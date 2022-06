بعد انقضاء 6 أسابيع من محاكمة التشهير بين نجمي هوليود جوني ديب وآمبر هيرد، واستماع المحلفين إلى أكثر من 100 ساعة من الشهادات، حكمت هيئة المحلفين لصالح ديب بـ10 ملايين دولار تعويضا عن الضرر و5 ملايين تعويضات عقابية، في حين منحت هيرد مليوني دولار تعويضا عن الأضرار دون أي تعويضات عقابية لصالحها. وهو ما جعل الكثيرين يتساءلون كيف لهيرد أن تدفع ما عليها من التزامات؟ والأهم ماذا لو لم تستطع ذلك؟

Appearing on the “Today” show, Amber Heard's attorney, Elaine Bredehoft said that Heard doesn’t have the funds to pay the over $10 million judgment. There’s talk that Heard will have to declare bankruptcy, but it may not do her any good. pic.twitter.com/RlFLKkJ4FK

