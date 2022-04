"أسوأ أفلام بيكسار، يُحرّض الأبناء على عدم طاعة الآباء، صانعته عنصرية ومتحيزة جنسيا، لا يصلح للمشاهدة من قِبل الصغار ومَن هم دون سن المراهقة"، كل تلك الاتهامات وأكثر وجهت لفيلم "الباندا الأحمر الكبير" (Turning Red) من شركة "بيكسار" (pixar) والذي يعرض حاليا في قاعات السينما.

وأمام الجدل الدائر حول العمل، نادت بعض العائلات بمقاطعته خاصة أن الهجوم عليه لم يأت على لسان الجماهير فحسب وإنما بعض النقاد والمواقع الفنية كذلك، مما ترتب عليه انخفاض إيراداته، إذ لم تتجاوز 11.2 مليون دولار من إجمالي ميزانية بلغت 175 مليونا.

لمعرفة السر وراء الهجوم على الفيلم، علينا أن نعرف أولا ما تدور حوله الحبكة، فالعمل يحكي عن فتاة مراهقة بالـ13 من عمرها، كندية من أصول صينية، تعيش مع أب هادئ وأُم دائمة القلق مهووسة بالتحكم في التفاصيل، تسعى للكمال وتتوقع المثل من ابنتها طوال الوقت.

لكن، وكما يليق بمراهقة تختبر البطلة مشاعر الإعجاب الأولى بأحد الشباب، غير أن والدتها تتعامل مع الأمر بمبالغة تتسبب بما يشبه الفضيحة للفتاة وتصبح محلا للسخرية من الجميع. ومع كل تلك المشاعر المضطربة الجديدة التي تختلج بصدر الفتاة التي تحاول كتمانها أو التظاهر باللامبالاة تجاهها، تستيقظ فتجد نفسها وقد تحولت إلى باندا عملاق أحمر اللون، يلازمها كلما شعرت بالغضب أو التوتر، مما يُحتّم عليها التحكم بمشاعرها أكثر.

تكتشف الفتاة لاحقا أسطورة تجري في نساء عائلتها، تُفيد بأن جدتها الكبرى سألت الآلهة تلك الهبة لمساعدتها على حماية أسرتها ونساء بلدتها خلال الحرب، لكن مع مرور الزمن والتغيرات الجذرية في العالم، تحتم على نساء أسرتها التخلي عن ذلك الجانب منهن والتنصل منه، وها قد حان دورها لتفعل المثل.

بقدر ما قد تبدو الحبكة بسيطة، فإن الكثير من تفاصيلها استوقفت أرباب الأسر، بداية من الإشارة إلى الدورة الشهرية (الطمث) الأولى للفتيات وما يحيط ذلك من شعور بالخجل أو الاندهاش والذعر والرغبة بالاختباء عن عيون الجميع، مرورا بمشاعر المراهقة العذرية تجاه المشاهير وخاصة أصحاب الفرق الموسيقية منهم، وأخيرا محاولات الجيل الأصغر لخرق القواعد وتنفيذ ما يسعى إليه حتى ولو بالحيلة أو قول "لا" عالية للكبار.

تفاصيل كثيرة، وعلى الأغلب جرت لقطاع كبير من الجمهور خلال مراهقتهم لكنهم نسوها أو تناسوها، وهو ما تسبب بوجود ردود أفعال متفاوتة تجاه العمل سواء في الوطن العربي أو الغربي.

يرى البعض أن الفيلم يحرض على التحرر والانفلات وتخطي الحدود المسموحة سواء مع الأهل أو لاستكشاف الذات والعالم، فيما دافع عنه آخرون، ووصفوه بالعمل الملهم والصادق، وبأنه يشكل خطوة للأمام تجاه عالم المراهقة الموصود الذي يخشى صناع الرسوم المتحركة وطأه، كما أنه -في نظر المعجبين- إضافة جديدة تماما في ما يخص علاقة الأم بابنتها وتبادل الأدوار الذي تم بحرفية وانسيابية مرهفة الحس، دون أن ننسى سحر الاعتراف بالخطأ من الكبار.

وبدلا من رفضه والهجوم عليه بشكل عنيف، طالب البعض بتغيير تصنيف الفيلم إلى (PG13) بدلا من (PG) -الذي يسمح بمشاهدته من الأطفال من كل الأعمار- كي يتمكن الأهل من مناقشة أولادهم الذين هم على أعتاب البلوغ بالأفكار التي وصلت إليهم من العمل.

I just got taken to task by a man who is upset that I enjoyed "Turning Red"

He hates the movie b/c he watched it w/his daughter & was enraged that it would broach the topic of menstruation b4 he had "the talk" with her.

…

His daughter is 16.🤔

— Fr. Robert R. Ballecer, SJ (@padresj) March 29, 2022