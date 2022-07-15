أكاديمية المظلة.. أبطال خارقون لإنقاذ عالمنا من الدمار

تفتتح "مداريات حزينة" لعالم الأنثروبولوجيا والإثنولوجيا الفرنسي كلود ليفي شتراوس بجملة تُلخّص جزءا من تصوّره عن الأشياء "أنا أكره السفر والاستكشاف؛ وها أنا ذا أتهيأ لرواية رحلاتي".

بهذا القدر من السخرية بدأ واحد من أكثر مؤلفي الكتب الأنثروبولوجية شهرة عن الموضوع الذي يكرهه؛ السفر والاكتشاف في عالمه وعوالمه الموازية فكريا، وربما في ذلك ما يصف أدبيا العمل التلفزيوني السينمائي الذي يتميز بكثير من الحركة والتنقل المبني على تصوّر رجل لم يكن يريد كل هذا الصخب بعيدًا عن حبيبته التي قتلها السرطان ليؤسس لكل ذلك في "أكاديمية المظلة" (The Umbrella Academy).

يحضُر هنا نقاش الأكوان الموازية وتعدد الحيوات واحتمال وجود الأبطال الخارقين في اللحظة التاريخية الراهنة من الزمن بعد انتشار صور تيلسكوب جيمس ويب الشهيرة التي خلقت في رمزيتها البعيدة والقريبة للجميع احتمالات أكبر لمساحات عيش بديل ظهرت في عدد لا نهائي من المجرات التي نعيش بينها، وهو ما لا يبدو بعيدا عن الصورة التي يقدمها المسلسل.

"أكاديمية المظلة" هي قصة أشقاء خارقين يسيرون في مهمة لإنقاذ العالم، وفي الموسم الثالث بإمكان محبي المسلسل تنفس الصعداء الآن بعد أن انتظروا بفارغ الصبر منذ عام 2020 ما سيحدث عقب نهاية الموسم الثاني المفتوحة. يعرض المسلسل على منصة "نتفليكس"، وهو مقتبس من سلسلة كتب مصورة نالت شهرة واسعة وتحمل الاسم نفسه.

مواسم متفرقة للمتعة والعلم فقط

7 إخوة بالتبنّي، لديهم قدرات خارقة، يتحدون لكشف غموض وفاة أبيهم الملياردير في الوقت الذي يواجهون فيه نهاية العالم. يظهر الأبطال في أحداث الموسم الجديد وهم يخوضون حربا لإنقاذ العالم، لكن هناك مشكلة جديدة هي أنهم طُردوا من منزلهم وحلّ محلهم مجموعة جديدة من الإخوة الخارقين؛ هم "أكاديمية سبارو" (The Sparrow Academy).

تحتوي الحلقات الجديدة على لحظات كوميدية ومشاهد إثارة رائعة ومواجهات حاسمة كتلك الموجودة في أفلام الرعب.

ينتهي الموسم الأول بنهاية مفتوحة بالاتحاد على هدف النجاة من نهاية العالم، من دون أن نعرف إلى أي مدى تحقق، في حين كان المؤكد اتحاد هؤلاء الإخوة غير المتفقين على شيء كسبيل للإنقاذ.

في الموسم الثاني، التقى فيكتور مع سيسي في مدينة دالاس 1963، ووقع الزوجان في الحب، وأثناء إنقاذ هارلان من الغرق منحه فيكتور عن طريق الخطأ بعض سلطاته، وفي خاتمة الموسم الثاني اعتقد فيكتور أنه أنقذ هارلان من الانفجار بامتصاص قواه، لكن هارلان المتغير احتفظ بها لبقية حياته.

في أكتوبر/تشرين الأول 1989 ماتت سيسي بسبب السرطان، في اليوم الذي ولد فيه أشقاء هارغريفز جميعا لسبب غير مفهوم.

بعيدا عن التعقيد، يسير العمل في جدول زمني شديد التغير، بشكل لا يعتمد سوى على رمزيات رجل مرعوب من فجوات الزمن التي قد تمحوه من دون مقدمات.

كل جزء من العمل يحمل دعوة لإنقاذ العالم من التلف نتيجة العناد البشري والكره المنتشر. في الجزء الثالث، لإنقاذ العالم؛ كل ما يتطلبه الأمر هو أن يضغط أحد الأشقاء على زر إعادة الضبط، في الفندق الشهير (Obsidian) الذي كشف عنه لاحقا على أنه تلك الآلة العملاقة التي بناها من أطلق الشرارة الأولى للكون.

وفي نهاية الموسم لم يعد أي من الأشقاء يتمتع بسلطته الخارقة، هل يعني هذا شيئا؟ ربما لا تعني رحلتهم الشيء الكثير سوى إيمان والدهم الملياردير التام بالعلم والمعرفة مهما كلّف الأمر، وربما يتسبب ذلك في إطلاق نقاشات حقيقية تظهر الاهتمام بالعلم بعيدا عن المعارك المستمرة حول الأكوان الموازية واحتمالاتها.