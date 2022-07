الفيلم السعودي "سكة طويلة".. مغامرة مثيرة في الصحراء

استحوذت شركة "فرونت رو فيلمد إنترتينمنت" (Front Row Filmed Entertainment) الموزعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حقوق التوزيع الإقليمية لفيلم الأكشن السعودي القادم "سكة طويلة" (Route 10).

"سكة طويلة" فيلم من بطولة فاطمة البنوي التي تألقت مؤخرا في مسلسل "60 دقيقة" المصري على منصة "شاهد"، وشاركت بفيلم قصير ضمن الفيلم السعودي "بلوغ" الذي عرض في مهرجان القاهرة السينمائي، وإلى جانبها في البطولة "براء عالم" القادم من اليوتيوب بعدما أصبح أحد نجومه في الخليج وقدم في 2020 الفيلم السعودي "شمس المعارف" والذي عرض على منصة "نتفليكس" (Netflix) من إخراج الثنائي السعودي فارس وصهيب قدس، وهو فيلم عن تفاصيل صناعة الأفلام، ونال استحسان الجماهير بطابعه الكوميدي والمسلي والذكي في آن واحد.

My new film, Route 10 – سكة طويلة premieres at the Red Sea Film Festival on Friday. It’s a dramatic thriller set in the Saudi Arabian desert, and stars @Baraa_Alem and Fatima al Banawi who are extraordinary in it. I can’t wait for you to see it #RedSeaInternationalFilmFestival pic.twitter.com/dA8hTCimUq

— Omar Naim – عمر نعيم (@OmarNaimDirectr) December 8, 2021