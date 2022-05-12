شيرين أبو عاقلة تُزين لوحة جدارية في غزة

رسم عدد من الفنانين التشكيليين في مدينة غزة، اليوم الخميس، لوحة جدارية، تكريما للصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، التي اغتيلت صباح أمس الأربعاء، في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأشرف على فعالية "رسم الجدارية" الاتحاد العام للهيئات الشبابية في قطاع غزة (أهلي). ورفع أعضاء الاتحاد صورا للصحفية الراحلة، كما طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن مقتلها.

ورسم الفنانون، صورة للصحفية "أبو عاقلة" على الحائط، وأخرى للمسجد الأقصى بالإضافة للزي الخاص بالصحفيين.

وعلى هامش فعالية رسم الجدارية، قال هاني الحلبي، مدير الاتحاد العام للهيئات الشبابية "جئنا اليوم لاستنكار الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بحق صاحبة الكلمة القوية الصحفية شيرين أبو عاقلة".

وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية، ويستمر بجرائمه بحق الشعب الفلسطيني دون وجود رادع حقيقي".

وتابع الحلبي أن "الفنانين رسموا صورة أبو عاقلة، وخلفها المسجد الأقصى، الذي لطالما عبّرت عن حاله، ونقلت الأحداث داخله إلى العالم أجمع"، ودعا دول العالم إلى "النظر للانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين والشباب، وكل ما هو فلسطيني".

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلية الزميلة شيرين أبو عاقلة أثناء توجهها لتغطية التطورات في مخيم جنين، كما أصيب منتج الجزيرة علي السمودي الذي استهدف مع الزميلة شيرين بإطلاق النار عليه في ظهره.





اغتيال

وحمّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس -اليوم الخميس- الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية اغتيال مراسلة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة، مؤكدا الذهاب للمحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة المجرمين.

وفي كلمة له خلال مراسم تشييع وتكريم الشهيدة بمقر الرئاسة في رام الله، قال عباس "رفضنا ونرفض التحقيق المشترك مع السلطات الإسرائيلية، لأنها هي التي ارتكبت الجريمة، ونحن لا نثق بها"، وتابع "سنذهب فورا للمحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة المجرمين".

ووجه عباس تعازيه إلى شبكة الجزيرة والإعلام الفلسطيني والدولي في رحيل الصحفية شيرين أبو عاقلة، وقرر منح روحها وسام نجمة القدس تكريما لها.

وكان موكب تشييع أبو عاقلة قد انطلق في جنازة عسكرية من المستشفى الاستشاري قرب رام الله، وصولا إلى مقر الرئاسة الفلسطينية حيث جرت مراسم التشييع الرسمية بحضور الرئيس عباس، وقيادات فصائلية، وبمشاركة شعبية.