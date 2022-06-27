لماذا يتجدد الهجوم على الفن بعد واقعة مقتل الطالبة الجامعية بمصر؟

لا تزال أصداء جريمة مقتل الفتاة الجامعية نيرة أشرف طعنًا وذبحًا في مصر بجوار سور جامعتها أمام زملائها والمارّة على يد زميل الدراسة، لرفضها الزواج به، تتردد بقوة ممزوجة بكثير من الغضب والحزن والاستغراب والدهشة.

الواقعة التي لم تستغرق سوى أقل من دقيقة بدأت كشجار خاطف أمام جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية (شمال القاهرة) بين الطالبة في كلية الآداب نيرة أشرف وزميلها محمد عادل الذي يلاحقها في كل مكان، انتهى بتسديد طعنات عنيفة وسريعة في صدرها أسقطتها أرضًا ثم إمساكها من رأسها ونحرها وتركها مضرجة بالدماء.

ومع كل حادثة بشعة في المجتمع المصري يظهر تأثرها بأعمال البلطجة، يستحضر البعض نجوم الأفلام والدراما، ويتجدد الجدل حول علاقة انتشار هذه الأنواع الغريبة والقاسية من الجرائم بانتشار سلوك العنف والبلطجة في الأعمال الفنية سواء المسلسلات التلفزيونية أو الأفلام السينمائية.

حازت الجريمة القاسية غير المسبوقة في البلاد، والتي وثقت تفاصيلها البشعة كاميرات المراقبة اهتمام الشارع المصري والمحيط العربي، بسبب ما تضمنته من عنف وقسوة وإجرام ولامبالاة وعدم رحمة، على غرار مشاهد تكررت في السينما والدراما المصرية في العقد الأخير.

اعتاد المشاهد المصري والعربي هذه المشاهد الصادمة والدموية في كثير من المسلسلات والأفلام السينمائية ممزوجة بأعمال بلطجة وعنف وجنس ومخدرات وقتل يقوم ببطولتها فنانون شباب مثل محمد رمضان، وأمير كرارة، وعمرو سعد، وأحمد السقا وغيرهم من النجوم، وانتقلت إلى الواقع شيئا فشيئا في مشاهد متكررة.

ده نتاج افلام البلطجة بتاعة السبكي ومحمد رمضان

من امن العقوبه اساء الادب #حق_نيره_اشرف — محمد عبدالوهاب (@mdabdelwahab) June 22, 2022

نطالب بتقيد الدراما المصريه

كفايا بنجني احنا البهدله

كفايا يا محمد رمضان

يا احمد سقا

يا امير كراره

الدراما الهدف منه توصيل إنجاز وعمل وهدف حقيقي

وليس الهدف منها الإجرام.

حسبي الله ونعم الوكيل

لا للسينما المصرية pic.twitter.com/r1NA8SVdcs — فقيد العلم. (@Drkarim48455950) June 22, 2022

بعد أحمد_السقا في إبراهيم الأبيض و مشاهده الدموية أكيد لن ننسى أمير_كرارة في مسلسله التلفزيوني أخطر مسلسل بلطجة إنعرض على تلفاز هو لأمير كرارة لكن المصريين #محمد_رمضان هو الشماعة التي يعلقون عليها كل شيء😂 .#محمد_رمضان #جامعه_المنصوره #حق_نيرة_أشرف pic.twitter.com/HPgauTkDxH — olivier (@olivier0752312) June 20, 2022

مسؤولية الأعمال الفنية عن انتشار العنف

في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، بدأت أولى جلسات محاكمة القاتل الذي اتهمته النيابة العامة بقتل زميلته عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن بيّت النية وعقد العزم على قتلها أمام جامعة المنصورة.

وجّه البعض سهام الانتقاد إلى أعمال الدراما التي دأبت في السنوات العشر الأخيرة على تكريس أعمال البلطجة والعنف وعدّها سمة يتميز بها أبطال المسلسلات الرمضانية والأفلام السينمائية، والتي ساعدت في نشر ثقافة العنف وتجاوز القانون وتعزيز شعور الأنا لدى الشباب المتأثرين بنجومهم المفضلين.

رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف عبد الباسط الذي شهد محيط جامعته الحادث المأساوي المروّع حمّل نجوم الدراما المصرية المسؤولية عن تصدير مشاهد العنف للشباب والشارع المصري من دون مسؤولية.

وقال في تصريحات متلفزة "كلنا نعلم أن انتشار دائرة العنف من الأسباب الرئيسة فيها ما يشاهده الشباب أو هذا الجيل من أفلام بها عنف شديد من نجوم من المفروض أنهم يقولون عن أنفسهم إنهم نجوم؛ يُصدرون هذه المشاهد في أفلامهم، وهناك منتجون يدفعون الملايين لتكريس هذه المشاهد".

"من يسمون أنفسهم نجوم هم من يصدر هذه المشاهد بالأفلام وهذا نتاجها".. رئيس جامعة #المنصورة يحمّل السينما والدراما مسؤولية مقتل الطالبة نيرة pic.twitter.com/3YVIW79k8v — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 20, 2022

وانتقد إعلاميون وفنانون ونقّاد وكتّاب انتشار مشاهد العنف والبطش والفتك بالخصوم والترويج لاستخدام السواطير والسكاكين والأسلحة في الانتقام، واستدعاء صور فتيات ونساء بشكل مبتذل ومهين والتعامل معهن كدروع بشرية أو رهائن أو ملكية خاصة، وتسليط الأضواء على هذا النوع من الأفلام والمسلسلات لجذب أكبر شريحة من الشباب والتأثير عليهم بشكل سلبي.

