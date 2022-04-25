مسقط- طاقات شبابية متفجرة وقضايا مجتمعية مختلفة شهدتها عروض مهرجان سندان لمسرح الشارع في سلطنة عُمان، معلنة عودة الحراك المسرحي بقوة إلى سابق عهده بعد تأثره بجائحة كورونا خلال العامين الماضيين.

ويعدّ مهرجان "سندان" أول مهرجان مستقل لمسرح الشارع في سلطنة عُمان، ويهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي وإتاحة الفرصة للشباب لإظهار إبداعاتهم وقدراتهم الفنية.

ويقول رئيس فرقة مسرح الدن للثقافة والفن، مدير مهرجان سندان لمسرح الشارع، محمد النبهاني "بدأت حركة مسرح الشارع في سلطنة عُمان عام 2014، وبالتحديد في أبريل/نيسان، عندما نفذت فرقة مسرح الدن للثقافة والفن أول مهرجان مسرحي لها. ويعدّ أول حضور لمسرح الشارع في سلطنة عُمان من بوابة مهرجان الدن الأول، واستمر هذا الحضور لمسرح الشارع 3 دورات مسرحية أخرى".

ويضيف النبهاني -في تصريح للجزيرة نت- تحتل المهرجانات واللقاءات المسرحية بما تتضمنه من عروض مسرحية وما يتبعها من جلسات نقد وورشات مسرحية متنوعة، أهمية بالغة في حياة الفنان بشكل عام والمسرحي بشكل خاص، إذ تتيح له فرص الظهور والتطوير والمنافسة وتبادل الخبرات والمعرفة".

ويشير إلى أن مهرجان سندان لمسرح الشارع يأتي لإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من محبي المسرح في سلطنة عُمان، كما يهدف إلى إتاحة فرصة المشاركة لأكبر عدد من هواة المسرح من الكليات والجامعات والفرق المسرحية والأندية الرياضية.

تبادل الخبرات

كما يلفت النبهاني إلى أن مسرح الشارع يسهم في تبادل الخبرات الشبابية الداخلية ونشوء عدد من الفرق الشابة في المجال المسرحي، مما سيسهم بشكل كبير في استمرار الحركة المسرحية في السلطنة.

وخلال عروض مهرجان سندان لمسرح الشارع التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا من مختلف فئات المجتمع، نوقش العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بطابع كوميدي تارة وتراجيدي تارة أخرى.

وحول عروض مسرح الشارع، يقول مدير المهرجان "يركز مسرح الشارع على البساطة، إذ يكمن نجاح العرض المسرحي المقدم في الفكرة التي تبنى عليها باقي الأدوات المسرحية"، مشيرا إلى أن المهرجان يستعرض مجموعة من الطاقات الشبابية المسرحية التي يعول عليها في المرحلة القادمة لقيادة زمام المسرح العُماني.

عروض متعددة

وأوضح أن المهرجان شهد 20 عرضًا مسرحيًا، تنافست على 12 جائزة فردية وجماعية، والجائزة الكبرى بقيمة ألف ريال عُماني ستقدم لأفضل عرض مسرحي أول.

وتنظم فرقة الدن للثقافة والفن مهرجان سندان لمسرح الشارع بالتعاون مع مدينة سندان الصناعية، وقد انطلق المهرجان يوم الأحد 17 أبريل/نيسان واختتم الجمعة الماضي.

وتتكون لجنة تحكيم المهرجان من الفنان إدريس النبهاني رئيسا للجنة، والفنان محمد خلفان عضوًا، والفنان عبد الحكيم الصالحي عضوًا.

ويأتي تنظيم هذا المهرجان النوعي ضمن خطة التعاون والعمل التي تجمع فرقة مسرح الدن ومدينة سندان، بهدف دعم الحراك المسرحي الشبابي، وخاصة في مجال مسرح الشارع الذي يعدّ من المجالات المسرحية الحديثة التي يتعامل معها المسرحي العماني، سعيا للوصول بهذا الفن إلى درجات عالية من التمكين والمنافسة عربيا ودوليا.

الصناعات الإبداعية

وحول هذا التعاون، يقول مدير العمليات بمدينة سندان الصناعية محمد السيابي -للجزيرة نت- "يأتي هذا التعاون مع فرقة الدن للثقافة والفن في تنظيم مهرجان سندان لمسرح الشارع انطلاقا من رؤية عُمان 2040، وتأكيدًا لخطة الصناعات الإبداعية التي تعمل عليها السلطنة. ويأتي تنظيم هذا المهرجان لتعزيز التعاون الثقافي وإتاحة الفرصة للشباب لإظهار إبداعاتهم وقدراتهم الفنية".

ويضيف السيابي أن من الأهداف الإستراتيجية لمدينة سندان الصناعية: أن تكون داعمة للثقافة والشباب بتوفير البيئة المناسبة للأنشطة الثقافية والإبداعية، وانطلاقا من هذا الهدف، وقعت مدينة سندان اتفاقية تعاون مع فرقة مسرح الدن للثقافة والفن لتشغيل مركز ثقافي في المدينة، كما تضم مدينة سندان العديد من المراكز الشبابية مثل المركز التعليمي بقيادة منصة أسهل للتعليم، والمركز الشبابي بقيادة مناظرات عُمان.