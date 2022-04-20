يراهن صناع الأعمال التلفزيونية دائما على نسب المشاهدة خلال الموسم الدرامي الرمضاني، كدليل على التميز، فيلجأ القائمون على المسلسلات دائما إلى أفكار غير تقليدية لرفع نسب المشاهدة، ومؤخرا أصبحت الاستعانة بمشاهير التيك توك وإنستغرام الذين يتمتعون بملايين المتابعات والمشاهدات هي الموضة الجديدة للدراما التلفزيونية لضمان تحقيق نسب المشاهدة المرتفعة ومخاطبة شريحة مختلفة من الجمهور.

افتعال بلا ضرورة درامية

حصلت "هلا رشدي" على دور ضمن مسلسل "مكتوب عليا"، الذي تقدم خلاله شخصية "جيجي" شقيقة البطل أكرم حسني، خاصة أنها تحظى بمتابعة ما يقرب من 1.1 مليون متابع عبر حسابها على إنستغرام، وقد بدأت "هلا" شهرتها من خلال تقديمها أغاني مطربي الوطن العربي، بجانب قيامها ببعض الحملات الدعائية أيضا. إلا أن الاستعانة بها ضمن فريق التمثيل في المسلسل لم يقدمها كممثلة موهوبة.

جاء ظهور "هلا" في العمل باهتا لضعف الخط الدرامي الخاص بالشخصية، وهو ما أظهرها مقحمة على الأحداث من أجل فقط استغلال شهرتها وليس لوجود خط درامي مهم نتابع الشخصية من خلاله، فإذا تم حذف الشخصية لن يتأثر العمل، إلى جانب أيضا عدم نجاح المخرج خالد الحلفاوي في السيطرة على إدارتها كممثلة، فأدت أغلب مشاهدها بمبالغة وافتعال.

مسلسل "مكتوب عليا" من بطولة أكرم حسني وعمرو عبد الجليل وهنادي مهنا وحنان سليمان وأسامة عبد الله وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي.

الفكرة نفسها تكررت في المسلسل بوجود اليوتيوبر محمود السيسي بشخصية "سيد" صديق البطل، وهي شخصية أيضا غير مبررة دراميا ضمن الأحداث، إلى جانب اعتماده على الظهور بالأداء نفسه الذي يقدمه على التيك توك دون بذل أي جهد واضح إبداعي في الشخصية لكى تظهر قدراته كممثل، إلى جانب عدم توفيقه في إلقاء الإفيهات الكوميدية الناتجة عن تقديم شخصية الصديق محدود الذكاء.

حركة زائدة

استعان أحمد الجندي مخرج "الكبير أوي" بالطفل عبد الرحمن طه، الذي اشتهر على التيك توك بتقديم مقاطع فيديو تحقق مشاهدات كبيرة، ويقوم من خلالها بتقليد المشاهير.

غير أن الأمر اختلف على شاشة التلفزيون، فلم يوفق في تقديم دوره سواء شخصية جوني أو العترة أبناء الكبير أوي، فحركته على الشاشة لا تناسب الأداء الحركي للشخصية، إلى جانب أيضا عدم قدرة المخرج السيطرة على انفعالاته غير الموفقة في بعض المشاهد نظرا لصغر سنه.

بعكس الطفل يوسف صلاح الذي وفق في تقديم شخصية "ابن حزلقوم" ونجح في تقديم مشاهده وأظهر الفرق الكبير في الأداء التمثيلي بينه وبين عبد الرحمن.

شخصيات هامشية

ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي والتيك توك أيضا حصل حسين نصار على شهرته خاصة من خلال تقليده لفيديوهات الشيخ مبروك عطية التي حققت له ملايين المشاهدات عبر صفحته.

ورغم رغبته في أن يسلك طريق التمثيل وحصوله بالفعل على ورش تمثيلية، فإن مشاركاته في الدراما التلفزيونية جاءت ضعيفة للغاية، سواء في مسلسل "الآنسة فرح" و"في بيتنا روبوت" و"كوفيد 25″، ويشارك في الموسم الحالي بدور صغير في "الاختيار 3" مع المخرج بيتر ميمي، إلا أن قلة المساحة التي يظهر بها حسين نصار تقف حائلا دون إظهار إن كان بالفعل يمتلك موهبة تمثيلية، فالأدوار الصغيرة لا تترك مساحة يمكن الحكم من خلالها إن كان يمتلك بالفعل موهبة أم لا.

ومسلسل الاختيار 3 من بطولة أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، خالد الصاوي، تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.

وفي مسلسل "يوتيرن" استعان المخرج سامح عبد العزيز بمصطفى الدمرداش والشهير أيضا بفيديوهاته عبر التيك توك التي تحقق أيضا مشاهدات مرتفعة، كما ظهر أكثر من مرة في فيديوهات مع صناع المحتوى المصريين أحمد وزينب.

وفي هذا العمل يقدم الدمرداش شخصية عامل البوفيه، وهي أيضا مساحة صغيرة لم تظهر أي قدرات أو جوانب تمثيلية له فتمر مشاهده مرور الكرام. فالاستعانة به في أعمال مثل "شقة 6″ و"البرنس" وغيرها من الأعمال أيضا لم تحقق له أي إضافة رغم شهرته الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل "يوتيرن" من بطولة ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد ومحمود حجازي وصفاء الطوخي وهلا السعيد، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

ضمان المشاهدة

وفي "بيتنا روبوت" الجزء الثاني بجانب الاستعانة بضيوف شرف في الحلقات لضمان المنافسة في الموسم الرمضاني، قام صناع العمل بالاستعانة بأكثر من شخص من مشاهير التيك توك وإنستغرام، إلا أنها كانت أيضا مشاركات بأدوار صغيرة، منها مشاركة محمد مكاوي الذي ظهر بأداء مناسب في العمل، خاصة أنه سبق أن شارك في أعمال تمثيلية منها الجزء الخامس من "حكايات بنات" وفيلم "الكويسين"، فتجاربه السابقة أضفت على ظهوره عنصر الخبرة، لكن لم تظهر قدراته كممثل جيد بسبب أيضا مساحة الدور الصغيرة.

ويقدم مكاوي من خلال صفحته على إنستغرام التي يتابعها أكثر من مليون ونصف فيديوهات تمثيلية وتقليد للمشاهير أيضا.

وفي المسلسل أيضا يشارك أحمد رمزي بعدد محدود من المشاهد، وينشر خلال صفحته أيضا مجموعة من الفيديوهات التي يقوم من خلالها بالتمثيل قبل أن يصرح بأنه التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية لتحقيق حلمه بالتمثيل.

ويشارك في بطولة المسلسل هشام جمال، ليلى زاهر، عمرو وهبة، شيماء سيف، سليمان عيد، شيرين، دنيا ماهر، أوس أوس، ناهد السباعي، هشام ماجد، طه دسوقي، حسين نصار، هنادي مهنا، إيمي الجندي، أحمد زاهر، إسلام إبراهيم، وهو من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، ومن إخراج هشام جمال.