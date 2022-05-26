بعد ساعات قليلة يبدأ عرض الموسم الرابع من مسلسل الرعب والخيال العلمي الأميركي "أشياء غريبة" (Stranger Things) على منصة نتفليكس، الأمر الذي أثار حماسة الملايين حول العالم، خاصة بعد الانتظار الطويل لهذا الموسم.

وقد أعلنت نتفليكس مؤخرًا صدور هذا الموسم على نصفين، الأول في 27 مايو/أيار الجاري، والنصف الآخر في الأول من يوليو/تموز، وسيتكون بالكامل من 9 حلقات فقط.

خليط من الرعب والخيال العلمي

"أشياء غريبة" عمل تلفزيوني يقدم مزيجًا من الرعب والخيال العلمي، يُعرض على منصة نتفليكس منذ عام 2016، عبر 3 مواسم.

وتدور أحداثه في الثمانينيات في هوكينز بولاية إنديانا، ويركز الموسم الأول على التحقيق في اختفاء صبي صغير (ويل بايرز) وسط أحداث خارقة للطبيعة تحدث في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك ظهور فتاة ذات قدرات حركية نفسية.

المسلسل من بطولة عدد كبير من الممثلين بما في ذلك وينونا رايدر، ديفيد هاربور، فين وولفارد، ميلي بوبي براون، وطور المسلسل "الأخوين دافر" (The Duffer Brothers) كمزيج من دراما المغامرات جنبًا إلى جنب مع عناصر خارقة للطبيعة ومزج الرعب بالخيال العلمي.

واختار الأخوان ثمانينيات القرن الماضي زمنا للأحداث، حيث استخدما الكثير من الإشارات للثقافة الشعبية الأميركية بهذا العقد، بالإضافة للعديد من الموضوعات الرائجة في السينما والتلفزيون وقتها، فجاء المسلسل متأثرًا بأعمال ستيفن سبلبيرغ وستيفن كينغ، وجون كاربنتر، بالإضافة إلى الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو، كما استوحوا بعض الإلهام من التجارب الغريبة التي جرت خلال الحرب الباردة، ونظريات المؤامرة المنتشرة تلك الفترة، والتجارب الحكومية السرية.

اجتذب "أشياء غريبة" عددًا قياسيًا من المشاهدين عبر نتفليكس، ولديه قاعدة معجبين دولية. وتلقت السلسلة إشادة من النقاد لأسباب عديدة منها التمثيل والموسيقى التصويرية والإخراج والسيناريو، وكذلك الاهتمام بالثقافة الشعبية وأفلام الثمانينيات، وحصل على الكثير من الجوائز والترشيحات، بما فيها 39 ترشيحًا لجائزة "برايم تايم إيمي" (Primetime Emmy) فاز منها بست، و4 ترشيحات لجائزة غولدن غلوب، و3 ترشيحات غرامي.

في سبتمبر/أيلول 2019، تم تجديد المسلسل للموسم الرابع، وتم تقسيمه إلى نصفين، وفي فبراير/شباط 2022، تم تجديد المسلسل للموسم الخامس والأخير.

كثير من المفاجآت

يتكون النصف الأول من الموسم الرابع لمسلسل "أشياء غريبة" (Stranger Things) من 7 حلقات، بينما الحلقتان الباقيتان سيعرضان معًا في النصف الثاني من الموسم، مما يكون في النهاية حوالي 13 ساعة مشاهدة، حيث الحلقتان الأخيرتان يقدمان ما مجموعه 4 ساعات، الأمر الذي يعتبر غريبًا بالتأكيد في عالم المسلسلات، حيث تتراوح مدة الحلقات بشكل عام بين 30 دقيقة وساعة.

لم يكن هدف صناع المسلسل بالأساس جعل الحلقات طويلة لتصنع كل منها مدة تقارب الفيلم السينمائي، لكن بعد العمل على وضع الخطوط العريضة للموسم أدركوا أنه بحاجة لحلقة إضافية، فتحول الموسم من 8 حلقات إلى 9 بعد موافقة نتفليكس، وقد تكون من الموسمين الأول والثالث من المسلسل من 8 حلقات بالفعل، بينما الثاني من 9 حلقات.

جاء طول الحلقات منطقيًا لصناع العمل نتيجة لانتشار أبطال المسلسل وزيادة عددهم، فلا يمكن إغفال أحدها، وبالتالي يجب محاولة إعطاء كل منها العمق العاطفي المطلوب مما جعل من الضروري زيادة مدة العرض بشكل عام، والتي تم تقسيمها إلى هذه الحلقات الطويلة.

وبالتالي يعتبر هذا الموسم بالنسبة لصناع المسلسل مثل موسمين من حيث القيمة التي يقدمها، والأحداث، والتي تمثل أفلاما من حيث الطول خاصة الحلقتين الأخيرتين من كل نصف للموسم.

وكما ظهر في المقطع الدعائي والصور الأولية للموسم الرابع، فإن "التهديد المرعب" لـ فيسنا هذا الموسم يلوح في الأفق بدرجة كبيرة وغير مسبوقة.

وفي موسم من مسلسل "أشياء غريبة" تقليدي، يكون الفصل الأخير هو جميع الشخصيات، وقد جمعوا أجزاءً مختلفة من المعلومات، ثم يعودون معًا ليضعوها معًا مع مشهد لم شمل كبير جيد، يبدو أن الموسم الرابع سيكون بأكمله هكذا.

لماذا كل هذا التأخير؟

سيتم إصدار الموسم الرابع من مسلسل "أشياء غريبة" في 27 مايو/أيار 2022، أي بعد ما يقرب من 3 سنوات بعد الموسم الثالث، وهي أطول فجوة بين المواسم حتى الآن، ويمكن أن يعزى هذا التأخير جزئيًا إلى الانتكاسات غير المسبوقة التي واجهها الطاقم أثناء العمل على السلسلة.

وقد واجه إصدار الموسم الرابع عدة عقبات أثناء الإنتاج أثرت على عملية التصوير، منها العدد المتزايد في مواقع التصوير، حيث يجب أن يوازن الموسم بين 3 قصص منفصلة في 3 مواقع مختلفة، والتي تستغرق وقتًا أطول لتصويرها، فالموسم الرابع هو الأول الذي تدور فيه أحداث جزء كبير من القصة خارج هوكينز.

وقد واجه الموسم الرابع من "أشياء غريبة" أيضًا مشاكل إنتاجية أخرى فتوقف التصوير لمدة 6 أشهر عام 2020 بسبب وباء كورونا -إلى جانب جميع إنتاجات نتفليكس الأخرى ذلك الوقت- حتى بعد استئناف التصوير، وقد أضافت مخاوف السلامة صعوبات جديدة لإعادة تكوين رؤية الأخوين دوفر، مما أدى إلى إبطاء التقدم.

الجدير بالذكر أن الاضطرار إلى التوفيق بين عدة مواقع، والتأكد من أن كل منها يلتزم بمعايير السلامة، يستغرق وقتًا أطول، ليس ذلك فحسب، ولكن العديد من أعضاء فريق العمل كان لديهم التزامات أخرى والتي تأثرت أيضًا بالوباء.

إن العودة المرتقبة إلى أحد أكثر مسلسلات نتفليكس شهرة تجعل الفجوة الزمنية تبدو أطول، ولكن نأمل أن يمنح هذا الطاقم مزيدًا من الوقت لصنع شيء يرقى إلى مستوى الإثارة العالمية.