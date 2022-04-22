في مفاجأة غير متوقعة ومثيرة للتأمل، نجح الجزء الثاني من المسلسل المصري الكوميدي "في بيتنا روبوت" بتصدّر الترند في كثير من المرات خلال شهر رمضان، على الرغم من وجوده في منافسة شرسة مع عشرات الأعمال الأخرى التي تتفوق عليه دراميا وفنيا.

مشاهدات يوتيوب

وفقا للإحصائيات، استطاعت كل من الحلقات رقم 6 و7 و8 و9 و11 احتلال المرتبة الأولى للفيديوهات الأكثر مشاهدة على موقع "يوتيوب"، كذلك فعل أحد مشاهد الحلقة الخامسة التي ظهر فيها الإعلامي شريف مدكور.

مسلسل جميل ودمه خفيف .. الف مبروك يا اتش ❤️❤️❤️ https://t.co/cljVKr0OvR — Karim Said- كريم سعيد (@KarimSaid) April 7, 2022

وليس هذا فحسب، فبجانب قوائم المشاهدة نجح العمل كذلك في تصدّر قائمة "الأكثر بحثا" على "يوتيوب" على مدار 4 أيام على التوالي. أما على مستوى الوطن العربي، فقد اتضح أن المسلسل هو العمل المصري الوحيد الرائج عبر "يوتيوب" العراق.

يُذكر أن العمل حصل على المركز الثاني ضمن قائمة الأكثر بحثا على موقع "غوغل تريند" للحلقات "6 و8 و9" سبقه مسلسل "الاختيار 3″، في حين احتلت الحلقة رقم 9 المركز الأول والثاني على قناة "يوتيوب" الخاصة بمنصة "واتش إت".

مشاهد في بيتنا روبوت رقم ٢ و ٣ و ٥ و ٨ على يوتيوب 😍 و التتر واغنية حلقه ٥ ترتيبهم ٣ و ٤ في قسم المزيكا ❤️#في_بيتنا_روبوت يكتسح 💪🏻🤖❤@HishamGamalBB 💪🏻 pic.twitter.com/ukwKzmWNYt — menna._.hishamgamalbb (@MennaGamalBB) April 10, 2022

المسلسل المصري الوحيد الي موجود في المحتوى الرائج في يوتيوب العراق 🥺💜 فخووورة اوووي ♥️♥️@HishamGamalBB #hishamgamal #في_بيتنا_روبوت pic.twitter.com/0VKqtOwluo — 𝑨𝒔𝒆𝒆𝒍 (@AseelBoyBandhmf) April 14, 2022

"الكوميديا النظيفة"

"جمهور عام"، كانت تلك هي كلمة السر التي ضمنت للمسلسل قاعدة جماهيرية ضخمة سواء بجزئه الأول أو الثاني، ففي ظل تراوح مسلسلات الموسم الرمضاني الحالي بين أعمال ميلودرامية، وأخرى عن الجماعات المسلحة، أو ذات الطابع السياسي أو تلك التي تحتوي على بعض العنف والألفاظ أو التصرفات التي ترفضها الأسر العربية، خاطب مسلسل "في بيتنا روبوت 2" الجميع كبارا وصغارا.

وجاء محتوى المسلسل خاليا من أي إيحاءات أو مشاهد عنيفة أو مبتذلة، وهو الأمر الذي سمح له بأن يحظى بمشاهدات عائلية عالية، وأن يحشد أعدادا كبيرة من المشاهدين من الأطفال، خاصة أن موعد عرضه التلفزيوني يتزامن مع أذان المغرب ووجبة الإفطار.

الوقت الوحيد اللي يجتمع فيه اهلي وقت الفطار ووقت عرض مسلسل في بيتنا روبوت واحلى وقتين ❤️❤️❤️😍#في_بيتنا_روبوت2 — Halu00m.Hishamgamalbb (@nghhhbikn) April 19, 2022

هفضل امدح من هنا للصبح فى مسلسل

(فى بيتنا روبوت ) ليه؟اولا لأنه مسلسل معظم اللى فيه جداد ومش نجوم يعنى الاعتماد كليا على الموهبه ودا اتحقق بامتياز

ثانيا كوميديا خفيفه هدفها الضحك فقط مش السخريه من حد او فئه مثلا

ثالثا حوار فى منتهى الاحترام لا لفظ خارج ولا جمله خادشه للحياء — محمد العمرى 🎭🎬 (@Mohamedelemary_) April 17, 2022

"زومبا" و"لذيذ" يسحبان البساط من النجوم

لا يمكن إنكار أن "زومبا" و"لذيذ" نجحا في سرقة البساط من تحت أقدام نجوم الصف الأول في مصر، أمثال يسرا ومنة شلبي وخالد النبوي ومحمد رمضان، بل أحيانا من مسلسل "الاختيار" الذي يتعامل معه كثير من المصريين بنوع من التقديس والمبالغة.

