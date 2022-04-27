منذ إعلان قيامها في عام 2014، صار تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" -والمعروف باسم "داعش"- جزءا من تاريخ العالم بشكل عام والشرق الأوسط بشكل خاص، حتى بعد انهيارها وتفككها في 2017. وترددت أصداؤها في الأدب والدراما بكل ما تضمنته من قصص وصراعات، وصارت مصدرا خصبا لدراما المخابرات.

ومن أبرز المسلسلات التي تظهر "تنظيم الدولة" في شهر رمضان؛ "العائدون" لأمير كرارة وأمينة خليل وإخراج أحمد جلال وتأليف باهر دويدار. كذلك مسلسل "بطلوع الروح" بطولة منى شلبي ويشارك فيه أحمد السعدني وإلهام شاهين وهو من إخراج كاملة أبو ذكري.

دراما الصراعات المخابراتية

منذ عرض مسلسل رأفت الهجان بأجزائه الثلاثة تتمتع دراما المعارك المخابراتية بمشاهدات ومتابعات عالية من قبل الجمهور العربي، حتى مع إعادات عرضه عاما بعد عام، قصص تدور داخل عالم معارك الظل وأروقة المخابرات، في حرب لا تعتمد الأسلحة النارية والثقيلة وإنما المعلومات هي سلاحها الرئيس، وقوامها هو التوتر والقلق ووقودها هو الأدرينالين الذي ينتقل بدوره كالعدوى للمشاهدين.

وبعدما كان العدو التاريخي في هذه المسلسلات هو الكيان الصهيوني، ومع التغيرات السياسية الجذرية التي شهدتها المنطقة في العقد الأخير تغير هذا العدو وأصبح "تنظيم الدولة"، والذي يظهر كعدو مباشر في مسلسل "العائدون" إذ تنجح المخابرات المصرية التي يجسد أمير كرارة أحد أفرادها في زرع عدة عناصر داخلها.

بطولات بلا رحلة بطل

وإن أحد أسباب نجاح دراما الصراعات المخابراتية الكلاسيكية مثل "رأفت الهجان" بطولة الراحل محمود عبد العزيز و"جمعة الشوان" بطولة النجم عادل إمام، هو إقحام المشاهد في الأحداث عاطفيا، بمعنى أن يشارك المشاهدُ البطلَ في رحلته منذ كان مواطنا عاديا أو حتى أفّاقا خارجا على القانون، وتحوله إلى عميل يُزرع داخل أرض العدو، وأن يتورط معه في توتره وقلقه من كشف أمره، ويشاركه محاولاته للتخفي داخل العالم الجديد، ويعيش معه مفاجآته وطوارئ أحداث حياته الجديدة بترقب، إذ عاش المشاهد العربي لحظات قلق رأفت الهجان في عالمه الجديد، كما شاركه شعور الحزن والغضب المكتوم لسماع خبر هزيمة يونيو/حزيران 1967 وسط حالة الزهو بالانتصار في إسرائيل حيث عاش الجاسوس المصري.

وقد غاب هذا العنصر الحيوي عن سردية مسلسل "العائدون" هذا العام، وظهر فقط على استحياء في الحلقات الأولى مع تورط المشاهد بشكل عابر مع شخصية "أبي مصعب" (محمد فراج) الجاسوس المصري الذي زرعته المخابرات داخل تنظيم الدولة، والذي تدرج ليصير الذراع اليمنى لـ"سياف" قائد العمليات العسكرية في التنظيم.

في هذه الحلقات، ينكشف أمر "أبي مصعب"، ويُحبس ويُعذب قبل أن يتم حرقه حيا، في سلسلة من الأحداث الجسيمة التي تورط المشاهدين عاطفيا، لكن سرعان ما تنتهي هذه الحالة مع تطور أحداث المسلسل التي تصير صراعا تقليديا بين الأجهزة المخابراتية، وتدور داخل عالمين متوازيين من المكاتب المغلقة، وبدلا من رحلة البطل وتشكّله التي تضمن جذب الانتباه وكسب الاهتمام، تتحول الأحداث إلى ما يشبه مباراة شطرنج، وبيادقها هم العملاء والضباط يؤدون مناورات على الأرض، ويحققون بطولات وانتصارات لكن من دون رحلة بطل يكسب التعاطف.

دراما منمّقة تليق بروايات الجيب

ورغم نفي السيناريست باهر دويدار أن يكون "العائدون" جزءا ثانيا من مسلسله "هجمة مرتدة" الذي عُرض في رمضان الماضي، إلا أنه للوهلة الأولى يمكنك أن تلتقط التشابهات في السيناريو.

وفي المسلسلين تبدأ القصة بعملية مخابراتية ناجحة في إحدى الدول الأوروبية وتتطور بعدها الأحداث لمباراة شطرنج بين المخابرات المصرية والمخابرات المعادية، حيث تدور غالبية الأحداث داخل المكاتب والغرف المغلقة بعيدا عن العمل الميداني الذي يجذب المشاهدين بطبيعة الحال، في إطار من الدراما المنمقة التي تستعرض قدرات ومهارات الجهاز المخابراتي في إفشال المخططات، والتي تشبه أحداث سلسلة روايات النشء المصرية "رجل المستحيل" وهو ما أفقد هذه الدراما جانبا من المواقف والمشاعر الشخصية لأبطالها، وحتى الجانب العاطفي المتعلق بالحياة الشخصية لأبطال العمل الدرامي يمر عليها المسلسل مرور الكرام.

المشهد دا لخص كلام كتير..#العائدون pic.twitter.com/DNEmwW2U5v — N A D O R 🍇 (@NaderGendy4) April 25, 2022

ضابط مطلق يمثل أبا منفردا، وضابط آخر يعاني تأخرا في الإنجاب، وضابطة يصاب أبوها بألزهايمر، مشكلات وظروف قد تحتمل دراما قوية لكنها تأتي في خلفية الأحداث الأهم وهي المعارك المخابراتية، وعلى الجانب الآخر لم يرصد المسلسل أي جانب من جوانب الحياة اليومية داخل نطاق تنظيم الدولة، فالحياة التي اختار صناع المسلسل نقلها تدور داخل قلعة محصنة أو معسكرات تدريبية فقط، على عكس خيار صناع مسلسل "بطلوع الروح" الذي يرصد حياة يومية عصيبة يعانيها سكان المدن تحت سطوة التنظيم.

ويمتلك مسلسل "العائدون" قصصا وأحداثا تصلح لإنتاج عمل درامي قوي، تثير التعاطف والسخط والقلق، لكن خيار عرضها لم يكن موفقا إلى حد كبير، فبصرف النظر عن الخط الدرامي لشخصية "أبي مصعب" أتت بقية الشخصيات مسطحة ذات بعد واحد تصلح للقراءة داخل إحدى روايات الكاتب الراحل نبيل فاروق لكنها تواجه صعوبة في إثارة مشاعر المشاهد.