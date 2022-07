في مفاجأة مؤسفة، أعلن النجم الأميركي "براد بيت" -خلال حوار أجراه مع مجلة "جي كيو" (GQ)– إصابته بمرض نادر اسمه "عمى الوجوه" أو "عمى التعرّف إلى الوجوه" (Prosopagnosia)، وهو اضطراب عصبي يجعله غير قادر على تمييز الوجوه أو تذكّر أصحابها، مما عرّضه إلى مواقف محرجة جعلته يُفضّل المكوث في المنزل.

Award-winning actor #BradPitt, in a new interview with GQ revealed that he suffers from facial blindness, also known as prosopagnosia which causes him to struggle to remember people's faces. Although he has not been officially diagnosed, Pitt, 58, says he believes he has it. pic.twitter.com/yHwivZnWCl