لكن في الوقت نفسه، لا يعني ذلك أن "في بيتنا روبوت" أفضل من الأعمال الأخرى من الناحية الفنية، فمن جهة الحبكة يستكمل هذا الجزء الأحداث بعد نهاية الموسم الأول بفوز المهندس يوسف بالجائزة الكبرى عن إنجازه الهائل واختراعه اثنين من الروبوتات.

ونشهد تحديا جديدا أمام البطل في محاولاته المستميتة للفوز بمنافسة محتدمة أمام روبوت آخر يحمل اسم "متين" يلعب صانعه بأساليب غير شريفة، بالإضافة إلى مغامراته مع زوجته بعد حملها والمطاردات الغرامية الطريفة بين "لذيذ" و"هدير".

الحمد لله ربنا كرمني وبقيت مقدم 😂😂😂

هشام جمال وعمرو وهبه بيمسوا عليا 😂😂

@HishamGamalBB pic.twitter.com/ZLXnxbYDc3 — Ayman Bahgat Kamar (@AymanBahgatamar) April 7, 2022

سبب نجاح مسلسل "في بيتنا روبوت 2"

حبكة المسلسل اشتركت مع الجزء السابق في التشبه "بالاسكتشات" الكوميدية السطحية ذات الأداء الأقرب إلى الكاريكاتير، وإن كان الفارق أن الأدوار التي كانت ثانوية بالموسم الأول فازت بمساحة أكبر هذه المرة، مما أتاح مزيدا من الخطوط الدرامية التي تنوعت تنوعا واضحا.

واستعان صنّاع العمل بضيوف شرف على قدر من الموهبة الكوميدية ومقربين إلى قلوب الجمهور، من بينهم سليمان عيد وإيمان السيد ومحمود الليثي، فضلا عن بعض مشاهير "التيك توك"، على رأسهم أحمد رمزي.

كل ذلك ضاعف من شعبية المسلسل ونسب مشاهدته، والأهم أنه تسبّب في إضحاك الجمهور ربما أكثر من الخط الرئيسي نفسه، خادما المصلحة العامة للعمل بخاصة أن البطلين الأساسيين "هشام جمال" و"ليلى أحمد زاهر" ليسا من نجوم الكوميديا بالمقام الأول.

لا لا يا جماعه الحلقه بتاعت #في_بيتنا_روبوت تجنن بجد يلهووووي .. بجد بضحك تلقائي ااي التحفه ده 😂😂😍🤖 @HishamGamalBB — Haanatamerr (@haanatamerr) April 7, 2022

@HishamGamalBB #في_بيتنا_روبوت

انا من فتره مضحكتش الضحك ده ! 😂😂😂😂

الحلقه النهارده تحفه يجدعان بجد ❤️🤝🏻 — Shahy Adel Diab (@shahydiab_) April 7, 2022

مسلسل في بيتنا روبوت طلع لطيف اوي🙂🥀 — Shahd Negm🥀❤ (@masr4405) April 8, 2022

ياجماعة الجزء الثاني فضيييععع 😂😂❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️#في_بيتنا_روبوت — Abrar (@abrrar333) April 13, 2022

هل نشهد موسما ثالثا من "في بيتنا روبوت" قريبا؟

اتفقنا أو اختلفنا على أهمية "في بيتنا روبوت 2" الدرامية، ومدى قدرته على أن يظل عالقا بذاكرة جمهوره فور انتهاء الحلقة أو بعد شهر رمضان، فإن ذلك لا ينفي حقيقة أن قطاعا ليس بقليل من محبّي العمل بدؤوا بالفعل مطالبة القائمين عليه بالتحضير لموسم جديد.

وبسؤال ليلى زاهر -في لقاء تلفزيوني- عن احتمال ذلك، لم تؤكد ولم تنف، واكتفت بالتصريح بأن المسلسل ناجح جدا جماهيريا، قبل أن تُعرب عن محبتها لدورها في العمل واستعدادها للاستمرار في تقديمه إذا ما تسنّت الفرصة لذلك.

الجزء التالت ان شاء الله 😃 — Ayman Bahgat Kamar (@AymanBahgatamar) April 7, 2022

مسلسل محترم وكوميديا جميلة

وكل الفنانين اجتهدوا وبرعوا فى الأداء ياريت الاستاذ هشام جمال

يبتدى يفكر فى جزء ثالث لأن

الاحداث غنية وتستحق — Khaled Mohamd (@KhaledM01352974) April 12, 2022

مواعيد عرض مسلسل "في بيتنا روبوت 2"

"في بيتنا روبوت 2" مسلسل كوميدي يُعرض في شهر رمضان الجاري على قناة "الحياة" ومنصة "واتش إت"، وهو من إنتاج شركة "روزناما" للمنتج هشام جمال.

فكرته يعود الفضل فيها إلى محمد المحمدي، أما التأليف فلعمرو وهبة والإخراج لأسامة عرابي، في حين أُسند التمثيل إلى هشام جمال، وليلى أحمد زاهر، وعمرو وهبة، وشيماء سيف، ودنيا ماهر، وطه دسوقي، فضلا عن عدد من ضيوف الشرف الذين أضافوا للعمل.