يبدو أن محبي شخصية "الجوكر" بشكل خاص، وأفلام "دي سي كوميكس" بشكل عام، على موعد مع أخبار سعيدة، بعد تداول أنباء عن مفاوضات تجري حاليا بين شركة "وارنر براذرز" (Warner Bros) المنتجة للفيلم والممثلة والمغنية الأميركية ليدي غاغا، للمشاركة في الجزء الجديد من فيلم "الجوكر" والذي يحمل عنوان "الجوكر: ذهان مشترك" (Joker: Folie à Deux).

ليدي غاغا في دور هارلي كوين

وبعدما نشر تود فيليبس مخرج الفيلم غلاف السيناريو الجديد عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، بعنوانه الفرعي "الذهان المشترك"؛ ظهرت تكهنات بأن شخصية هارلي كوين ستظهر في الفيلم.

ويشير العنوان الفرعي "ذهان مشترك" (Folie à Deux)، إلى اضطراب الوهم المشترك، والرفيق الحقيقي الوحيد للجوكر في اختلاله. والجوكر هو الشخصية التي تمت صناعتها لأول مرة ضمن سلسلة الرسوم المتحركة لعالم "جوثام سيتي" في أوائل التسعينيات.

ووفق الروايات الأصلية فإن الجوكر معروف بعلاقته المختلة مع هارلي كوين، طبيبته النفسية في مؤسسة "مشفى أركام" للأمراض العقلية، والتي تقع في حبه وتصبح صديقته وشريكته في جرائمه.

لكن لا يزال الأمر غير واضح، حول ما إذا كان فيليبس وشريكه سيستخدمان نفس بناء شخصيات "دي سي" أم سيبدآن بشخصيات جديدة وعالم جديد، كما فعلا مع الفيلم الأول.

كيف ستبدو ليدي غاغا في دور "كوين"؟

وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن غاغا ستلعب دور كوين، لكن هذه الشخصية الجديدة ستظهر في عالم مختلف عن عالم دي سي الشهير، وتشير "هوليود ريبورتر" (Hollywood Reporter) إلى أنها ستكون مختلفة عن "هارلي كوين" التي جسدتها مارغوت روبي، والتي ظهرت في فيلم "الفرقة الانتحارية" (Suicide Squad) لعام 2016 و"الطيور الجارحة" (Birds of Prey) لعام 2020، ومجددا في "الفرقة الانتحارية" (The Suicide Squad) لعام 2021.

في حين سارع عدد من محبي سلسلة الروايات المصورة إلى رسم صورة تخيلية لما يمكن أن تكون عليه "ليدي غاغا" إذا لعبت دور "الطبيبة النفسية سابقا/ المجرمة المجنونة حاليا" "هارلي كوين" في الفيلم الجديد.

خيار جريء.. الجوكر في فيلم موسيقي

ووفق "هوليود ريبوتر" ينوي المخرج تود فيليبس جعل فيلم "جوكر 2" (Joker 2) فيلما موسيقيا، ما يعد خطوة جريئة للمخرج، الذي حقق بفيلمه "الجوكر" نحو مليار دولار في إجمالي الإيرادات العالمية، و12 ترشيحا للجوائز، وحقق فوزا قويا بجائزتين، إحداهما كانت من نصيب خواكين فينيكس كأفضل ممثل، عن دور آرثر فليك "الجوكر"؛ وبالطبع فإنه من المتوقع أيضا أن يشارك في الفيلم الجديد، على الرغم من أنه لم يتمّ تسوية التعاقد معه بعد.

ولا تزال جميع التفاصيل الأخرى حول "الجوكر: ذهان مشترك" طي الكتمان، لذلك ليس من الواضح ما إذا كانت غاغا ستشارك أيضا بأي إنتاج موسيقى في الفيلم، ولكن بالتأكيد يظل هذا الأمر معروضا، خاصة مع تاريخها المهني الموسيقي.

والفيلم الجديد ليس التعاون الأول بين فيليبس وغاغا، إذ عملا معا في فيلم "مولد نجم" (A Star Is Born) عام 2018، والذي ترشحت غاغا من خلاله لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة، كما فاز بجائزة الأوسكار عن أفضل أغنية أصلية، لكن فيليبس كان حينها منتجا مشاركا في الفيلم.