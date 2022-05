تعمل منصة "نتفليكس" (Netflix) الإلكترونية في الوقت الحالي على مشروع جديد سيغير كثيرا من طبيعتها، فبالإضافة إلى كمّ المحتوى الكبير من المسلسلات والأفلام والبرامج والوثائقيات، قد نشاهد قريبًا بثا مباشرا.

وأكدت نتفليكس أنها في المراحل الأولى من تطوير خاصية البث المباشر لمجموعة من العروض غير المسجلة، والعروض الكوميدية "ستاند آب كوميدي" التي يتم الإعداد لها منذ الآن.

أكدت نتفليكس أنها في المراحل الأولى من التطوير لمجموعة من العروض غير المسجلة والعروض الخاصة المختلفة.

هذا يعني أن نتفليكس ستكون قادرة على استخدام خاصية مثل العرض المباشر لبرامج المسابقات والمواهب، مثل برنامج مسابقة الرقص القادم تحت عنوان "100 رقص" (Dance 100) إنتاج "ستوديو لامبرت" (Studio Lambert).

وبالمثل يمكن استخدام هذه الخاصية إذا قررت المنصة إعادة مهرجان "نتفلكس نكتة" (Netflix Is A Joke). تضمن هذا الحدث الكوميدي المباشر 300 عرض من عروض "ستاند أب كوميدي" في جميع أنحاء لوس أنجلوس بما في ذلك المؤدون المشاهير ديف تشابيل ولاري ديفيد وبيت ديفيدسون.

وتم تصوير العديد من هذه العروض مع خطط لبث نحو 12 منها على المنصة، وفي المستقبل من المحتمل أن تُبث العروض حية، ولكن قد تستخدم إمكانية التأخير بضع ثوان عند استخدام ألفاظ بذيئة وغير مناسبة.

وتشمل الخيارات الأخرى لاستخدام هذه الخاصية حلقات "لم الشمل" للمسلسلات والأفلام، مثل مسلسل تلفزيون الواقع "بيع صانسيت" (Selling Sunset) الذي بثت المنصةأخيرًا لقاء خاصا للم الشمل لصنّاعه بمناسبة موسمه الخامس.

تفتح هذه الخطوة إمكانية طلب مجموعة جديدة كاملة من المسلسلات والعروض غير المكتوبة لاستخدام التكنولوجيا الجديدة، وذلك يجعلها تتنافس مع شبكات التلفاز التي غالبًا ما تبث عروضا خاصة مباشرة مثل "أميركان أيدول" ( American Idol) و"الرقص مع النجوم" (Dancing with the Stars) على قناة "إيه بي سي" (ABC).

لقد جربت المنصة بالفعل أنماط إصدار مختلفة لأعمالها غير المكتوبة وبعض التجارب الاجتماعية مثل "الدائرة" (The Circle) و"الحب أعمى" (Love Is Blind)، وستضيف هذه الخطوة مزيدًا من الاحتمالات المسلّية لمثل هذه العروض.

السؤال التالي الذي لا مفر منه هو ما إذا كان يمكن تنفيذ مثل هذه الخطوة لتغطية الأحداث الرياضية التي كانت موضوعًا ساخنًا للمناقشة نظرًا للنجاح الأخير لسلسلة "محرك F1 للبقاء على قيد الحياة" ( F1 Drive to Survive).

لا يوجد جدول زمني حتى الآن لإطلاق هذه الخاصية، فالوقت لا يزال مبكرًا للطرح، ولكن هناك مجموعة داخل نتفليكس تعمل الآن في المراحل الأولية للتطوير.

Netflix lost 200K subscribers in Q1 and expect to lose another 2M in Q2

It’s the first time they lost subscribers in over a decade pic.twitter.com/R6Km2JKxJU

— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) April 19, 2022