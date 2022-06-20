تأجيل مهرجان الجونة إلى أجل غير مسمى

حسمت إدارة مهرجان الجونة السينمائي حالة الجدل حول ما تم تداوله في الساعات الماضية على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن الدورة السادسة للمهرجان التي كان من المفترض أن تنطلق بعد أشهر قليلة، ونشرت بيانا رسميا أكدت فيه تأجيل الدورة الجديدة.

التحديات العالمية

وجاء في البيان أن إدارة المهرجان قررت تأجيل فعاليات الدورة السادسة التي كان من المزمع عقدها في الفترة من 13 إلى 22 أكتوبر/تشرين الأول القادم، على أن يكون تنظيم الدورة خلال العام القادم في موعد يُحدّد لاحقا.

وذكر البيان أن قرار التأجيل جاء "حرصا وإيمانا من إدارة المهرجان على تعزيز الدور الحيوي الذي يؤديه المهرجان على المستويين الفني والسياحي محليا وعالميا، وأخذا في الاعتبار للتحديات العالمية الحالية التي قد تعوق إضفاء الصبغة العالمية والإقليمية التي تسعى إدارة المهرجان لتحقيقها وتأكيد أهميتها منذ الدورة الأولى للمهرجان".

الجونة في القاهرة وكان

كان مدير المهرجان انتشال التميمي قد بدأ قبل أشهر وضع خطة لتطوير المهرجان، وأقام فعاليات تخص الجونة لأول مرة في مدينة القاهرة تحت شعار "الجونة في القاهرة"، يعرض من خلالها مجموعة من الأفلام التي عرضت في فعاليات المهرجان مع دعوة عدد من الإعلاميين والصحفيين للحضور.

وحضر التميمي الدورة الـ75 لمهرجان "كان" السينمائي قبل أسابيع، في تقليد سنوي يهدف لاختيار عدد من الأفلام للمشاركة ضمن المسابقات المختلفة لمهرجان الجونة السينمائي.

5 دورات فقط

وتخوّف متابعون أن تكون خطوة التأجيل تمهيدا للإعلان في المستقبل عن إلغاء المهرجان نهائيا، والاكتفاء بالدورات الخمس السابقة، وذلك بعد أزمات شهدها المهرجان بدأت منذ دورته الخامسة العام الماضي، لدى عرض فيلم "ريش" للمخرج عمر الزهيري الذي عدّه عدد من الفنانين مسيئا إلى سمعة مصر، وتزامن ذلك مع دعوات لمقاطعة المهرجان، وانسحاب القنوات الخاصة حينئذ من تغطية الفعاليات، قبل أن يعلن المدير الفني للمهرجان أمير رمسيس استقالته ليلة الختام، ولحقت به الممثلة بشرى رزة مديرة غرفة العمليات بالمهرجان التي استقالت أيضا من الجونة.

نجوم عالميون

وفي دوراته الخمس السابقة، حظي مهرجان الجونة بصدى عربي وعالمي، فكرّم في دورته الأولى الفنان عادل إمام في أول ظهور له في مهرجان سينمائي منذ سنوات طويلة، وأيضا كرّم المخرج داود عبد السيد في إحدى دوراته، والنجم العالمي سيلفستر ستالون، والنجم فورست ويتكر ومينا مسعود.