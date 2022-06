يبدو أن محبي شخصية "الجوكر" بشكل خاص، وأفلام "دي سي كوميكس" بشكل عام، على موعد مع أخبار سعيدة، بعد تداول أنباء عن مفاوضات تجري حاليا بين شركة "وارنر براذرز" (Warner Bros) المنتجة للفيلم والممثلة والمغنية الأميركية ليدي غاغا، للمشاركة في الجزء الجديد من فيلم "الجوكر" والذي يحمل عنوان "الجوكر: ذهان مشترك" (Joker: Folie à Deux).

وبعدما نشر تود فيليبس مخرج الفيلم غلاف السيناريو الجديد عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، بعنوانه الفرعي "الذهان المشترك"؛ ظهرت تكهنات بأن شخصية هارلي كوين ستظهر في الفيلم.

ويشير العنوان الفرعي "ذهان مشترك" (Folie à Deux)، إلى اضطراب الوهم المشترك، والرفيق الحقيقي الوحيد للجوكر في اختلاله. والجوكر هو الشخصية التي تمت صناعتها لأول مرة ضمن سلسلة الرسوم المتحركة لعالم "جوثام سيتي" في أوائل التسعينيات.

ووفق الروايات الأصلية فإن الجوكر معروف بعلاقته المختلة مع هارلي كوين، طبيبته النفسية في مؤسسة "مشفى أركام" للأمراض العقلية، والتي تقع في حبه وتصبح صديقته وشريكته في جرائمه.

لكن لا يزال الأمر غير واضح، حول ما إذا كان فيليبس وشريكه سيستخدمان نفس بناء شخصيات "دي سي" أم سيبدآن بشخصيات جديدة وعالم جديد، كما فعلا مع الفيلم الأول.

وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن غاغا ستلعب دور كوين، لكن هذه الشخصية الجديدة ستظهر في عالم مختلف عن عالم دي سي الشهير، وتشير "هوليود ريبورتر" (Hollywood Reporter) إلى أنها ستكون مختلفة عن "هارلي كوين" التي جسدتها مارغوت روبي، والتي ظهرت في فيلم "الفرقة الانتحارية" (Suicide Squad) لعام 2016 و"الطيور الجارحة" (Birds of Prey) لعام 2020، ومجددا في "الفرقة الانتحارية" (The Suicide Squad) لعام 2021.

في حين سارع عدد من محبي سلسلة الروايات المصورة إلى رسم صورة تخيلية لما يمكن أن تكون عليه "ليدي غاغا" إذا لعبت دور "الطبيبة النفسية سابقا/ المجرمة المجنونة حاليا" "هارلي كوين" في الفيلم الجديد.

