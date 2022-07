حصل مسلسل "فارس القمر" (Moon Knight) على 8 ترشيحات لـ"جوائز إيمي" (Emmy Awards)، وهو ما يعادل نصف الترشيحات التي حصلت عليها استوديوهات "مارفل" (Marvel) في جوائز العام الحالي.

وحصدت مارفل تشريحات لجوائز الإيمي عن 3 مسلسلات من إنتاجها عرضت في الفترة ما بين الأول من يونيو/حزيران 2021 و31 مايو/أيار 2022، وهي مسلسلات "لوكي" (Loki) و"فارس القمر" (Moon Knight) و"هاوكاي" (Hawkeye).

ومن بين 16 ترشيحا لإنتاجات مارفل، حصل مسلسل "فارس القمر"، من إخراج المصري محمد دياب، على 8 ترشيحات لجوائز مختلفة: أفضل تحرير صوتي لمسلسل محدود، وأفضل أزياء لمسلسل خيالي/ خيال علمي، وأفضل تأليف موسيقي أصلي لمسلسل محدود أو فيلم للموسيقار المصري هشام نزيه، وأفضل أداء صوتي لشخصية "خونشو" التي أداها إف موراي إبراهام، وأفضل تصوير سينمائي، وأفضل مكساج صوتي لمسلسل أو فيلم محدود، وأفضل تنسيق دوبلير لمسلسل درامي أو فيلم، وأفضل أداء دوبلير.

وأدى أوسكار إيزاك 3 أدوار رئيسة في المسلسل، وهي مارك سبكتور، وستيفن غرانت، و"فارس القمر"، مع الممثلة المصرية الفلسطينية مي القلماوي، والممثل الأميركي إيثان هوك.

عُرض مسلسل "فارس القمر" لأول مرة 30 مارس/آذار 2022، وضم فريق عمله 17 عضوا مصريا، في مقدمتهم المخرج المصري الشهير محمد دياب، وهو أول مخرج عربي يظهر داخل مارفل.

وعبّر دياب عن فخره بترشح مسلسل كان هو مخرجه الرئيسي لـ8 جوائز "في التمثيل، والتصوير، والأكشن، والملابس، والصوت، والموسيقى التصويرية للموهوب هشام نزيه"، حسب تغريدته عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وعن ترشحه للجائزة، غرد هشام نزيه -عبر حسابه الرسمي على تويتر- "لا شيء يفوق تلقي الأخبار المذهلة لأول ترشيح لجائزة إيمي أثناء السير في شوارع فلورنسا الخلابة في ليلة اكتمال القمر. لا أستطيع التعبير عن مدى سعادتي".

Nothing beats receiving the amazing news of your first emmy nomination while walking in the breathtaking streets of Florence on a full moon night :)) Can’t express how thrilled I am. #MoonKnight #Emmys2022 pic.twitter.com/0xHJ2XGgmd

— Hesham Nazih (@heshamnazih) July 12, 2022