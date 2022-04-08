أعلنت أكاديمية الصور المتحركة والفنون والعلوم أنه لن يُسمح للممثل الأميركي ويل سميث بحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار للسنوات العشر المقبلة، نتيجة صفعه الممثل الكوميدي كريس روك على خشبة المسرح أثناء حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام.

وجاء في بيان للأكاديمية: "قرر مجلس الإدارة عدم السماح للسيد سميث -لمدة 10 سنوات اعتبارا من 8 أبريل/نيسان 2022- بحضور أي أحداث أو برامج أكاديمية، شخصيًا أو افتراضيًا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جوائز الأكاديمية".

وتم اتخاذ القرار خلال اجتماع لمجلس المحافظين عقد في وقت سابق اليوم في لوس أنجلوس.

الاجتماع، الذي كان مقررا عقده مبدئيا في 18 أبريل/نيسان الحالي، تم تعجيله بعد أن أعلن سميث استقالته من الأكاديمية الأسبوع الماضي.

وتعليقا على الإعلان، أصدر سميث بيانًا سريعًا ومختصرًا بشأن منعه من حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار للعقد التالي، قال -في تصريح لشبكة "سي إن إن" (CNN)- "أقبل وأحترم قرار الأكاديمية".

وأضافت رسالة الأكاديمية "كان الهدف من حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 94 أن يكون احتفالًا بالعديد من الأفراد في مجتمعنا الذين قاموا بعمل رائع العام الماضي؛ ومع ذلك، فقد طغت على تلك اللحظات السلوك غير المقبول والضار الذي رأيناه من السيد سميث على خشبة المسرح".

وكذلك اعتذرت الأكاديمية عن الفشل في منع واقعة الصفعة، وبحسب ما جاء في البيان: "أثناء البث التلفزيوني، لم نتابع الوضع بشكل كافٍ".

وتابع البيان "لهذا نحن آسفون. كانت هذه فرصة لنا لنضرب مثالاً يحتذى به لضيوفنا ومشاهدينا وعائلة الأكاديمية حول العالم، وقد فشلنا، فقد كنا غير مستعدين لحدث لم يسبق له مثيل".

استقالة سميث تعني أنه لم يعد جزءًا من هيئة التصويت في الأكاديمية، لكنها لا تمنع الفائز بجائزة الأوسكار من الترشح في المستقبل.

وعادةً ما يقدم الفائز بجائزة أفضل ممثل للعام الماضي جائزة أفضل ممثلة للعام الحالي، وتقدم أفضل ممثلة جائزة أفضل ممثل. ومع حظر سميث، سيتعين على حفل توزيع جوائز الأوسكار كسر هذا التقليد.