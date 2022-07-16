عودة حفلات كاظم الساهر في مصر بعد غياب 13 عاما

أعلن المطرب العراقي كاظم الساهر -عبر صفحته الرسمية على إنستغرام- عن إقامة حفل بمصر خلال الشهر المقبل، معلنا عودة بعد غياب دام 13 عاما.

وحظي الإعلان عن عودة الساهر للغناء -عبر الحفل الذي سيقام في الساحل الشمالي- بردود أفعال إيجابية من جمهور النجم العراقي الذي يتمتع بشعبية كبيرة في مصر.

واشترط الساهر على الشركة المنظمة للحفل بأن تتم التجهيزات باحترافية تليق بتاريخه ومكانته الفنية في مصر، وهو ما يتم ترتيبه الوقت الحالي.

أسباب الغياب

وقد أثار غياب الساهر عن سوق الحفلات في مصر حالة من الجدل، خاصة وأنه يتمتع بشعبية جارفة، وكانت حفلاته دائما كاملة العدد، ولكن هناك أكثر من رواية عن سر غيابه، من بينها ما يشاع حول عدم تقاضيه باقي أجره عن حفله بدار الأوبرا المصرية، في حين تشير رواية أخرى إلى أن تأخر الساهر عن موعده دائما كان يزعج القائمين على حفلات دار الأوبرا التي كان كاظم يقيم حفلات بها بشكل دائم.

وعلى الرغم من هذه الشائعات، ظل اسم الساهر بين الأسماء التي يتم التفاوض معها لإحياء حفلات في الأوبرا ضمن مهرجان الموسيقى العربية، ولكنه كان يعتذر بسبب تنقله المستمر بين بيروت ودبى والرباط لسنوات طويلة انشغل خلالها بحفلاته في دول مختلفة، ليغيب عن الحفلات في مصر منذ صيف 2009.

حفل في بيروت

والتقى الساهر أمس بجمهوره في لبنان، وحظي باستقبال حافل في واجهة بيروت البحرية، في أمسية حرص خلالها على تقديم أغلب أغنياته وقال في بداية الحفل "عيدكم مبارك إن شاء الله كل أيامكم أعياد والله يحفظكم، سوف أحاول أن أقدم لكم جميع الأغاني التي تفضلوها، مع الفرقة العراقية".

وغنى خلال الحفل عددا من الأغاني منها "أحبيني" و"زيديني عشقا" و"هل عندك شك" وغيرها من الأغنيات.

كما يستعد الساهر أيضا لحفل غنائي كبير في عمان يوم 28 يوليو/تموز الجاري.