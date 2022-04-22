رمضان 2022|فن

"في بيتنا روبوت 2" يحتكر المشاهدات بالكوميديا النظيفة

الموسم الثاني من "في بيتنا روبوت" يحقق أرقاما قياسية على يوتيوب.

مسلسل "في بيتنا روبوت ٢
بعض حلقات "في بيتنا روبوت 2" احتلت المرتبة الأولى للفيديوهات الأكثر مشاهدة على موقع يوتيوب (مواقع التواصل الاجتماعي)
ريتا فؤاد
22/4/2022

في مفاجأة غير متوقعة ومثيرة للتأمل، نجح الجزء الثاني من المسلسل المصري الكوميدي "في بيتنا روبوت" بتصدّر الترند في كثير من المرات خلال شهر رمضان، على الرغم من وجوده في منافسة شرسة مع عشرات الأعمال الأخرى التي تتفوق عليه دراميا وفنيا.

مشاهدات يوتيوب

وفقا للإحصائيات، استطاعت كل من الحلقات رقم  6 و7 و8 و9 و11 احتلال المرتبة الأولى للفيديوهات الأكثر مشاهدة على موقع "يوتيوب"، كذلك فعل أحد مشاهد الحلقة الخامسة التي ظهر فيها الإعلامي شريف مدكور.

وليس هذا فحسب، فبجانب قوائم المشاهدة نجح العمل كذلك في تصدّر قائمة "الأكثر بحثا" على "يوتيوب" على مدار 4 أيام على التوالي. أما على مستوى الوطن العربي، فقد اتضح أن المسلسل هو العمل المصري الوحيد الرائج عبر "يوتيوب" العراق.

يُذكر أن العمل حصل على المركز الثاني ضمن قائمة الأكثر بحثا على موقع "غوغل تريند" للحلقات "6 و8 و9" سبقه مسلسل "الاختيار 3″،  في حين احتلت الحلقة رقم 9 المركز الأول والثاني على قناة "يوتيوب" الخاصة بمنصة "واتش إت".

"الكوميديا النظيفة"

"جمهور عام"، كانت تلك هي كلمة السر التي ضمنت للمسلسل قاعدة جماهيرية ضخمة سواء بجزئه الأول أو الثاني، ففي ظل تراوح مسلسلات الموسم الرمضاني الحالي بين أعمال ميلودرامية، وأخرى عن الجماعات المسلحة، أو ذات الطابع السياسي أو تلك التي تحتوي على بعض العنف والألفاظ أو التصرفات التي ترفضها الأسر العربية، خاطب مسلسل "في بيتنا روبوت 2" الجميع كبارا وصغارا.

وجاء محتوى المسلسل خاليا من أي إيحاءات أو مشاهد عنيفة أو مبتذلة، وهو الأمر الذي سمح له بأن يحظى بمشاهدات عائلية عالية، وأن يحشد أعدادا كبيرة من المشاهدين من الأطفال، خاصة أن موعد عرضه التلفزيوني يتزامن مع أذان المغرب ووجبة الإفطار.

"زومبا" و"لذيذ" يسحبان البساط من النجوم

لا يمكن إنكار أن "زومبا" و"لذيذ" نجحا في سرقة البساط من تحت أقدام نجوم الصف الأول في مصر، أمثال يسرا ومنة شلبي وخالد النبوي ومحمد رمضان، بل أحيانا من مسلسل "الاختيار" الذي يتعامل معه كثير من المصريين بنوع من التقديس والمبالغة.

لكن في الوقت نفسه، لا يعني ذلك أن "في بيتنا روبوت" أفضل من الأعمال الأخرى من الناحية الفنية، فمن جهة الحبكة يستكمل هذا الجزء الأحداث بعد نهاية الموسم الأول بفوز المهندس يوسف بالجائزة الكبرى عن إنجازه الهائل واختراعه اثنين من الروبوتات.

ونشهد تحديا جديدا أمام البطل في محاولاته المستميتة للفوز بمنافسة محتدمة أمام روبوت آخر يحمل اسم "متين" يلعب صانعه بأساليب غير شريفة، بالإضافة إلى مغامراته مع زوجته بعد حملها والمطاردات الغرامية الطريفة بين "لذيذ" و"هدير".

سبب نجاح مسلسل "في بيتنا روبوت 2"

حبكة المسلسل اشتركت مع الجزء السابق في التشبه "بالاسكتشات" الكوميدية السطحية ذات الأداء الأقرب إلى الكاريكاتير، وإن كان الفارق أن الأدوار التي كانت ثانوية بالموسم الأول فازت بمساحة أكبر هذه المرة، مما أتاح مزيدا من الخطوط الدرامية التي تنوعت تنوعا واضحا.

واستعان صنّاع العمل بضيوف شرف على قدر من الموهبة الكوميدية ومقربين إلى قلوب الجمهور، من بينهم  سليمان عيد وإيمان السيد ومحمود الليثي، فضلا عن بعض مشاهير "التيك توك"، على رأسهم أحمد رمزي.

كل ذلك ضاعف من شعبية المسلسل ونسب مشاهدته، والأهم أنه تسبّب في إضحاك الجمهور ربما أكثر من الخط الرئيسي نفسه، خادما المصلحة العامة للعمل بخاصة أن البطلين الأساسيين "هشام جمال" و"ليلى أحمد زاهر" ليسا من نجوم الكوميديا بالمقام الأول.

هل نشهد موسما ثالثا من "في بيتنا روبوت" قريبا؟

اتفقنا أو اختلفنا على أهمية "في بيتنا روبوت 2" الدرامية، ومدى قدرته على أن يظل عالقا بذاكرة جمهوره فور انتهاء الحلقة أو بعد شهر رمضان، فإن ذلك لا ينفي حقيقة أن قطاعا ليس بقليل من محبّي العمل بدؤوا بالفعل مطالبة القائمين عليه بالتحضير لموسم جديد.

وبسؤال ليلى زاهر -في لقاء تلفزيوني- عن احتمال ذلك، لم تؤكد ولم تنف، واكتفت بالتصريح بأن المسلسل ناجح جدا جماهيريا، قبل أن تُعرب عن محبتها لدورها في العمل واستعدادها للاستمرار في تقديمه إذا ما تسنّت الفرصة لذلك.

مواعيد عرض مسلسل "في بيتنا روبوت 2"

"في بيتنا روبوت 2" مسلسل كوميدي يُعرض في شهر رمضان الجاري على قناة "الحياة" ومنصة "واتش إت"، وهو من إنتاج شركة "روزناما" للمنتج هشام جمال.

فكرته يعود الفضل فيها إلى محمد المحمدي، أما التأليف فلعمرو وهبة والإخراج لأسامة عرابي، في حين أُسند التمثيل إلى هشام جمال، وليلى أحمد زاهر، وعمرو وهبة، وشيماء سيف، ودنيا ماهر، وطه دسوقي، فضلا عن عدد من ضيوف الشرف الذين أضافوا للعمل.

المصدر : الجزيرة