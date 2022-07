أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن الأفلام العشرة الأولى التي تم اختيارها للعرض خلال فعاليات دورته الـ44، التي تقام بين 13 و22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

جاء تأجيل مهرجان الجونة السينمائي لينهي المنافسة مع مهرجان القاهرة على أفضل الأفلام في العالم لصالح الأخير، مما يصب في مصلحة المشاهد الذي لم يكن يستطيع السفر للجونة لمشاهدة ما يعرض هناك.

فيلم افتتاح "كان"

من أهم الأعمال التي يعرضها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لهذا العام فيلم "النسخة النهائية" (Final Cut)، الذي افتتح عروض مهرجان كان السينمائي الدولي، وهو فيلم كوميدي ورعب من إخراج ميشيل هازانافيسيوس.

ويشهد المهرجان أيضا عرض نسخة فرنسية من الفيلم الياباني "قطعة واحدة من الموتى" (One Cut of the Dead) إنتاج عام 2017، وتدور أحداثه حول فريق عمل سينمائي يقوم بتقديم النسخة الفرنسية رديئة المستوى من الفيلم الياباني، ولكن في أثناء العمل على إحدى اللقطات الصعبة يتعطل التصوير بسبب ثورة بين الموتى، إذ يتحولون إلى كائنات زومبي حقيقية مثل الموجودين على الشاشة، فيصبح على طاقم العمل إنقاذ نفسهم بينما ينقذون فيلمهم.

يعرض "قطعة واحدة من الموتى" خلال برنامج "منتصف الليل" في مهرجان القاهرة السينمائي، وهو برنامج متخصص في الأفلام النوعية مثل الأكشن والرعب وغيرها، التي تختلف بشكل كبير عن الأفلام الأخرى الشائع عرضها في المهرجانات، لجذب شرائح أخرى من المشاهدين.

أفلام مهرجان برلين السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة كذلك في دورته المقبلة فيلمان متوجان في مهرجان برلين السينمائي للعام 2022، الأول هو فيلم "ألكاراس" (Alcarràs) المتوج بجائزة الدب الذهبي، وهو من إخراج كارلا سايمون، وإنتاج إسبانيا وإيطاليا، وتدور أحداثه حول عائلة تحيا في قرية صغيرة في كاتالونيا وتعمل في زراعة الخوخ، إلا أن مصدر رزقهم يتعرض للتهديد عندما يتوفى صاحب الملكية التي يعملون بها ويقرر وريثه بيع الأرض.

عمل بالفيلم مجموعة من الممثلين غير المحترفين، وهو أول فيلم سينمائي ناطق باللغة الكتالونية يفوز بالدب الذهبي، علما بأنه عرض بعد ذلك في مهرجان سيدني السينمائي.

ويشهد القسم الرسمي خارج المسابقة عرض فيلم "حبل من الجواهر" (Robe of Gems) الحائز على جائزة الدب الفضي للجنة التحكيم بمهرجان برلين هذا العام، وهو من إخراج ناتاليا لوبيز، وإنتاج الأرجنتين والمكسيك.

تدور أحداث الفيلم حول إيزابيل التي انتهت للتو من جزء من إجراءات طلاقها، وتقرر الانتقال لقصر قديم تملكه عائلتها، ولكن اختفاء أحد معارفها يؤدي إلى العديد من التعقيدات في حياتها، مع دخول امرأتين أخريين، هما روبيرتا ومارتا، فابن الأخيرة متورط في تهريب المخدرات، كما تكسب مارتا عيشها من العمل مع عصابة مخدرات محلية لتطغى المأساة والعنف على طريق النساء الثلاث للخلاص.

أفلام لمخرجين مشاهير

أضاف مهرجان القاهرة لقائمته أحدث الأفلام لبعض من أشهر وأهم المخرجين المعاصرين، أول هذه الأعمال فيلم المخرج الروماني كريستيان مونجيو "لمحة" (RMN) من إنتاج رومانيا وفرنسا وبلجيكا والسويد، ويعد أحدث أفلام المخرج الروماني الذي سبق أن عُرض فيلمه السابق "تخرج" (Graduation) في الدورة الـ38 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تدور أحداث الفيلم في قرية تضم أعراقا مختلفة في ترانسيلفانيا برومانيا، حيث نتابع رجلا عاد من ألمانيا وحبيبته السابقة التي تعمل في القرية.

فاز كريستيان مونجيو بجائزة السعفة الذهبية عام 2007 عن فيلمه "4 أشهر و3 أسابيع و2 يوم" (4 Months, 3 Weeks and 2 Days) كما فاز بجائزتي أفضل سيناريو وأفضل مخرج في مهرجان كان السينمائي لعامي 2012 و2016 عن أفلامه "تخرج" و"ما وراء التلال" (Beyond the Hills).

أضاف المهرجان أيضا فيلم "توري ولوكيتا" (Tori & Lokita) الذي يعرض ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، وهو من إخراج جين بيير داردان ولوك داردان، وإنتاج فرنسا وبلجيكا، وهو حاصل على جائزة الدورة الـ75 لمهرجان كان السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم في بلجيكا، عندما يقرر شاب وفتاة مراهقة السفر بمفردهما من أفريقيا إلا أنهما يواجهان ظروفًا قاسية.

أما فيلم "حنين" (Nostalgia)، فسيعرض ضمن قسم البانوراما الدولية، وهو من إخراج ماريو مارتوني، وإنتاج إيطاليا وفرنسا، وتدور أحداثه حول فيليس الذي يعود إلى مسقط رأسه نابولي بعد غياب 40 عاما، ويعيد اكتشاف الأماكن ورموز المدينة التي تذكره بماضيه.

شارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان كان هذا العام، كما عُرض لمارتوني أيضا فيلمه السابق "ملك الضحك" (The King of Laughter) ضمن فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة.

وتم الإعلان عن 4 أعمال أخرى: "إيامي" (EAMI) الحاصل على جائزة النمر الذهبي من مهرجان روتردام، و"المبدأ" (Utama) الحائز على الجائزة الكبرى في المسابقة الدولية للأفلام الروائية في مهرجان صندانس، وجائزة الجمهور من مهرجان ترانسيلفانيا، و"منظور الفراشة" (Butterfly Vision) الذي شارك في مسابقة "نظرة ما" في الدورة الـ75 لمهرجان كان السينمائي، و"شاطئ بعيد" (A Far Shore) الذي عرض بمهرجان كارلوفي فاري السينمائي، وفي انتظار قوائم أخرى من الأفلام ستصدر لاحقا عن المهرجان.