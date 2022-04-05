إمام الحرم المكي الأسبق يقرر مقاضاة برنامج ساخر قلد شخصيته

تعهد رجل الدين السعودي وإمام الحرم المكي الأسبق عادل الكلباني أمس الاثنين بمقاضاة برنامج "أستوديو 22" الذي قام بتقليد شخصيته تحت اسم "حلبان الحلباني"، وهو شيخ يقوم بعمل دعايات إعلانية لموسم الرياض.

وقال الكلباني خلال برنامج "مراحل مع علي العلياني" أول أمس الأحد إن هناك فارقا بين السخرية والاستهزاء وبين الكوميديا اللطيفة والإسقاط، مؤكدا أن الأمر سيحال إلى القضاء.

وأكد أن الأمر تجاوز السياق الفني، ولكن هناك ألفاظ نابية في الكلام، كما تمت السخرية من أمر وطني كإعلان موسم الرياض.

ونشر الكلباني عبر صفحته الشخصية على موقع تويتر بيان النيابة العامة السعودية المنشور في العام 2018 حول التشهير والسخرية من الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أوضحت التدوينة أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم يمثلان "جريمة معلوماتية ويعاقب عليها بالسجن"، وعلق الكلباني على التدوينة قائلا: ولله الحمد والمنة.

ولله الحمد والمنة https://t.co/gNYgY8fWbt — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) April 4, 2022

وكان الممثل السعودي خالد الفراج قد ظهر في حلقة برنامج "أستوديو 22" كمقدم برنامج استضاف خلاله شخصا جسّد شخصية الشيخ عادل الكلباني، والذي اختير له اسم حلبان الحلباني.

كما علق الفراج على وحيد صالح الذي قام بتجسيد شخصية الشيخ عادل الكلباني عبر موقع تويتر قائلا "وحيد صالح موهبة مدفونة من أيام اليوتيوب".

وسبق لرجل الدين السعودي عادل الكلباني الظهور مرتين في إعلانات ترويجية لموسم الرياض الترفيهي الذي ينظم من قبل الهيئة العامة للترفيه في المملكة، إذ ظهر مرة في إعلان ترويجي لإحدى الألعاب، ومرة أخرى في إعلان وهو يرتدي ملابس من العصور الوسطى ويحمل شعلة نارية.

أما الفيديو الساخر فظهر فيه رجل دين يدعى "حلبان الحلباني" مع مذيع خلال حوار تلفزيوني، إذ يستأذن الشيخ من المذيع مرتين للذهاب لتصوير إعلانات ترويجية.