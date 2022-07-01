الفيلم السعودي "سكة طويلة".. مغامرة مثيرة في الصحراء

استحوذت شركة "فرونت رو فيلمد إنترتينمنت" (Front Row Filmed Entertainment) الموزعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حقوق التوزيع الإقليمية لفيلم الأكشن السعودي القادم "سكة طويلة" (Route 10).

"سكة طويلة" فيلم من بطولة فاطمة البنوي التي تألقت مؤخرا في مسلسل "60 دقيقة" المصري على منصة "شاهد"، وشاركت بفيلم قصير ضمن الفيلم السعودي "بلوغ" الذي عرض في مهرجان القاهرة السينمائي، وإلى جانبها في البطولة "براء عالم" القادم من اليوتيوب بعدما أصبح أحد نجومه في الخليج وقدم في 2020 الفيلم السعودي "شمس المعارف" والذي عرض على منصة "نتفليكس" (Netflix) من إخراج الثنائي السعودي فارس وصهيب قدس، وهو فيلم عن تفاصيل صناعة الأفلام، ونال استحسان الجماهير بطابعه الكوميدي والمسلي والذكي في آن واحد.

My new film, Route 10 – سكة طويلة premieres at the Red Sea Film Festival on Friday. It’s a dramatic thriller set in the Saudi Arabian desert, and stars @Baraa_Alem and Fatima al Banawi who are extraordinary in it. I can’t wait for you to see it #RedSeaInternationalFilmFestival pic.twitter.com/dA8hTCimUq — Omar Naim – عمر نعيم (@OmarNaimDirectr) December 8, 2021

سكة طويلة من مهرجان البحر الأحمر للسينما

وتخطط شركة "فرونت رو فيلمد إنترتينمنت" لإطلاق سينمائي واسع النطاق لفيلم "سكة طويلة" بالمملكة العربية السعودية في 28 يوليو/تموز الجاري عبر "فرونت رو آربيا" (Front Row Arabia) الذي يعد مشروعها المشترك مع أكبر عارض سينمائي في المنطقة "موفي سينما" (Muvi Cinemas).

وقد تم إطلاق هذه الشركة في بدايات عام 2021، استجابة للطلب السعودي المتزايد على الأفلام السينمائية، في أعقاب رفع الحظر على السينما الذي دام لمدة 35 عاما، وانتهى في عام 2017.

وستصدر شركة "فرونت رو" أيضا الفيلم في بلاد أخرى بمنطقة الشرق الأوسط في نفس الوقت، وهو واحد من ضمن عدد كبير نسبيا من الإنتاجات السينمائية السعودية التي تؤتي ثمار عمل دؤوب على مدار العام الماضي، بعدما بدأت صناعة السينما السعودية ترسخ جذورها الفنية.

وحتى الآن تهيمن الأفلام الأميركية الهوليودية على شباك التذاكر السعودي، والذي من المتوقع أن يصل إلى مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، وبالتأكيد يجب أن يتغذى هذا السوق كذلك على الأفلام المحلية، لإرضاء الشباب السعودي المتشوق لأن يرى أفلاما تعبر عنه وتمثله بلغته، ومن مخرجين ومخرجات من بني جلدته.

وكان العرض الأول لفيلم "سكة طويلة" في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى جانب عدة أفلام سعودية أخرى، ولكن لا يزال الجمهور بانتظار العرض التجاري له قريبا.

سكة طويلة لمخرج لبناني هوليودي

فيلم "سكة طويلة" من إخراج المخرج اللبناني عمر نعيم، والذي يحمل خلفية هوليودية، حيث شارك في أفلام أميركية مثل "التحول" (Becoming) عام 2020، و"النسخة النهائية" (The Final Cut) من بطولة روبين وليامز، والذي عرض بالمسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي.

أما الممثلة والمخرجة فاطمة البنوي، فكذلك اشتهرت دوليا بعد دورها في الفيلم الكوميدي الرومانسي السعودي الرائد لعام 2016 "بركة يقابل بركة"، وتلعب في "سكة طويلة" مع "براء عالم" دور أخ وأخت مقيمان في مدينة الرياض وتفوتهما رحلتهما لحضور حفل زفاف والدهما في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، ليقررا قيادة السيارة إلى أبو ظبي، بأخذ الطريق رقم 10 الذي يقطع صحراء الربع الخالي الشهيرة في المنطقة، وتأخذ الرحلة منعطفا غير متوقع عندما يلاحقهم شخص غريب وغاضب.

وقال جيانلوكا شقرا، الرئيس التنفيذي لشركة "فرونت رو"، "نحن نؤمن إيمانا راسخا بإمكانات المواهب السعودية، وحريصون جدا على الترويج للسينما السعودية والشرق أوسطية بشكل عام في المنطقة والعالم. "سكة طويلة" فيلم إثارة ماتع بشكل لا يصدق وعمل فريد للغاية في السوق السعودي، ونعتقد أن هذه هي الخطوة الأولى في شراكة طويلة الأمد تضمن الإصدار والترويج المناسبين للفيلم العربي".

وتشهد السينما السعودية في الوقت الحالي نشاطا كبيرا، خاصة في ظل وجود مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة المنتظر عقد دورته الثانية هذا العام، والذي يعمل على دعم الأفلام العربية عامة والسعودية على الأخص. ويتوقع أن تشهد السنوات القادمة تطورا لافتا للسينما السعودية، مع ضخ الأموال في الصناعة، واستقطاب صناع الأفلام الذين درسوا في الخارج مثل عمر نعيم الذي عمل لسنوات في هوليود، ليقدم خبراته مباشرة إلى السينما السعودية.