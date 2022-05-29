6 مسلسلات ستعرض خلال الفترة المقبلة كان قد تم الانتهاء من تصويرها الفترة الماضية وترحيلها للعرض خارج المنافسة الرمضانية، لكنها تشهد منافسة من نوع آخر، ويغلب عليها طابع الجريمة والتشويق والإثارة إلى جانب عمل كوميدي وآخر رومانسي.

القاهرة- على الرغم من المائدة الرمضانية المليئة بالمسلسلات المتنوعة في الوطن العربي طوال الشهر الكريم، فإن منصة شاهد تستعد خلال الفترة المقبلة لعرض 6 مسلسلات، كان قد تم الانتهاء من تصويرها الفترة الماضية وترحيلها للعرض خارج المنافسة الرمضانية، لكنها تشهد منافسة من نوع آخر، ويغلب عليها طابع الجريمة والتشويق والإثارة إلى جانب عمل كوميدي وآخر رومانسي.

دراما اجتماعية

نقلا عن أحد المسلسلات الأجنبية، يقدم المخرج أمير رمسيس أولى تجاربه في الدراما المصرية، من خلال مسلسل "النزوة" الذي تغير اسمه بدلا من "لون البحر".

ينتمي "النزوة" لتيمة الأعمال الاجتماعية التي تدور في إطار رومانسي على مدى 15 حلقة. بطلة المسلسل "هالة" شخصية تحمل الكثير من التناقضات؛ إذ تعاني مرض الشيزوفرينيا.

المسلسل من تأليف ورشة كتابة أشرف عليها محمد الحاج، وبطولة خالد النبوي وعائشة بن أحمد وعمر الشناوي وسلوى محمد علي.

وتم تصوير أحداثه بين القاهرة والجونة والغردقة، وإنتاج شركة "إس برودكشن" (S Production)، وحددت منصة شاهد عرضه خلال شهر مايو/أيار الجاري.

وبدراما اجتماعية قصيرة، قررت منصة شاهد أيضا عرض مسلسل "الثمانية" في يونيو/حزيران المقبل، وهو أول عمل درامي من تأليف رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل شيخ، ويشارك في السيناريو عمرو سمير عاطف ومن بطولة آسر ياسين وخالد الصاوي وغادة عادل وريم مصطفى، ومحمد ممدوح، ومحمد علاء ومنذر رياحنة ومحمود البزاوي وعدد من ضيوف الشرف من نجوم الوطن العربي وهو من إخراج أحمد مدحت.

"الثمانية" دراما أكشن يبحث خلالها البطل عن السر وراء قتل "سارة" وهو الهاجس الذي يسيطر على حياته فلا يبحث عن سوى الانتقام من الثمانية أشخاص الذين قتلوها، ويضم المسلسل مشاهد المطاردات والتفجيرات في الصحراء والبحر.

سيكودراما

وبعمل سيكودراما، تستعد شاهد لعرض "المتهمة" وهو مسلسل تدور أحداث حلقاته العشر في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة قتل تتورط فيها البطلة التي تقدمها درة.

المسلسل الذي تم تصويره في لبنان ومن إنتاج صادق الصباح وينتمي لنوعية مسلسلات السيكودراما والإثارة والتشويق خلال 10 حلقات، يشارك في بطولته محمد دياب واللبناني عادل كرم وعلي الطيب ومها نصار والفنان القدير أسامة عباس، وهو من تأليف وإخراج تامر نادي.

وكان العمل يحمل اسم "المشرحة" قبل أن يتغير اسمه إلى "المتهمة".

جريمة وتشويق

أيضا من خلال جريمة قتل تدور أحداث مسلسل "منعطف خطر" الذي يجسد خلاله الفنان السوري باسل الخطيب شخصية محقق يقوم بالتحقيق في جريمة قتل.

المسلسل الذي من المفترض أيضا عرضه على شاهد خلال الأيام المقبلة تدور أحداثه في إطار بوليسي.

يشارك في بطولته ريهام عبد الغفور ومحمد علاء وحمزة العيلي وآدم الشرقاوي وسلمى أبو ضيف وأحمد صيام، وعدد آخر من الفنانين ، بجانب الاعتماد على مشاركة عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف، نظرا لطبيعة الأحداث.

العمل من إخراج السدير مسعود نجل الفنان غسان مسعود، ومن إنتاج كاريزما والمنتج محمد مشيش، ومن تأليف محمد أبو لبن ولواء يازجى، ويتألف من 15 حلقة.

وينضم مسلسل "بيروت 303" لأعمال الجريمة والتشويق؛ فتدور أحداثه حول جريمة قتل تحدث في بيروت في ظروف غامضة تجعل الصراع يحتدم بين الجميع، فتنكشف أسرار من الماضي والحاضر.

المسلسل الذي يعرض على شاهد من بطولة عابد فهد وسلافة معمار ومعتصم النهار ونادي الراسي، وقد تم تأجيل عرضه إلى بعد رمضان لضمان ارتفاع نسب مشاهدته.

عمل كوميدي

وتقدم منصة شاهد عملا كوميديا واحدا هو "البيت بيتي"، ويقوم ببطولته كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر ومحمود حافظ وميرنا جميل، وهو من إنتاج أمير شوقي، وتدور أحداثه حول 3 أشقاء يقعون في العديد من المفارقات ويعودون إلى الوراء بطريقة الفلاش باك.