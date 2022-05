المسلسلات الأميركية لها مواسم سنوية، تبدأ فيها الأعمال الجديدة أو المواسم المتعددة للأعمال السابقة، وفي موسم صيف 2022 ومع الأسبوع الأخير من شهر أبريل/نيسان بدأ وسيبدأ عرض حلقات عدة لأعمال مثيرة للاهتمام، من بطولة نجوم ونجمات انتقلوا إلى الشاشة الصغيرة مع انتشار ثقافة المنصات الإلكترونية التي تعطيهم قدرة عالية على الوصول إلى المشاهدين في منازلهم.

ومن الدراما السياسية إلى السيرة التاريخية وحتى الأعمال الدرامية والكوميدية؛ ينبئ هذا الموسم بمشاهدة مسلية للغاية وأعمال جدّية يعمل صنّاعها على منافسة وسيط الفيلم السينمائي بضراوة.

"احتراق بطيء".. عودة جوليا روبرتس

"غازلت" (Gaslit) مسلسل تلفزيوني سياسي أميركي، يستند إلى الموسم الأول من البودكاست بعنوان "احتراق بطيء" (Slow Burn) وهو من بطولة جوليا روبرتس وشون بن ودان ستيفنز، وبدأ عرضه في الـ24 من أبريل/نيسان 2022.

تدور أحداث المسلسل حول فضيحة "ووترغيت"، ويركز على العديد من القصص التي لم تُروَ والخطوات الأخيرة في انهيار مؤسسة الرئاسة الأميركية بأكملها. تتمحور القصة حول مارثا ميتشل إحدى الشخصيات المشهورة في أركانسان وزوجة جون إن ميتشل المدّعي العام المخلص للرئيس نيكسون.

وعلى الرغم من انتمائها الحزبي فهي أول شخص يدق ناقوس الخطر علنًا بشأن تورط نيكسون في فضيحة ووترغيت مما تسبب في انهيار الرئاسة وحياتها الشخصية، وبصفته المدعي العام يضطر ميتشل إلى الاختيار بين مارثا والرئيس.

لم تشارك روبرتس في مسلسل تلفزيوني منذ عام 2018 في "العودة للوطن" ( Homecoming)، وسيمتد مسلسل "احتراق بطيء" على 6 حلقات فقط، وحصل على مراجعات إيجابية من النقاد، بتقييم 86% على موقع "الطماطم الفاسدة/ روتن توماتوز" (Rotten Tomatoes) مع ثناء على إيقاع العمل السريع، وتمثيله الرائع لشخصيات مهمة متورطة في فضيحة تاريخية.

تحت راية السماء

"تحت راية السماء" (Under the Banner of Heaven) مسلسل تلفزيوني درامي أميركي مقتبس من جريمة حقيقية، تعتمد أحداثه على الكتاب الواقعي الذي يحمل الاسم نفسه من تأليف جون كراكوير، والمسلسل من بطولة النجم المرشح لجائزة أوسكار هذا العام أندرو جارفيلد ويشاركه البطولة كل من سام ورثينجتون ويات راسل.

فيه يهتز إيمان محقق الشرطة جيب بري عندما يكتشف مقتل سيدة على نحو غامض، وكل الأدلة تشير إلى علاقة الجريمة بكنيسة محلية. يتكون المسلسل من 5 حلقات فقط، ويبدأ عرضه في الـ28 من أبريل/نيسان، في البداية كان من المقرر تقديم القصة في صورة فيلم ثم تعدّل المشروع إلى مسلسل قصير.

فتيات ساطعات

"فتيات ساطعات" (Shining Girls) مسلسل تلفزيوني مبني على رواية بالاسم ذاته نُشرت عام 2013، ويعرض على منصة "آبل تي في بلس" (Apple TV+) في الـ29 من شهر أبريل/نيسان 2022، تقوم ببطولته النجمة إليزابيث موس التي اشتهرت بدورها في مسلسل "حكاية جارية" (The Handmaid’s Tale) ثم في فيلم "الرجل الخفي" (The Invisible Man).

تدور أحداث المسلسل من خلال 8 حلقات فقط، وفيه تتعرض البطلة كيربي لاعتداء متوحش يغيّر حياتها للأبد، وتعيش بحثًا عن هذا المعتدي الذي اعتدى أيضا على سيدات أخريات على مدار تاريخه الأسود. تبدأ الرواية الأصلية أحداثها في شيكاغو بعصر الكساد في الثلاثينيات، عندما يجد سائق يُدعى هاربر كورتيس مفتاحًا لمنزل يفتح على أزمان أخرى ولكن الأمر يأتي بتكلفة؛ فعليه أن يقتل الفتيات الساطعات الشابات صاحبات المواهب الكبيرة.

كان يطاردهن خلال حياتهن عبر عصور مختلفة حتى عام 1989، عندما نجت واحدة من ضحاياه هي كيربي مزراشي وشرعت في مطاردته مرة أخرى، لكن حتى عرض المسلسل لا نعلم كم سيأخذ من هذه الحبكة أو ماذا سيترك.

السيدة الأولى

"السيدة الأولى" مسلسل تلفزيوني درامي أميركي من تأليف آرون كولي بدأ عرضه الأول على قناة "شوتايم" الأميركية في 17 أبريل/نيسان 2022، ويمتد على 10 حلقات، حلقة لكل أسبوع، من بطولة النجمات الحاصلات على الجوائز: فيولا دافيس وميشيل فايفر وجيليان أندرسون، ويصوّر الحياة والأحداث العائلية لـ3 زوجات لرؤساء في الولايات المتحدة هن: إليانور روزفلت وبيتي فورد وميشيل أوباما.

يركز العمل على صعوبات هذا المنصب، خاصة لدى سيدات ذوات شخصية فردية قوية، ولديهن طموحات مختلفة في الحياة، فميشيل أوباما كانت تعمل قبل دخول زوجها البيت الأبيض في مهنة ناجحة، وكانت رافضة للمخاطر التي قد يجلبها طموح زوجها السياسي إلى عائلتها.

أما بيتي فورد فكانت تحلم بتقاعد زوجها السياسي وعضو الكونغرس جيرالد فورد حتى تحصل على بعض الراحة من مهام زوجة السياسي، لكن القدر أتى بخلاف حلمها عندما عُيّن زوجها نائبا للرئيس ريتشارد نيكسون ثم بعد فضيحة ووترغيت استقال الرئيس نيكسون فأصبح فورد رئيسا رغم أنف زوجته.

أما إليانور روزفلت فقد كانت زوجة داعمة لطموح زوجها السياسي بخاصة بعد إصابته المتأخرة بشلل الأطفال، ولها أجندتها السياسية الخاصة لتحسين حال الفقراء والنساء في الولايات المتحدة، لكن بدأت بطانة زوجها والرجال من حوله يستبعدونها، وذلك جعلها تناضل من أجل دورها الذي استحقته.

تنبئ الأعمال السابقة بكثير من التسلية القادمة في أشهر الصيف، فهي مسلسلات متنوعة، من بطولة نجمات ونجوم استحقوا من قبل الإشادة والجوائز، وأعمالهم السابقة نالت رضا الجمهور.