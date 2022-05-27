ما وراء الطبيعة، حاضر عن المتهم، جزيرة غمام، البلاتوه، الوصية؛ هذه مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي أظهرت على مر السنوات الماضية موهبة أحمد أمين، الممثل الناجح الذي أبهر الجميع بموهبته التمثيلية وتجسيده المتمكن للشخصيات المختلفة.

صقل أمين موهبته بالعديد من الأدوار التي بدأها في عالم الكوميديا، ثم تقدم بخطى واسعة نحو الدراما، فأصبح بالنسبة للجمهور ممثلا بألف وجه، ولم يعد الجمهور يتوقع الوجه الجديد في عمله القادم.

أسلوب تمثيل أمين على مدار السنوات الماضية تميز بالقدرة على التعبير عن التحولات العاطفية، وهو ما يؤكد فهمه لعالم الشخصية بشكل كبير، وبالتالي يقدم أداء واقعيا يمكن تصديقه. وهو يقترب من منهج الممثل والمخرج الروسي كونستانتين ستانيسلافسكي، ويتلخص في اقتراب الممثل بقدر الإمكان من طبيعة الشخصية، ولأن موهبة الممثل تكمن في إتقان الشخصيات المتنوعة، فإن ذلك الإتقان يقاس عبر إلقاء نظرة على بعض أدوار أحمد أمين.

جزيرة غمام

قدم أمين في مسلسل جزيرة غمام الذي عُرض في رمضان الماضي دور البطولة في شخصية "عرفات"؛ شخصية ترمز إلى الحب النقي، والزهد، وتحمل صفات العابد الصوفي، وتألق بأداء أذهل الجميع.

كان هذا اللون من التمثيل جديد بشكل خاص على أمين، فهو دراما خالصة من دون كوميديا، بل تحمل طابعا حزينا. وتميز دور "عرفات" في الحوارات الطويلة أو كما أطلق عليها جمهور المسلسل المناظرات والاعترافات بين "عرفات" وشخصيات المسلسل الأخرى، مثل مناظرة القلب والعلم بين "عرفات" و"محارب".

أصبح "عرفات" البطل التراجيدي الذي يدفع المسلسل للسلام، والذي يمنح المشاهد الإجابات التي يحتاج إلى سماعها بأداء حقيقي يمكن تصديقه.

ما وراء الطبيعة

في عام 2020 كان التحول المفاجئ لقدرات أمين التمثيلية، وذلك عندما تم اختياره لدور البطولة لسلسلة "ما وراء الطبيعة"، ورغم كوميدية رفعت إسماعيل فإن الدور كان أكثر جدية عن أدوار أمين السابقة، وكان تحديا حقيقيا له ونجح فيه.

جسد أمين شخصية رفعت إسماعيل في السلسلة المأخوذة عن روايات خيالية للكاتب المصري أحمد خالد توفيق، وتسرد مغامرات طبيب أمراض دم مصري لديه قدرات خاصة في حل ألغاز ماورائية، وهو أول مسلسل مصري من إنتاج منصة نتفليكس.

أمين الكوميديان

يستمتع أحمد أمين بكل لحظة فيها على الشاشة، وظهر منذ البداية في أدوار كوميدية وتميز بهذا اللون من الفن، خاصة في برنامج "البلاتوه"، ثم ظهر عام 2017 في فيلم "الكنز" في دور المونولوجست، وعام 2018 جسد دور "سمسم" في مسلسل الوصية، وهو من الأدوار المميزة لأحمد أمين، ورغم خفة ظل دور شخصية "سمسم" وسهولة بقائها في الذاكرة فإن الدور كان بسيطا ولم يمنح أمين فرصة كبيرة لإظهار قدراته التمثيلية على عكس مسلسلي جزيرة غمام وما وراء الطبيعة.

ظهر أمين أيضا في العديد من الأدوار الأخرى كضيف شرف، منها "خلصانة بشياكة" في دور "وجدي"، و"بدل الحدوتة تلاتة" في دور "البلياتشو عبد الحليم"، وفي فيلم "نادي الرجال السري" في دور "دفراوي"، وفي "برة المنهج" في دور والد أحد الأطفال.

حاضر عن المتهم

في عام 2013 قدم أمين فيلما دراميا قصيرا هو "حاضر عن المتهم"، ويسرد قصة شيخ أزهري بسيط يحاول الدفاع عن الدين الحق بطريقته الخاصة، كما يتحدث الفيلم عن فكرة تقبل الآخر، وقال أحمد أمين عن هذا الفيلم عبر صفحته على فيسبوك "شخصية الشيخ أحمد عثمان من أحب الأدوار إلى قلبي".

ولد أحمد أمين عام 1980، ودرس الفنون الجميلة ثم عمل بالصحافة، وقدم سلسلتين من الرسوم المتحركة للأطفال تحت اسم "بسنت ودياسطي" و"القبطان عزوز".

وقدم فيديوهات قصيرة على شبكة الإنترنت دفعت به إلى عالم الشهرة وكشفت عن موهبته، وأهلته لنيل جائزة أفضل برنامج كوميدي في مهرجان الفضائيات العربية عام 2017، وجائزة أفضل برنامج كوميدي من اتحاد المنتجين العرب عن برنامجه "البلاتوه" عام 2017.