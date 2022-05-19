قبل أيام، علَّق الفنان تامر حسني على صورة من كواليس فيلم "البدلة" تداولها المخرج محمد العدل عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، قائلا "إن شاء الله، نبسط الجمهور مرة ثانية بـ(البدلة الجزء الثاني)". وهو ما عده الجمهور إعلانا رسميا عن التحضير لفيلم "البدلة 2".

شعبية جارفة ومستوى فني متواضع

يُذكر أن فيلم "البدلة 1" صدر عام 2018 وشارك في بطولته أكرم حسني وأمينة خليل، واقتبست قصته من فيلم أجنبي بعنوان "فلنصبح رجال شرطة" (Let’s Be Cops)، وقد نجح الفيلم العربي وقتها بشكل فاق التوقعات.

فمن جهة، كان أول فيلم عربي يُعرض في المملكة العربية السعودية منذ السماح بعودة العروض السينمائية، ومن جهة أخرى حصد أرباحا بلغت 67.3 مليون جنيه، مما جعله الأعلى دخلا في السينما المصرية في ذلك الوقت. ومع ذلك، يظل العمل متواضعا فنيا بمقاييس النقاد رغم شعبيته الجارفة، وهو ما يجعلنا نتساءل: هل يملك صُنّاع العمل شيئا جديدا للرهان عليه المرة القادمة، سوى حب الجمهور؟

ليس الوحيد

فيلم "البدلة 2" ليس العمل العربي الوحيد الذي يعود بجزء جديد لجمهوره عام 2023، فهناك بعض الأفلام المصرية الأخرى التي أعلن صناعها تقديم أجزاء أخرى ستُعرض خلال أشهر، على رأس تلك الأفلام:

الفيلم الأعلى ربحا بتاريخ السينما المصرية

103.6 ملايين جنيه إجمالي حصيلة إيرادات فيلم "الفيل الأزرق 2″، وهو ما أهّله ليصبح الأعلى ربحا بتاريخ السينما المصرية حتى الآن، بالرغم من أنه صدر عام 2019.

الجزء الثاني جاء من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، أما البطولة فللنجم كريم عبد العزيز ومعه هند صبري ونيللي كريم وإياد نصار، وخلاله اُستكملت الأحداث بعد انقضاء 5 سنوات من الجزء الأول، وسط محاولات الطبيب يحيى لحل لغز جديد.

في فيلم "الفيل الأزرق 3"، يلتقي المخرج والمؤلف مرة أخرى، ومغامرة جديدة يتعرّض لها كريم عبد العزيز، حين ينتقل الشبح إلى جسده، ويصبح عليه مواجهة نفسه ودواخله الخفية. وحسب تصريحات بطل العمل، فإن تحضيرات الفيلم تَقرر البدء بها بمجرد الانتهاء من مسلسل "الاختيار 3" وهو ما حدث بالفعل مع انقضاء شهر رمضان الماضي.

المود محتاج فيلم الفيل الازرق ٣ — يوسف (@UsefAhmed13) September 17, 2021

كريم عبد العزيز :سنبدء تحضيرات فيلم الفيل الازرق 3 العام المقبل بعد انتهاء الاختيار 3 pic.twitter.com/0ko3fxYgws — شروق فيديو (@xnpsHjNy0ROhv6l) January 9, 2022

ثلاثة في واحد

أما فيلم "ولاد رزق" فيعود بـ3 مشاريع ضخمة لكل منها أهميته الخاصة، بداية من فيلم "الشايب" المُشتق من "عالم ولاد رزق"، إذ يستعرض حياة الشايب في العالم السفلي وكيف نشأ بين العصابات، بما يُمهّد لظهوره في فيلم "ولاد رزق 3" عام 2023 باعتباره عدوا جديدا للأبطال ويلعب دوره النجم آسر ياسين.

ومرورا بفيلم "ولاد رزق 3" الذي وضع حملا ثقيلا على أصحابه، بعد حصد جزئه الثاني أرباحا وصلت 100.7 مليون جنيه، وصولا إلى المشروع الثالث وهو مسلسل "ولاد رزق- عرين الأسود".

الشايب أول فيلم مشتق من عالم ولاد رزق، حيث سيحكي عن حياة الشايب في العالم السفلي ونشأته بين العصابات تمهيدًا لظهوره في فيلم ولاد رزق 3 كعدو لرضا وإخوته. لن تكون الشخصية الوحيدة المشتقة من هذه السلسلة، تقريبًا هناك عدة شخصيات ستخرج وبصيغ مختلفة. pic.twitter.com/DI5jIv60Vm — H a s a n | أرخميدس (@Ar5imeds_) June 8, 2021

عالم ولاد رزق سيفتح أبوابه قريبًا، ثلاث مشاريع رسمية تخصّ هذه السلسلة قادمة: مسلسل ولاد رزق – عرين الأسود، فيلم الشايب، وأخيرًا فيلم ولاد رزق 3. رضا وإخوته مكمّلين في السينما والشاشة الصغيرة. pic.twitter.com/RakCp7EZh4 — H a s a n | أرخميدس (@Ar5imeds_) June 8, 2021

هل يكرر بيتر ميمي نفسه؟

أخيرا مع فيلم "كازابلانكا" للمخرج بيتر ميمي والنجم أمير كرارة وإياد نصار وغادة عادل، صدر العمل عام 2019 وجنى أرباحا قُدّرت بـ 79.2 مليون جنيه، مُحطما الرقم القياسي لفيلم "البدلة" وقتها ومُحتلا عرش إيرادات السينما المصرية.

أما عن حبكته، فدارت في إطار تشويقي حول 3 أصدقاء قاموا بتشكيل عصابة للسطو على السفن، وحين يُكلّفون بتنفيذ مهمة كبيرة للمافيا، يُقرر أحدهم تنفيذ العملية لحسابه الشخصي، الأمر الذي يترتّب عليه الكثير من الصراعات وتصفية الحسابات.

ووفقا لتصريحات صناع العمل، فقد انضم لطاقم الجزء الجديد كل من نيللي كريم وأحمد فهمي، ومع أنه كان من المفترض بدء العمل على "كازابلانكا 2" أغسطس/آب الماضي غير أن انشغال مخرجه بيتر ميمي بمشاريع أخرى تسبب في التأجيل لحين تفرّغه، على أن يخرج للنور قريبا جدا.