أعلنت منصة "نتفليكس" (Netflix) مشروعا جديدا مشوقا، يتضمن نيتها لتحويل مسلسلها الأشهر "لعبة الحبار" (Squid Game) إلى عرض تلفزيوني واقعي من 10 حلقات بعنوان "لعبة الحبار: التحدي" (Squid Game: The Challenge)، وهو الخبر الذي أثار الملايين من عشاق المسلسل.

Do you want to play a game? Enter to join Squid Game: The Challenge at https://t.co/MaXfZnqmvb pic.twitter.com/6gYLXlplDC — Netflix (@netflix) June 14, 2022

الجائزة المالية الأضخم

كما يتضح من اسم العرض التلفزيوني أن صُنّاعه ينوون أن يُستوحى العمل من المنافسات الخيالية التي جاءت في المسلسل الأصلي، على أن تضم المسابقة 465 لاعبا من جميع أنحاء العالم؛ في إشارة إلى المسلسل الذي ضم عدد اللاعبين نفسه.

ومن المفترض أن يتنافس اللاعبون على جائزة مالية بقيمة 4.56 ملايين دولار يحصل عليها الفائز في نهاية التحدي، علما أنها تُعد الجائزة المالية الأضخم في تاريخ تلفزيون الواقع.

Netflix has greenlit ‘Squid Game: The Challenge,’ a reality competition series based on the hit South Korean drama. The series will feature the largest cast and cash prize in reality television history as 456 players compete for $4.56 MILLION. pic.twitter.com/YvqLwB4qJL — Pop Crave (@PopCrave) June 14, 2022

لا موت.. لا دماء

يُذكر أن المسلسل الكوري -المُقتبس عنه الفكرة- تمحور حول أشخاص متعثرين ماديا قرروا جميعهم المخاطرة بحياتهم والتقاتل في ما بينهم في سبيل الفوز من أجل سداد ديونهم.

وتضمن العمل مشاهد اتسمت بالعنف والوحشية وكثير من الدماء، ومع ذلك فإن "لعبة الحبار: التحدي" الذي تستعد له نتفليكس لا يُشجع على القتل، ولن يكون مُلطخا بالدماء، وأقصى عقوبة يمكن أن ينالها المُشترك هي عودته إلى منزله خالي الوفاض.

شروط اللعبة

مع أن مسلسل "لعبة الحبار" كوري الجنسية، فإن من بين شروط المتسابقين أن يكونوا متحدثين للإنجليزية، كذلك يجب ألا تقل أعمارهم عن 21 عاما.

بالإضافة إلى أن يظلوا متاحين طوال 4 أسابيع في أوائل عام 2023 التي هي فترة التصوير، وبالطبع امتلاك القدرة على السفر إلى مختلف المناطق التي سيتم تحديدها للمسابقات من قِبل معدي البرنامج.

أما تفاصيل الألعاب نفسها، فسيشمل البرنامج مسابقات مستوحاة من الألعاب التي جاءت في المسلسل، بجانب ألعاب أخرى جديدة ستفاجئ الجمهور، على أن تتناسب إستراتيجياتها مع شخصيات المشتركين التي ستخضع للاختبار قبل الاشتراك.

هل ينقذ "لعبة الحبار" نتفليكس؟

"لقد استغرق الأمر 12 عاما لبدء الموسم الأول من "لعبة الحبار" العام الماضي، في حين استغرق الأمر 12 يوما فقط لتصبح "لعبة الحبار" أكثر مسلسلات نتفليكس شهرة"، هكذا صرح المخرج الكوري والكاتب والمنتج التنفيذي للمسلسل "هوانغ دونغ هيوك" (Hwang Dong-hyuk)، وهو ما أتى عقب إعلان نتفليكس عن عودة "لعبة الحبار" قريبا في موسم جديد سيحظى بخطط وتوسعات في المنافسات الخيالية التي سيتضمنها.

On your marks.

Get set.

Greenlight.

Squid Game continues, only on Netflix.#SquidGameS2 pic.twitter.com/spH30iRDO4 — Squid Game ❗❗ (@squidgame) June 12, 2022

ومسلسل "لعبة الحبار" هو العمل الأشهر على الإطلاق خلال تاريخ منصة نتفليكس، إذ يحمل رقما قياسيا بمشاهدته من قبل 111 مليون مستخدم، خصصوا 1.65 مليار ساعة من وقت المشاهدة في أول 28 يوما من إطلاقه.

ويبدو أن تجديد المسلسل لموسم ثان أو حتى التحضير للعرض الواقعي المستوحى منه بمثابة محاولة أخيرة للمنصة للنجاة وتعويض خسائرها الفادحة.

وتكبدت نتفليكس خسائر كبيرة بسبب الخروج من السوق الروسية والمنافسة الشرسة مع المنصات الأخرى، خاصة بعد أن صارت "ديزني بلس" متاحة في الدول العربية والعديد من البلدان الأخرى التي لم تكن وصلت إليها الخدمة بعد.

وسجلت المنصة انخفاضا حادا في عدد المشتركين، وفقدت أكثر من 50 مليار دولار من قيمتها السوقية؛ وهو ما جعل الخبراء يحذرون أصحاب المنصة من احتمال مواجهتهم صراعا عنيفا إذا أرادوا العودة إلى مسارهم الصحيح.