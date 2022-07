حين يُذكر مصطلح "اضطراب الطعام" -المعروف أيضا بالبوليميا أو الشره المرضي العصبي- يظن البعض أنه سلوك اختياري قرر صاحبه اعتناقه نمطا لحياته، بينما هو من الأمراض الخطيرة التي قد تفتك بصاحبها إن لم يتصد له ويعالجه، وهو القرار الصعب في ذاته.

فالمسألة شائكة لما تنطوي عليه من أفكار ومشاعر وسلوكيات، تضافرت جميعها لينتج عنها هذا الاضطراب.

واضطراب الأكل من التحديات التي واجهت العديد من المشاهير، خاصة أن الصناعة في هوليود تُركز على الصورة والجمال لا على الموهبة فقط.

لكن -لحسن الحظ- في العقد الأخير، تحدث كثيرون منهم علنا عن معاناتهم مع ذلك السلوك المدمر، وما آلوا إليه أو كيف تغلبوا عليه، في محاولة منهم لنشر الوعي وبث الأمل في نفوس آخرين ما زالوا يحاربون المرض أو يخجلون من البوح به.

وإليكم بعض من هؤلاء الشجعان.

رغم النجاح المهني والجماهيري الذي حققته الممثلة جين فوندا على مدى مشوار فني امتد أكثر من 60 عاما وكُلل بجائزتي أوسكار، فإنها عانت طويلا من اضطراب الطعام الذي صارعته لسنوات عديدة، وإن نجحت في إخفائه عن أعين العامة وأقلام الصحافة.

ووفقا لتصريحات فوندا، فإن معركتها مع الشره المرضي العصبي بدأت منذ سن 21 عاما، وامتدت لعقود، وهو ما ارتبط في المقام الأول برأي عائلتها بمظهرها وتقييمهم لجسدها.

والغريب أنها كانت كلما تقدمت في العمر ازداد الأمر سوءا، إلى أن أتت لحظة فارقة كان عليها أن تختار إما الحياة أو الموت، فقررت ملء الفراغ داخلها بشيء آخر، لم يكن سوى التركيز على ممارسة الرياضة وتمارين اللياقة البدنية.

A moment of appreciation, this is how Jane Fonda looks✨! An 80 year old feminist activist/actress, a two-time #Oscars winner, who gave birth to two children and adopted a daughter, suffered from bulimia for years and battled breast cancer. In summary, she is a true role model. pic.twitter.com/HcHEiGIsVA

— روابي بنت صالح آل عبدالقادر (@RawabiSA) March 6, 2018