بغداد- باسم قهار ممثل ومخرج عراقي متميز ترك بلده في بداية تسعينيات القرن الماضي، وركز نشاطه الفني بين دمشق وبيروت وأستراليا، وعمل في العديد من الأفلام وأعمال الدراما العراقية والعربية، ومنها على سبيل المثال مسلسل "المنطقة الحمراء" الذي تولى إخراجه بعد انسحاب مخرجه، و"الدولة العميقة"، و"فرقة عطا الله" مع النجم المصري عادل إمام، وفيلم "العنكبوت" مع النجم المصري أحمد السقا ومنى زكي الذي عرض في دور السينما في عيد الفطر.

ولد باسم قهار عام 1964 في محافظة كركوك شمال بغداد، وحصل على عدة جوائز منها أفضل مخرج في مهرجان الجامعات والمعاهد في العراق عام 1987، أفضل ممثل واعد في العراق عام 1989، وجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة الهيئة العربية للمسرح عن تأليفه لمسرحية "برتقال".

استطاع قهار الولوج إلى الدراما المصرية من خلال اختياره من المخرج رامي عادل إمام أثناء مشاهدته له في مسلسل "سقوط الخلافة" مع المخرج محمد عزيزية، وكان دورا صعبا ومعقدا فلفت انتباهه، واختاره في مسلسله "فرقة عطا الله"، قبل أن تتوالى مشاركاته في الدراما المصرية ليمثل بعدها في 15 مسلسلا.

كما كانت له مساهمات لافتة في السينما المصرية، حيث مثل في 3 أفلام، هي "خط الموت" مع المخرج محمد عادل، حيث كان أحد أبطال الفيلم إلى جانب علا غانم وأحمد صلاح حسني ورزان مغربي وريم البارودي، وفيلم "العارف" مع المخرج أحمد علاء الديب، بالاشتراك مع أحمد عز وأحمد فهمي ومحمود حميدة.

وفي عيد الفطر عرض له فيلم "العنكبوت" للمخرج أحمد نادر جلال، وبطولة منى زكي وأحمد السقا، ثم استدعاه المخرج نفسه للمشاركة في فيلم آخر بعنوان "السراب".

الدراما المصرية

وفي سؤال للجزيرة نت عن كيفية دخوله إلى الدراما المصرية والصعوبات التي واجهته، قال قهار "لا شيء من هذا سهل، وكل ما فعلته جاء بصعوبة، لأن السهولة لا تأخذك بعيدا. الصعوبات هي التي تقدم المنح، وأنا شخصيا عرفت من خلال الدراما المصرية التلفزيونية وقبلها في الدراما السورية".

وعن فيلم العنكبوت – آخر تجاربه في السينما المصرية الذي ما يزال يعرض في دور السينما في مصر، قال قهار "رشحني لهذا الفيلم مخرجه أحمد نادر جلال بعد مقابلتي له وحدثني عن الشخصية وأفعالها وحضورها في النص وفعلها الدرامي، وكانت لدوري مساحة أدائية جيدة. والأهم بالنسبة لي الكثافة الدرامية التي تحملها الشخصية في السيناريو الذي كتبه محمد نوير".

الفنان العراقي باسم قهار مع النجم احمد السقا والنجم ظافر عابدين من كواليس فيلم العنكبوت الذي من المقرر عرضه اول ايام عيد الفطر في دور السينما .😊 pic.twitter.com/Q7mPpbdpTi — روافد عراقية (@iraqitributari) April 23, 2022

وحول المردودات المالية للفيلم والتي بلغت 22 مليون جنيه في أول أسبوع، اعتبر قهار أن هذا الأمر مبشر، عندما يكون هناك مردود وإقبال جيد فمعناه أن رواد السينما موجودون وأن تلك الأرباح ستدخل ثانية لتنتج فيلما آخر، وهذا سيحقق أيضا مردودات جديدة، وبالتالي سيعم النجاح والانتشار لكل العاملين في الفيلم.

وردا على سؤال حول ما ينتظره باسم قهار من السينما المصرية بعد نجاح فيلم "العنكبوت"، قال إنه ينتظر تصوير مشاهد فيلمه الجديد "السراب" مع نفس المخرج أحمد نادر جلال وتأليف عمر عبد الحليم وبطولة أحمد السقا ونيللي كريم.

وأشار إلى أنه يقرأ حاليا سيناريو لمسلسل تلفزيوني بـ30 حلقة، وهو مرشح فيه للبطولة.

الرجل الشرير

وكتب الناقد مجدي التايب في جريدة القاهرة يوم 10 مايو/أيار الجاري عن الفنان قهار مثيرا نقطة مهمة فكتب "باسم قهار كان مفاجأة فيلم "العنكبوت" حقا وهو صاحب حضور وموهوب، وقريبا سيسد فراغ غياب الرجل الشرير على الشاشة المصرية. وقد تردد اسمه كثيرا في الفيلم قبل أن نراه. وكان حضوره طاغيا وبرهن على أنه ممثل موهوب وصاحب كاريزما".

– باسم قهار #مسلسل_الدولة_العميقة

…………… " اللي قتـ،،ـل يوسف مو واحد اللي قتـ،،،ـله نظام كامل مبني عالفسـ،،ـاد ، اذا يوميه نحاسب واحد راح يوميه ندفن واحد لازم نحاسب النظام كله " pic.twitter.com/8dHoqWUARS — laith (@1Enkidu1) April 8, 2022

وتحدث قهار عن آخر أعماله الدرامية العراقية "الدولة العميقة" الذي عرض في شهر رمضان، وأثار جدلا واسعا، وقال "كنت بطلا للدولة العميقة وهو تواصل مع مسلسل "المنطقة الحمراء" الذي مثلته وأخرجته في العام الماضي، الشيء المهم فيه هو الرصانة والخط الملتزم التي حاز عليها المسلسل معنى وأداء فنيا".

أهم مشهد في الحلقة والأولى من مسلسل المنطقة الحمراء.مقولة (الشخص المايفهم ويعرف تاريخه ماراح يشوف مستقبلة)

بإسم قهار ممثل عالمي 🔥 #المنطقة_الحمراء #الشرقية #خالد_عمران pic.twitter.com/z7W4wQD0Xb — Mesopotamia (@najm316) April 14, 2021

ويؤكد أن الدراما يجب أن تتناول هموم وهواجس وأسئلة الناس، وتقترب منهم وتجعلهم يرون أنفسهم فيها، وهو ما حصل في المسلسل.