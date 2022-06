نبأ مخيّب لتوقعات محبي فرقة "بي تي إس" (BTS) الكورية الجنوبية، أعلن عنه في حفل العشاء السنوي بمناسبة مرور 9 أعوام على تأسيس الفرقة، إذ أعلن أعضاء الفريق أنهم بصدد أخذ راحة للتركيز على حياتهم المهنية الفردية.

وقال أعضاء فرقة الـ"كيه بوب" في مقطع فيديو إنهم "مرهقون" و"يمرون بمرحلة صعبة"، لكنهم سيعودون "فرقة أقوى".

وقال نجم الفرقة "شوجا" (29 عاما)، في مقطع فيديو مباشر نُشر عبر قناة "يوتيوب" الرسمية الخاصة بالمجموعة، "نحن في فترة توقف الآن".

وحاولت شركة "هايب" التي تتولى إدارة أعمال الفرقة تخفيف حدة الخبر على الجمهور، إذ قالت لاحقا إن المجموعة لم تتوقف عن العمل، وستواصل أعمالها كفرقة وكذلك بشكل فردي.

وأوضحت الشركة في بيان أن "الأعضاء سيركزون بشكل أكبر على المشاريع الفردية في هذا الوقت"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي عشائهم الاحتفالي يوم الثلاثاء، تحدث كل من: جاي هوب، وآر إم، وشوغا، وجانغ كووك، وفي، وجين، وجيمين، باللغة الكورية في الفيديو الذي تضمّن ترجمة باللغة الإنجليزية، وتطرقوا لأن سبب قرارهم هو أخذ قسط من الراحة.

وقال آر إم (27 عاما) إنه بعد الأغنية الأخيرة التي أصدرتها الفرقة "لم أعد أعرف أي نوع من الفرقة كنا، لطالما اعتقدت أن بي تي إس كانوا مختلفين عن الفرق الأخرى. لكن المشكلة مع الكيه بوب وفكرة الشهرة هي أنها لا تمنحك الوقت لتنضج".

وأشار إلى أن أعضاء الفرقة بحاجة إلى فرصة لاستكشاف موسيقاهم الخاصة، حتى يتمكنوا من متابعة حياتهم المهنية بمفردهم.

من جانبه، قال جانغ كووك (24 عاما) "ستصبح بي تي إس أقوى بهذه الطريقة، يجب أن نقضي بعض الوقت بعيدا عن بعضنا بعضا، لنتعلم كيف نتحد مرة أخرى، وآمل ألا نعتبر هذا شيئا سلبيا، فهو خطوة سليمة في صالح الجميع، نعدكم بأننا سنعود يوما ما أكثر نضجا مما نحن عليه الآن"، وطلب "مباركة" المعجبين لخطوتهم الحالية.

وأوضح شوغا أن هذا لم يكن تفككا "ليس الأمر أننا نتفكك، نحن فقط نرغب في الانفصال لبعض الوقت".

ووسط أجواء من الحزن، أشاد جيمين (26 عاما) خلال حفل العشاء بمعجبي "بي تي إس" في جميع أنحاء العالم، مؤكدا "أنهم سبب أساسي في النجاح الذي تحقق".

وبحسب موقع "الغارديان" (TheGuardian) الإنجليزي، تكهن بعض متابعي موجة "كيه بوب" بأن متطلبات تأدية الخدمة العسكرية لكوريا الجنوبية ربما كانت عاملا في قرار الفريق الأخير.

ومن المقرر أن يبدأ جين (29 عاما) -أكبر أعضاء الفريق- تأدية قرابة عامين من الخدمة العسكرية بحلول نهاية العام الجاري.

وخلال الفيديو المنشور، قال جيمين إن الأعضاء "يحاولون ببطء اكتشاف الأشياء الآن، بدأنا في التفكير في أي نوع من الفنانين نريد أن يتذكرهم معجبونا. أعتقد أن هذا هو السبب في أننا نسعى لفترة الراحة في الوقت الحالي، نحاول العثور على هويتنا وهذه عملية مرهقة وطويلة".

مخاوف كبيرة من عدم عودة الفرقة مجددا، أكدتها شبكة "بي بي سي" (BBC) التي شبهت الموقف بما حدث سابقا مع الفرقة البريطانية الشهيرة "ون دايركشن" (One Direction) التي أعلنت في يناير/كانون الثاني 2016 الدخول في فترة راحة، لكنها لم تعد مجددا حتى كتابة هذه السطور.

وزاد ذلك من قلق محبي الفرقة التي قالت إن هذه ليست فترة الراحة الأولى التي يتخذونها، فقد كانوا في فترات راحة قصيرة من قبل، أولا في عام 2019 ولاحقا في ديسمبر/كانون الأول 2021.

تأتي هذه الأخبار بعد أيام فقط من إصدار المجموعة ألبوم "إثبات" (Proof) الذي يتضمن مختارات وأغنية واحدة جديدة.

وتأسست الفرقة الكورية عام 2009، وضمت 7 أعضاء كانوا مراهقين حينها وحققوا نجاحا باهرا في حفلاتهم وأعمالهم التي حققت مشاهدات قياسية، مثل أغنيتي "ديناميت" (Dynamite) و"مايك دروب" (Mic Drop).

وسُميت الفرقة نسبة إلى التعبير الكوري "بانغتان سونيوندان" (Bangtan Sonyeondan) الذي يعني "فتيان ضد الرصاص"، وحققت الفرقة عائدات تفوق المليار دولار من المحتوى الذي توفره على الإنترنت ومبيعات ألبوماتها.

وتصدرت فرقة "بي تي إس" عناوين الصحف مؤخرا بسبب زيارتها للبيت الأبيض لتوصيل رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن مكافحة العنصرية ضد آسيا.

كما سجلت رقما قياسيا في موسوعة "غينيس" لأكثر الأغنيات استماعا في وقت واحد، حيث سجلت الموسوعة في مارس/آذار 2021 نحو 3 ملايين استماع في نفس الوقت لأغنية "ديناميت" عبر منصة يوتيوب بريميير.

The worst kept secret in history 😉 @BTS_twt 's record for the 'most simultaneous viewers for a music video on YouTube Premieres' has now been confirmed, with the 2020 single Dynamite clocking up over three million viewers.

وغمر محبو فرقة "بي تي إس" المعروفون باسم "الجيش"، منصات التواصل الاجتماعي برسائل الدعم، إذ قال أحد المعجبين عبر تويتر "إنهم لا يتفككون. إنهم يأخذون إجازة لفعل ما يريدون بعيدا عن أعين الجمهور. قد يعملون، قد يمرحون فقط. بصراحة يجب أن نحذو حذوهم ونأخذ بعض الوقت لأنفسنا أيضا".

To the inevitable outlets asking for comments about BTS' much-needed hiatus: They are not disbanding. They are taking time off to do whatever they want out of the public eye. They may work, they may just chill. Honestly we should follow suit & take time out for ourselves, too. 💜

— Jae-Ha Kim 김재하 (@GoAwayWithJae) June 14, 2022