذين اعترفوا بإصابتهم بأمراض نادرة، نجم البوب جاستن بيبر الذي كشف عن إصابته بـ متلازمة "رامزي هانت" ذات الأصل الفيروسي، والتي نتج عنها شلل بوجهه ما زال غير معروف إلى متى سيستمر.

ووفقا لجمعية مكافحة مرض شلل الوجه (غير الحكومية) في بريطانيا، فإن المصابين بالمتلازمة غالبا ما يكونون عانوا من جدري الماء عندما كانوا صغارا، أما مدرسة إيكان للطب في ماونت سيناي (ISMMS) في نيويورك فأعلنت أن المتلازمة قد تسبب فقدان السمع والدوار وتدلي الوجه.

جدير بالذكر أن الفيروس المسبب للمتلازمة يعيش في الأعصاب ويظل كامنا لسنوات، لكنه ينشط حين يضعف الجهاز المناعي.

▪️What caused Justin Bieber’s disease, Ramsay Hunt Syndrome? In this short video we will talk about what are the causes of Ramsay Hunt Syndrome which has paralyzed half of Justin Bieber's face and canceled his world tour. #justinbieber #bieber #ramsayhuntsyndrome #facialparalysis pic.twitter.com/7VMIJ4DQ07

بجانب بيبر، هناك نجوم آخرون أُصيبوا بشلل الوجه كذلك، مثل جورج كلوني الذي أُصيب بالشلل لمدة 9 أشهر خلال سنته الأولى في المدرسة الثانوية، وتحديدا "شلل بيل" -المؤقت والأكثر شيوعا- الذي عادة ما يُصيب جانبا واحدا من الوجه إثر إصابة العصب السابع، والأمر نفسه تعرضت له أنجلينا جولي في 2016.

أما سيلفستر ستالون فطالما كان شلل وجهه سمة بارزة له، إذ أُصيب به منذ الصغر، بسبب حدوث مضاعفات لوالدته أثناء الولادة. وهو ما دفع الطبيب لاستخدام زوجين من الملاقط لإخراجه، نتج عنها إصابة عصب وجهه بالشلل عن طريق الخطأ، ليظل طوال حياته بفم ملتو ولسان نصف مشلول جعله يعاني من مشكلة بالنطق.

