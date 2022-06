قبل أيام، صدر المقطع الدعائي للفيلم الهندي "لال سينغا شادا" (Laal Singh Chaddha) الذي يعود به النجم عامر خان للسينما بعد غياب، يشاركه البطولة كارينا كابور خان ومنى سينغ، على أن يُعرض في أغسطس/آب المقبل بالتزامن مع عيد الاستقلال في الهند. وهو أحد أكثر أفلام بوليود المنتظرة هذا العام كونه مأخوذ عن قصة فيلم "فورست غامب" (Forrest Gump) للنجم توم هانكس.

وبالعودة للخلف وتحديدا إلى عام 1994، شهدت صناعة السينما واحدا من أهم الأفلام، وهو "فورست غامب" الذي نجح بأن يحتل المرتبة الـ11 بقائمة موقع "آي إم دي بي" (IMDb) الفني لأفضل الأفلام بتاريخ السينما الأميركية، كذلك حصد 6 جوائز أوسكار و3 جوائز غولدن غلوب وجائزة البافتا البريطانية، فيما تجاوزت إيراداته 678 مليون دولار.

وقد دارت أحداثه في إطار جمع بين الدراما الإنسانية والرومانسية وقليل من الكوميديا، إذ تمحورت حول رجل وصمه المجتمع منذ أن كان طفلا بالقدرات العقلية والحركية المحدودة، غير أن إيمان والدته به وإصرارها على التعامل معه باعتباره فتى عادي لن يمنعه شيء أو أحد من تحقيق أحلامه، وهذا ما يمنحه الثقة بنفسه ويُمكّنه من النجاة من سهام المتنمرين.

في تصريح لعامر خان قال "لطالما أحببت فيلم "فورست غامب" كسيناريو، إنها قصة رائعة عن هذه الشخصية، قصة عن الحياة تُشعرك بالرضا، إنه فيلم لجميع أفراد الأسرة".

وبالنسبة لعشاق عامر خان ومتابعي أفلامه، فهو نجم يمكن وصفه بالاستثنائي، كونه لا يتمتع فقط بكاريزما هائلة، وإنما كذلك بجرأة في ما يتعلق باختياره لمواضيع أفلامه، ومن ثمّ إخلاصه لأدواره مهما تطلب ذلك من مجهود.

على سبيل المثال اضطر خان لخسارة 20 كيلوغراما خلال 6 أشهر من أجل دوره في "لال سينغا شادا" (Laal Singh Chaddha) بالإضافة إلى الركض لمسافة 13 كيلومترا يوميا، لأن حبكة العمل تطلبت منه حالة بدنية معينة وشاملة للساق، مما حتّم عليه تعاطي جرعة ثابتة من مسكنات الألم في سبيل التحمّل.

Lal Singh Chadda trailer just goes to show that commercial Bollywood still thinks that copying (even a licensed copy) a 90s English movie and then having an aged male actor putting on an “already hit” expression (from PK) is commercial gold.

— Arnab Ray (@greatbong) May 29, 2022