"بدأنا نجني ثمار أعمالهم العفنة وبضاعتهم الملوثة التي نأكلها اليوم تحت عنوان "يابت إنتي بتاعتي واللي هايقرب منك هاموته وأموتك" من وحي سينما عبده موته

وإبراهيم الأبيض وملوك الجدعنه "

حسبنا الله ونعم الوكيل#حق_نيرة_أشرف — Mohammed Gamal🇪🇬 (@Mohammed_Q8_E) June 21, 2022

هو مخطط صهيوني بامتياز والدليل هذا المدعو محمد رمضان وما يقوم به من خلاعة واباحية خارجة عن المالوف لافساد الشباب الصاعد وتم تنفيذه على يد امثال هؤلاء — جمال (@Jamal__223) June 22, 2022

#لقاء_السحاب

اللي في الصوره ده #سفاح_جامعة_المنصوره اللي قتل الطالبه نيره واللي معاه ده الأستاذ محمد رمضان قدوة الشباب وصاحب النهضه الفنيه والثقافيه في مصر .

ماشاء الإتنين ترند مصر النهارده . pic.twitter.com/mCVdsALVNZ — حكيم 🇪🇬 (@eNoPqbuAO670hZ2) June 22, 2022

مخطط وليس فنًّا

من جانبه، هاجم الفنان المصري هشام عبد الله هذه النوعية من الأعمال الفنية، ووصفها بأنها "مخطط مقصود وممنهج لهدم القيم الدينية والأخلاقية؛ لأن هدم المجتمع يبدأ بإفساد أخلاق الشباب، وتمزيق صورة الأسرة، وإهانة العلماء، وتدمير الروابط الأسرية".

وأوضح -في تصريحات للجزيرة نت- أن التذرّع بأن الفن مرآة المجتمع والدسّ بهذه النوعية السيئة من الأعمال غير الفنية بهذه الحجة يجافي الحقيقة، معتبرًا أن ما تروّجه هذه الأعمال من نماذج فاسدة ومنحطة ومتدنّية لا يمثل إلا رؤية أصحابها وحدهم.

وذهب الممثل المصري إلى القول إن أدوات هذا المخطط هي الفن والإعلام، ومن يملكهما ويحركهما يعملون بقصد أو من دون قصد على تنفيذ أجندة لتدمير أواصر المجتمع والأسرة المصرية باسم الفن والحرية والإبداع.

الفن يحارب العنف

في المقابل، هناك من يرفض هذا الطرح جملةً وتفصيلًا، ويرى أن الفن يتسع لجميع الأعمال التي يستوحيها من واقع المجتمع، ولا يمكن أن يكون مسؤولًا عن انتشار أي ظاهرة سلبية، لأن العنف والجريمة مثلا جزء أصيل من حياة المجتمعات البشرية وليس بدعة، على حد قولهم.

وفي هذا الصدد، قال المؤلف والسيناريست أيمن سلامة إن "الفن تحوّل إلى شماعة في كل جريمة تحدث في المجتمع، ويحمّلون الفن المسؤولية ويقولون إن أفلام محمد رمضان والسبكي (منتج) هي السبب".

وتساءل سلامة: "قبل وجود السينما والدراما، هل كانت الجريمة مختفية؟ هل قبل ولادة محمد رمضان كانت الحياة رغيدة ولا توجد جريمة؟ الفن ليس المسؤول، بل إن الفن ينمي المشاعر والأحاسيس ويحارب العنف"، على حد زعمه.

"قابيل لما قتل هابيل كان شاف أفلام محمد رمضان؟".. أيمن سلامة – مصراوى https://t.co/VFxEKFg7qpهل-شاف-قابيل-أفلام-محمد-رمضان-أيمن-سلامة-يعلق-على-حادث-طالبة-المنصورة — ayman salama (@ayman_salama150) June 21, 2022

إحنا سبنا التربية داخل البيت

ومسكنا في أفلام محمد رمضان وغيرة

طب ما في أفلام بتنمي فينا حب البلد والعمل وحب الناس والاخرين

معلناش عليها لية — سامي كامل علي (@samykamlly12) June 22, 2022

وحظيت الحادثة المروعة بتفاعل كبير لدى مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في مصر وعلى الصعيدين العربي والعالمي، ودشنوا أكثر من وسم تصدّر بعض المواقع مثل #طالبة_ المنصورة، و#حق_نيرة_أشرف و#أنا_عاوز_أحافظ_عالبنات، وألقى بعضهم باللوم على الأعمال الفنية التي تحث الشباب على انتهاج مثل هذا السلوك غير الأخلاقي.

وطالب آخرون بوقف إنتاج وعرض مثل هذه الأنواع من الأعمال الفنية حفاظًا على وحدة المجتمع المصري والعربي، وعدم التلاعب بعقول الشباب ومشاعرهم والتأثير عليهم من قبل بعض الفنانين والمنتجين الذين يبحثون عن الشهرة والمال على حساب قيم المجتمع المصري.