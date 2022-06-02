نجوم هوليود يدعمون جوني ديب بعد الحكم لصالحه ضد آمبر هيرد

عبّر عدد من نجوم هيولود عن دعمهم للممثل الأميركي جوني ديب بعد حصوله على حكم قضائي ضد زوجته السابقة آمبر هيرد في القضية التي شهدت اهتماما إعلاميا واسعا خلال الأسابيع الماضية.

ونشرت الأميركية أشلي بنسون صورة له عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت عليها قائلة "نعم"، في إشارة إلى فرحتها بالحكم الصادر.

وقال غريغ إليس، الذي شارك معه في فيلم "قراصنة الكاريبي" (Pirates of the Caribbean)، في تغريدة داعمة له "ارفعوا أعلامكم من أجل جوني ديب".

PLANT YOUR FLAG FOR JOHNNY DEPP 🏴‍☠️ — Greg Ellis 🏴‍☠️ (@ellisgreg) June 1, 2022

وعلقت الإنجليزية من أصول أسترالية مورغانا روب ينسون على بيان ديب على إنستغرام قائلة "نحب إدوارد سيزر هاندز"، في إشارة إلى دور ديب في أحد الأفلام في تسعينيات القرن الماضي.

وفي تعليق آخر، عبّر الموسيقي ريان أدامز عن دعمه لديب من خلال عدد من الرموز التعبيرية، ثم قال في التعليق نفسه "إنها أكثر 7 أسابيع جنونا.. جوني ديب فاز".

وقال الممثل المكسيكي فادير دربيز في تعليق له أيضا "مدهش! هذا يجعنلي أصدق أن الناس ما زالوا على استعداد لسماع الحقيقة والدفاع عنها".