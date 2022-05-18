في مفاجأة لم يتوقعها كثير من الحضور في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الـ75، ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مكالمة فيديو مباشرة من كييف -في وقت تواصل فيه روسيا حربها على أوكرانيا- وصرح خلالها للجمهور من الحاضرين: "سننتصر في هذه الحرب".

وقال زيلينسكي لصناع الأفلام والصحافة القائمين على المهرجان، بالإضافة إلى كثير من النجوم: "من الضروري للسينما ألا تكون صامتة".

السينما لم ولن تكون صامتة

وخلال خطابه المليء بالحماس -الذي تُرجم مباشرة إلى الفرنسية ثم إلى الإنجليزية- أرسل زيلينسكي عدة إشارات إلى بعض الأفلام الشهيرة، بما في ذلك فيلم تشارلي شابلن "الدكتاتور العظيم" (The Great Dictator)، وهو هجاء لأدولف هتلر والنازية، وأنتج عام 1940، وهوجم بشدة في هذه الفترة لأن الولايات المتحدة لم تكن أعلنت بعدُ دخولها الحرب العالمية الثانية، ولم ترغب في إظهار العداء لألمانيا التي اجتاحت بالفعل عدة دول أوروبية.

ودعا الرئيس الأوكراني صانعي الأفلام إلى عدم الوقوف مكتوفي الأيدي أثناء الحرب، وأشار إلى أن "أكثر الدكتاتوريين وحشية في القرن العشرين أحبوا السينما"، ووصف في سخرية الأفلام التي أنتجت عن هؤلاء الطغاة بأنها "أفلام وثائقية وأفلام إخبارية مروعة"، وأضاف "الكراهية ستختفي والدكتاتوريون سيموتون".

وقال زيلينسكي في مكالمته المفاجئة بالفيديو في الحفل الذي أقيم في مدينة كان "نحتاج إلى شابلن جديد يثبت أن السينما في عصرنا ليست صامتة؛ سينما اليوم ليست صامتة، تذكروا هذه الكلمات، القوة التي أخذوها من الناس ستعود إلى الناس".

وأشار زيلينسكي أيضًا إلى فيلم "نهاية العالم الآن" (Apocalypse Now) عام 1979، للمخرج فرانسيس فورد كوبولا، الذي ندد بالحرب الفيتنامية، مقتبسًا عبارة قاسية على لسان أحد الشخصيات الرئيسية من مجانين الحرب "أحب رائحة النابالم في الصباح"، مشيرًا إلى أن غزو روسيا للمدن الأوكرانية وقصفها "بدأ أيضًا في الصباح". ولاقت كلمة الرئيس زيلينسكي تصفيقًا حارا من الحاضرين.

أوكرانيا الحاضر الغائب

قبل ذلك، كانت هناك إشارات متعددة للحرب في أوكرانيا طوال الأمسية السينمائية، وقال الممثل فوريست ويتكر -الحائز على جائزة السعفة الذهبية الفخرية- خلال كلمة ألقاها "على مدار العامين الماضيين، فقد بعضنا أحباء بسبب الوباء أو أجبروا على الفرار إلى منازل أخرى بأمان بسبب الغزوات والحروب، مثل أوكرانيا".

المهرجان -الذي تم إلغاؤه عام 2020، وتقلص العام الماضي بسبب كوفيد-19- انطلق هذا العام إلى حد كبير من دون بروتوكولات الوباء، وصب اهتمامه على الحرب في أوكرانيا، ومن المقرر عرض العديد من الأفلام من صانعي الأفلام الأوكرانيين، بما في ذلك فيلم المخرج سيرجي لوزنيتسا الوثائقي "التاريخ الطبيعي للدمار" (The Natural History Of Destruction)، وفيلم "ماريوبول 2" (Mariupol’s 2)، وهو فيلم وثائقي عن حادثة مفجعة في مدينة ماريوبول الأوكرانية حدثت الشهر الماضي قدمه المخرج الليتواني مانتاس كفيدارافيسيوس.

وافتتح المهرجان فيلم الرعب والكوميديا "النسخة النهائية" (Final Cut) للمخرج ميشيل هازانافيسيوس، وحمل الفيلم في الأساس عنوان "زد" (Z)، لكن المخرج غيّر اسم الفيلم بعدما أرسل المعهد الأوكراني خطابا إليه وإلى المهرجان يوضح أن "زد" أصبح رمزًا للحرب الروسية على أوكرانيا، ويتم استخدامه في المظاهرات الموالية لروسيا.

وقال المخرج في بيان أعلن فيه تغيير الاسم "فيلمي صُنع لإضفاء البهجة، ولا أريد بأي حال من الأحوال أن يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الحرب".

ويعد مهرجان كان السينمائي أهم فعالية سينمائية في العالم؛ إذ يتجمع محبو السينما وصناعها لمدة 12 يوما من العروض الأولى لأهم الأفلام في العام، ويستمر المهرجان خلال الفترة بين 17 و28 مايو/أيار الحالي، ويشهد تكريمًا للممثل توم كروز، الذي من المقرر عرض فيلمه (Top Gun: Maverick) في المهرجان، وتم تصميم الملصق الرسمي للمهرجان تكريما لفيلم "ترومان شو" إنتاج عام 1998.