أفلام عيد الفطر.. رهانات النجوم على الكوميديا والأكشن والبطل الشعبي

تسبب انشغال أغلب المخرجين والفنانين بالمسلسلات الرمضانية وتأجيل تصوير أكثر من فيلم سينمائي على الرغم من التعاقد عليها قبل فترة، في جعل المشاركة في موسم عيد الفطر السينمائي ضعيفة للغاية، حيث يشارك فقط 5 أفلام ضمن سباق أفلام العيد.

أفلام عيد الفطر الكوميدية

للأفلام الكوميدية النصيب الأكبر في الموسم، سواء بعودة الممثل المصري أحمد حلمي بعد غياب 3 سنوات منذ آخر أفلامه "خيال مآتة" في 2019، وينافس حلمي في موسم عيد الفطر السينمائي بفيلم "واحد تاني" الذي تغير اسمه أكثر من مرة حتى تم الاستقرار على اسم "واحد تاني".

حلمي الذي لم ينجح فيلمه الأخير قرر أن يضم عددا من الممثلين لمشاركته وضمان النجاح مثل روبي وسيد رجب وأحمد مالك ونسرين أمين، إلى جانب استعانته بالمؤلف هيثم دبور والمخرج محمد شاكر خضير في محاولة لاستعادة ثقة جمهوره مرة أخرى والعودة إلى قمة الإيرادات.

تدور أحداث الفيلم حول أخصائي اجتماعي يكتب تقارير عن المساجين وأحوالهم النفسية داخل السجن، والمصادفة تقوده إلى أن يلتقي أحد زملائه في الدراسة بداخل السجن بعد أن كان رجل أعمال ناجحا، وبعد خروجه من السجن يجتمع مع زميله في حفل كبير يضم زملاء الدراسة القدامى، وهو ما يجعله يقرر إعادة حساباته الحياتية مرة أخرى لكن تدور الأحداث في إطار من الكوميديا.

ومن الأفلام الكوميدية أيضا فيلم نجوم مسرح مصر علي ربيع وحمدي الميرغني ويشاركهما هاجر أحمد ودينا محسن ومحمد أوتاكا وكريم عفيفي في "زومبي".

يراهن علي ربيع هو الآخر على استعادة نجاحه بعد إخفاقات في الدراما لأعوام متتالية كان آخرها العام الماضي بمسلسل "أحسن أب"، لكنه قرر أن ينتقل للسينما ويقدم تجارب مختلفة.

و"زومبي" الذي يشارك في موسم أفلام عيد الفطر السينمائي ويقدم شخصية حمادة بطة والذي يقود فرقة غناء شعبي لإحياء حفل ويدخلون منطقة أخرى بالخطأ مليئة بالزومبي وتتوالى الأحداث بشكل كوميدي، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

عودة الثنائي منى والسقا

أيضا وبعد تأجيلات لأكثر من مرة، يعرض فيلم "العنكبوت" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، حيث قررت الشركة المنتجة والشركة الموزعة عرض الفيلم ضمن موسم العيد.

يشارك في بطولة الفيلم منى زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي ورامز أمير وأحمد فؤاد سليم وريم مصطفى ومحمد لطفي ومحمد ممدوح، ويشهد الفيلم الظهور الأخير للفنان الراحل زكي فطين عبد الوهاب، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

ويدور الفيلم حول مافيا تجارة المخدرات والمطاردات مع الشرطة، وهو العمل الذي يعيد الثنائي أحمد السقا ومنى زكي للسينما سويا من جديد، كما أنه أول عمل سينمائي يجمع السقا وظافر العابدين.

البطل الشعبي

ثيمة الشاب الشعبي الفقير الذي يواجه الظلم والتي سبق وحققت نجاحات لمحمد رمضان وعمرو سعد وبعض الفنانين، يراهن عليها الممثل أحمد زاهر والذي حصل على فرصته الأولى في عالم البطولة السينمائية من خلال فيلم "الفارس" والمشارك ضمن موسم عيد الفطر السينمائي، ويقدم شخصية شاب من حي شعبي يواجه ظلم أحد رجال الأعمال.

ويشارك في بطولة الفيلم أيضا إيمان العاصي ونهال عنبر وأحمد صفوت وملك أحمد زاهر، وضيف الشرف صلاح عبد الله، الفيلم من تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وقد انتهى المخرج سامح عبد العزيز من عمل المونتاج والمكساج الخاص بفيلمه الجديد "ليلة العيد" في محاولة لعرضه ضمن موسم عيد الفطر السينمائي، لكن لم يحسم الأمر بشكل نهائي.

الفيلم من تأليف أحمد عبد الله وبطولة يسرا وغادة عادل وهنادي مهنا وعبير صبري وريهام عبد الغفور ونجلاء بدر، ومعهم سيد رجب ومحمد لطفي وأحمد خالد صالح وسميحة أيوب وسامي مغاوري ومحمود حافظ وسلوى عثمان ورشدي الشامي ومايان السيد وعارفة عبد الرسول، والفيلم يتناول عددا من القضايا التي تهم المرأة والفتيات وتدور أحداثه في ليلة واحدة.

الأزمات تطيح بعودة هيفاء

وبالرغم من قرار الشركة المنتجة بعرض فيلم "أشباح أوروبا" ضمن موسم أفلام عيد الفطر السينمائي، فإن الفيلم خرج في اللحظات الأخيرة بسبب الأزمات التي تسببت أيضا في تأجيله لمدة 4 سنوات، حيث لجأت بطلته هيفاء وهبي إلى القضاء ضد منتج الفيلم محمد الوزيري لعدم حصولها على مستحقاتها وطالبت وقتها بوقف عرض الفيلم.

الفيلم تعود من خلاله الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي للسينما ويشاركها البطولة أحمد الفيشاوي وأروى جودة ومصطفى خاطر وباسم سمرة وبيومي فؤاد وعباس أبو الحسن، وهو من إخراج محمد عبد الرحمن حماقي في أول تجاربه الإخراجية؟

وتدور قصة الفيلم حول 3 أشقاء، هيفاء وخاطر والفيشاوي، لكل منهم شقيق توأم، يعيش 3 منهم في مصر و3 في أوروبا، حيث يبيع والدهم 3 من أبنائه في صغرهم، مما يدفع زوجته لتركه والسفر بالثلاثة الآخرين، وتتصاعد الأحداث في إطار من الأكشن.