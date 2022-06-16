تداول رمضان مقطع فيديو لأخيه على متن طائرة وهو يعدّ مبلغا كبيرا من الدولارات، وعلق ساخرا: "هواية أخويا المفضلة".

قضت الدائرة التجارية بمحكمة الجيزة الابتدائية بإلزام الممثل المصري محمد رمضان برد 13 مليون جنيه مصري (نحو 700 ألف دولار) لصالح إحدى القنوات الفضائية، وهو المبلغ الذي تقاضاه رمضان نظير تقديم 3 مسلسلات رمضانية.

حكم قضائي بيلزم محمد رمضان بدفع 13 مليون جنيه للـ MBC pic.twitter.com/C3HexzCjT6 — Behind بالعربي (@behindzascene) June 16, 2022

محمد رمضان يخل بالاتفاق

ويرجع سبب هذا الحُكم القضائي إلى إخلال محمد رمضان بشروط التعاقد الذي سبق أن أجراه مع شبكة قنوات "إم بي سي" (MBC) في 2015، وأُعيدت صياغته وتعديله في 2016، ويُحتّم عليه التفرّغ وتقديم 3 مسلسلات حصرية تُذاع فقط على قنوات المجموعة خلال شهر رمضان في أعوام: 2017 و2019 و2020.

وتقاضى رمضان بالفعل مبلغ 13.430 مليون جنيه مصري من أصل 115 مليونا (نحو 6 ملايين دولار) إجمالي مبلغ التعاقد، غير أنه أخَلّ بالاتفاق، إذ قدّم في 2018 مسلسل "نسر الصعيد" من إنتاج "العدل غروب" وعُرض على مختلف القنوات التلفزيونية، وتلاه إعلانه عن التعاقد على مسلسل آخر عام 2019، بما يُنافي شروط العقد المُبرم أيضا.

وقال محامي الشبكة المُستشار ثروت عبد الشهيد إنه بصدد دراسة الحُكم القضائي من أجل المطالبة بالتعويض المناسب عن الخسارة التي لحقت بالشبكة، والتي لن تقل -من وجهة نظره- عن 100 مليون جنيه مصري (نحو 5.3 ملايين دولار).

هل تعمد محمد رمضان استفزاز جمهوره؟

وعلق المستشار أحمد الجندي -محامي محمد رمضان- على الحُكم، وقال إنه حكم ابتدائي يحق لهم الاستئناف عليه. أما محمد رمضان نفسه فلم يصدر عنه أي تعليق رسمي حتى الآن على الحكم القضائي.

ونشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستغرام أثناء توجهه لطائرة خاصة تحلق به إلى الأردن، وأرفقه بتعليق يقول "في طريقي إلى أقوى حفلة في المملكة الأردنية الهاشمية، جمهوري الأردني الحبيب الغالي أشوفكم على خير وبخير الجمعة القادم".

كما تداول رمضان مقطعا آخر قبل ساعات قليلة لشقيقه على متن الطائرة، وهو يقوم بعدّ مبلغ كبير من الدولارات، ساخرا "هواية أخويا المفضلة".

وأعاد المقطع إلى الأذهان ردّ فعل سابقا لرمضان، حين ظهر في فيديو تداوله عبر منصاته الرسمية مسترخيا في حمام السباحة وهو يُلقي كمية كبيرة من الدولارات في الماء، وهو ما تزامن وقتها مع حكم قضائي آخر واجب النفاذ.

ففي 2021، أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة حُكما قضائيا يُلزم محمد رمضان بتعويض الطيّار أشرف أبو اليسر بمبلغ 6 ملايين جنيه مصري (نحو 300 ألف دولار) عن الأضرار التي لحقت به جراء أزمة صورة كان رمضان التقطها معه في الطائرة.

يُذكر أن آخر ظهور درامي لمحمد رمضان كان في رمضان الماضي في مسلسل "المشوار" الذي شاركته بطولته الفنانة دينا الشربيني.

ورغم الآمال العريضة التي وضعها الجمهور على العمل كونه كتابة محمد فريد وإخراج محمد ياسين فإنه جاء مُخيبا للآمال لدرجة أحبطت الجميع، وسرعان ما تبرأ صُنّاعه أنفسهم منه بعد عدد قليل من الحلقات، حتى أن المخرج بعد الحلقات العشر الأولى ظهر اسمه على "التتر" مشرفا على الإخراج فقط.

أما على الصعيد الغنائي، فقد طرح رمضان قبل أسبوعين أغنية "بلالين" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وحققت نجاحا جماهيريا فور طرحها.

وفي ما يخص السينما، فإن رمضان يقوم حاليا بالتحضير لفيلم جديد يحمل اسم "نمبر وان" من إخراج ياسر سامي، الذي يعود به إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب سنوات.