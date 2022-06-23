اختار منتجو مسلسل "التاج" (The Crown) الممثل المصري الشاب أمير المصري، لتجسيد فترة شباب الملياردير المصري محمد الفايد، المالك السابق لمتاجر "هارودز" (Harrods)، ووالد دودي الفايد عشيق الأميرة ديانا سبنسر الراحل، في الموسم الخامس من المسلسل، والمتوقع عرضه على شبكة "نتفليكس" (Netflix) نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. في حين يقوم الممثل والمخرج المسرحي الفلسطيني سليم ضو بتجسيد المرحلة الأكبر عمرا من حياة الملياردير المصري.

لمحات من حياة الفايد

يبدو أن أحداث المسلسل لن تقتصر على المرحلة الساخنة من حياة محمد الفايد، التي تزامنت مع مصرع ابنه والأميرة ديانا في حادث سيارة في باريس، يوم 31 أغسطس/آب 1997، وما تلاها من اتهامه زوج الملكة إليزابيث الأمير فيليب بأنه أمر أجهزة الأمن البريطانية بقتل الأميرة ديانا لمنعها من الزواج من رجل مسلم عام 2008، وهي المرحلة التي يجسدها ضو بكل تأكيد.

لكن اختيار أمير المصري لتجسيد مرحلة شباب الملياردير المصري يثير تكهنات حول ما سيحكيه الموسم المقبل من المسلسل؛ إذ يشير إلى أن المشاهدين على موعد مع قصة جوهرية عن رجل الأعمال المصري، البالغ من العمر الآن 93 عامًا، بالإضافة إلى سرد أحداث الأشهر الأخيرة من حياة ديانا سبنسر، الأميرة الويلزية ذات الشعبية الجارفة والنهاية المأساوية مع حبيبها المصري.

جدل في حياتها وبعد موتها

مثلما أثارت الجدل في حياتها وفي حادث مصرعها، أثارت ديانا سبنسر موجة حزن طالت كثيرا من محبيها حول العالم، وأثارت شخصيتها الجدل، منذ ظهورها في الموسم الرابع من مسلسل "التاج"، الذي يركز على حياة الملكة إليزابيث الثانية وعائلتها الملكية، لدرجة دفعت وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن إلى أن يطلب من منصة نتفلكيس التنبيه أن المسلسل خيالي، موضحًا أن بعض الأحداث التي تم تصويرها في العرض لا ينبغي أن تُؤخذ على أنها حقيقة.

ويرجع سبب الجدل إلى كون الأميرة ديانا هي إحدى المحاور الرئيسية في الموسم الرابع الذي عُرض العام الماضي، وصوّر معاناة ديانا مع زوجها، وقصة الخيانات المتكررة بينهما، كما صور معاناة ديانا من مرض "البوليميا" في عدة حلقات، وهو مرض يتسبب في جعل المصاب به يتناول كميات كبيرة من الطعام خلال مُدّة زمنية قصيرة، وقد تم وضع علامات تحذيرية على تلك الحلقات مرفقة بتحذير "صحي" قبل بدايتها.

حسب الخط الزمني للأحداث، من المنتظر أن تظهر حادثة مصرع الأميرة المحبوبة، في الموسم الخامس، لكن يبدو أن صناع المسلسل قرروا إضافة مزيد من الأحداث بعد اختيارهم الأخير لأمير المصري.

ثالث عربي بالمسلسل

أمير المصري هو ثالث ممثل من أصل عربي ينضم لفريق مسلسل "التاج" بعد الممثل المصري خالد عبد الله الذي يلعب دور دودي الفايد، في حين يقوم الممثل والمخرج الفلسطيني سليم ضو بدور والد دودي فايد.

ولد أمير المصري في القاهرة ونشأ في لندن، وبعد ظهوره في فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حموده" عام 2008، كانت انطلاقته عالميًا عام 2016 مع دور صغير بارز لطاه في فندق أمام الممثل توم هيدلستون في المسلسل القصير "المدير الليلي" (The Night Manager)، في حلقة تدور أحداثها في القاهرة في أثناء اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

كما حصل أمير المصري مؤخرًا على إشادة نقدية بعد دوره كطالب لجوء سوري يعيش في جزيرة أسكتلندية صغيرة في فيلم "ليمبو" (Limbo)، وفاز عنه بجائزة "بافتا" (BAFTA) في أسكتلندا.

وسجل المصري دورًا كقائد عسكري في الجزء التاسع من سلسلة "حرب النجوم" في فيلم "ذا رايز أوف ذا سكايووكر"، لينضم مؤخرا لأحد أكثر المسلسلات البريطانية نجاحا.

التاج.. حاصد الجوائز

سيطر مسلسل "التاج" على أغلب جوائز "الإيمي" في دورته الـ73 في فئة التمثيل؛ إذ نالت أوليفيا كولمان جائزة إيمي لأفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي عن دور الملكة إليزابيث، في حين نال جوش أوكونور جائزة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي، كما نال المسلسل جائزة إيمي عن أفضل مسلسل درامي وأفضل تأليف وإخراج، أما جيليان أندرسون فنالت جائزة أفضل ممثلة مساعدة، وتوبايس مينزيس أفضل ممثل مساعد في المسلسل.

أما الممثلون الرئيسيون الآخرون المعروفون في الجزء الخامس من "التاج"، فهم إيميلدا ستونتون بدور الملكة إليزابيث الثانية في مرحلة عمرية أكبر، وجوناثان برايس في دور الأمير فيليب، وليزلي مانفيل في دور الأميرة مارغريت، ودومينيك ويست مثّل الأمير تشارلز، وأوليفيا ويليامز في دور كاميلا باركر بولز، وسيظهر جوني لي ميلر ليجسد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جون ميجور.