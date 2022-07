رغم أن المعلومات التي وصلتنا عن الديناصورات محدودة، فقد تمكن العلماء بالبحث والتنقيب من الإجابة عن العديد من الأسئلة؛ كيف عاشت؟ وكيف كان شكلها ونمط حياتها؟ وباستخدام هذه الأبحاث المستمرة لعقود وآخر تقنيات التصوير، يعيد المسلسل الوثائقي "كوكب ما قبل التاريخ" (Prehistoric Planet) الحياة إلى كوكب الأرض قبل 66 مليون سنة، ويعرض العالم الذي كانت تحكمه الديناصورات.

وعبر 5 حلقات مشوقة، يعيد المسلسل الوثائقي المشاهدين إلى ما قبل 66 مليون عاما في أواخر العصر الطباشيري ويضم ما يقرب من 100 ديناصور مصممة بدقة غير مسبوقة وحيوانات أخرى، وتكشف كل حلقة أنواعا مختلفة من الديناصورات.

ويسير الوثائقي الذي أنتجته منصة "آبل تي في بلس" (Apple TV+) بالتعاون مع وحدة التاريخ الطبيعي في "بي بي سي" (BBC)، على خطى أشهر المسلسلات الوثائقية حول الطبيعة مثل "الكوكب الأزرق" (Blue Planet) و"كوكب الأرض" (Planet Earth)، من إنتاج "بي بي سي" أيضا.

ويجلب المسلسل الديناصورات المنقرضة إلى الحياة، ليقدم بذلك أقرب نسخة إلى الواقع عرضت على الإطلاق في عمل وثائقي حول فترة ما قبل التاريخ، وتبدو المشاهد حيوية وواقعية بشكل لا يصدق، فتشعر وكأنك تطل عبر نافذة الزمن وتشاهد الحياة منذ ملايين السنين وكأنها حقيقية.

وبإشراف الفريق العلمي بقيادة عالم الحفريات دارين نايش وخبراء الفريق الوثائقي والفني، عملت شركة التأثيرات البصرية "إم بي سي" (MPC)، منتجة النسخة ثلاثية الأبعاد من فيلم "الأسد الملك" (The Lion King)، على إنتاج الديناصورات التي ستجعلك تشك طوال الوثائقي ما إذا كان ما تشاهده حقيقيا بالفعل من شدة دقتها.

ولجعل التجربة وكأنها حقيقية بالفعل، يحتوي المسلسل الوثائقي على أحد أهم عناصر الأعمال الوثائقية الطبيعية وهي اللقطات العفوية؛ وتبدو المشاهد وكأنها مجمعة معا من مئات الساعات من المقاطع التي تم التقاطها في البرية، لتصبح أقرب ما يكون للحقيقة.

Experience the wondrous story of life on Earth… 66 million years ago. #PrehistoricPlanet arrives May 23 on Apple TV+ https://t.co/A4u7K7mSDm pic.twitter.com/gk9Vq7zczJ

— Apple TV+ (@AppleTVPlus) April 2, 2022