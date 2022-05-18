وصفه بالمخجل.. يحيى الفخراني يثير الجدل بتصريحاته حول البوركيني

تصدر الفنان المصري يحيى الفخراني محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد تصريحاته التي أثارت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفِه "للبوركيني" -الخاص بالمحجبات- بالمخجل خلال جلسة نقاشية للجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ حول منع بعض الفنادق المحجبات من استخدام حمامات السباحة بسبب ارتدائهن البوركيني.

تشجيع السياحة

الممثل المصري وعضو مجلس الشيوخ قال إن "مايوه البوركيني مخجل أكثر من المايوه التقليدي لكون الأول يلتصق بالجسم، من دون الدخول في جدل ديني لأننا نرغب في تشجيع السياحة".

وتابع الفخراني أن "زوجته بطبيعتها خجولة وعندما ارتدت البوركيني قالت إنه يلتصق على الجسم بشكل كبير".

بيد أن لجنة الثقافة والآثار والسياحة طالبت بعدم التمييز بين المواطنين بوضع شروط خاصة للملابس للنزلاء من أجل منع الجدل الذي يحدث كل عام مع السيدات اللاتي يرتدين "مايوه المحجبات" في بعض القرى السياحية.

احترام القوانين

وكانت تصريحات يحيى الفخراني قد أثارت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل زوجته الكاتبة لميس جابر تعلق على الأمر في تصريحات لأحد المواقع المحلية، قائلة إن الموضوع غير مهم ولا يستحق الحديث عنه، فالأمر يتعلق باحترام المكان الذي تذهب إليه للاستمتاع بالبحر والشاطئ، وعلى المرأة أن تحترم قواعده وتنفذ شروطه إن كان مسموحا فيه بارتداء "البوركيني" أم لا.

وأضافت زوجة الفخراني أنها ارتدته بالفعل ولم تتحمله لأنه كان ملتصقا بجسدها فأعاق رغبتها في النزول للمياه بهدف العلاج عن طريق السباحة لكونه غير مريح.

واختتمت لميس جابر حديثها بأن كل شخص يعبر عن ثقافته في المكان الذي يذهب إليه، ويحاول فرض أفكاره بالقوة، فالحرية الشخصية أساسية بما لا يضر الآخرين، والأهم اتباع القانون المتبع في الدولة، حسب تصريحاتها.

يذكر أن آخر مشاركة فنية ليحيى الفخراني كانت من خلال مسلسل زكي نجيب زركش في رمضان 2021، وبعد أن استقر على عمل درامي جديد في رمضان 2022 خرج من المنافسة لأول مرة دون الإعلان ما إذا كان سيؤجل مسلسله الجديد أم سيلغيه.