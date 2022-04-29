برامج رمضان هذا العام كثيرة ومتنوعة، ويحرص صناع هذه البرامج على تقديمها وتصويرها سواء قبل رمضان أو بشكل مباشر حتى تعرض للمشاهد، ويحرص بعض صناع هذه البرامج خاصة الحوارية منها على تقديم حلقات توصف بـ "الساخنة" وذلك لجذب شريحة أكبر من المشاهدين لزيادة حصة الإعلانات الخاصة بهذه البرامج.

تراجع برامج المقالب

برامج المقالب نوعية من برامج رمضان التي تحظى بمشاهدات كبيرة ويشاهدها جميع أفراد الأسرة، خاصة أنها تحظى بتوقيت عرض متميز غالبا وقت الإفطار حيث تتجمع الأسر العربية لمشاهدة الحلقات والضحك عليها.

ولكن برامج المقالب باتت تعتمد على أسماء النجوم الذين يشاركون في هذه المقالب أكثر من المقلب نفسه، وطبقا لأغلب منصات العرض الإلكتروني فقد تراجعت شعبية البرامج كثيرا مقارنة بالمسلسلات هذا العام.

فعلى منصة "شاهد" المختصة بعرض برامج ومسلسلات شبكة "إم بي سي" تم ملاحظة تراجع برنامج المقالب "رامز موفي ستار" للمركز العاشر في ترتيب المشاهدة، وهو البرنامج الوحيد بالقائمة، في حين يوجد مسلسل اللعبة في الجزء الثالث بالمركز الثامن وهو المسلسل الكوميدي الذي بدأ عرضه قبل رمضان بشهر تقريبا.

ضجيج البرامج الحوارية بدون جدوى

لا يتوقف الأمر عند برامج المقالب بل وصل للبرامج الحوارية التي تعتمد أحيانا على إحراج الضيف أو سرد مواقف محرجة، وتجلى هذا في برنامج الإعلامية المصرية بسمة وهبة "العرافة" الذي يذاع على قناة المحور المصرية مثل بكاء الإعلامي طوني خليفة على الهواء معها بسبب ما يحدث في لبنان، أو إحراجها للاعب كرة القدم السابق عمرو زكي وسؤاله عن مديوناته وسهراته.

لا ينتهي الأمر هنا، فشكل آخر من أشكال إثارة الجدل قدمتها الإعلامية ياسمين عز عبر شاشة "إم بي سي" التي تستضيف نجوم المجتمع والفنانين والرياضيين، فتارة تحاول إحراج الضيف الذي يظهر معها كما فعلت مع حارس مرمى نادي بيراميدز المصري شريف إكرامي وسؤاله عن تصريحات مدربه السابق مارتن يول إنه لو ركل أحدهم ثلاجة عليه وهو يحرس المرمى فستكون هدفا.

وتارة تتغزل في ضيفها بطريقة لافتة للانتباه حيث خرجت عن أسلوب الحوار المتبع في البرنامج وتحدثت وكأنها تغازل اللاعب محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، خاصة بعدما قالت له صراحة "أنت مورد وخدودك حمرا".

فبركات

وعلى الرغم من هذه التصريحات والانفعالات خاصة في البرامج الحوارية فإن خطأ في التصوير كشف فبركة بعض المواقف في هذه البرامج، وكان برنامج العرافة بطل هذه الفبركة، خاصة حينما عرضت بسمة وهبة لقاء سابقا لفيفي عبده وهي ضيفة الإعلامي نزار الفارس ثم قطع المخرج على وهبة وهي تطلب من فيفي عبده أن تنفعل.

كما أن برامج المقالب تواجه اتهامات كثيرة بأنها مفبركة وأن الضيوف يعلمون طبيعة المقالب، وكانت المخرجة إيناس الدغيدي ضيفة منذ عدة سنوات في برنامج شيخ الحارة من تقديم بسمة وهبة، والذي كان يعرض على قناة القاهرة والناس، وقالت صراحة إنها كانت تعلم مسبقا أنها ذاهبة لمقلب حينما ظهرت في برنامج "رامز تحت الأرض" بل واتفقت مع فريق عمل البرنامج على الملابس التي ترتديها وردود أفعالها كي تكون مضحكة.

ضجيج بلا طحين

وعلى الرغم من تصدر بعض التصريحات للترند، وهو الأمر الذي يبحث عنه صناع البرامج، فإن المشاهدات هذا العام تعد أضعف من سابقتها بكثير، وهو ما يمكن قياسه من نسب مشاهدة الحلقات عبر منصات العرض الإلكتروني أو موقع يوتيوب، وهو ما يجعل غالبية هذه البرامج ضجيجا كثيرا بلا طحين.