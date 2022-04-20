"عرض لا يمكن رفضه"، واحدة من العبارات الشهيرة التي تذكرنا مباشرة بفيلم "الأب الروحي" أو "العراب" (The Godfather) ويعرفها كل محبيه، ويعنى بها العرض الذي يقدمه أحد رجال العصابات لشخص يهدده، ونتيجة الرفض الموت بالتأكيد. واليوم نستعيد ذكريات هذه الثلاثية السينمائية عبر مسلسل على منصة "باراماونت+" بعنوان "العرض" (The Offer)، سيأخذنا إلى كواليس صناعة الفيلم الأول، وكيف بدأت هذه الفكرة، والكثير من الأسرار التي قد تكون مثيرة أكثر من قصة الفيلم ذاته.

"العرض" مسلسل قصير قادم من نوع السيرة الذاتية والدراما، سيبدأ عرضه يوم 28 أبريل/نيسان 2022 على "باراماونت+"، وهو من بطولة مايلز تايلر، وسيمتد 10 حلقات.

باراماونت تقتحم سباق المنصات

عام 2020، أعلنت "سي بي إس أول أكسس" (CBS All Access) تغيير علامتها التجارية إلى "باراماونت" (Paramount)، وقررت أن تجلب الجمهور لمنصتها هذه عبر مسلسل قصير حول كواليس فيلم "الأب الروحي"، وقوبلت هذه الخطوة بحماسة كبيرة، لأنها بالفعل دفعة قوية للمنصة التي تهيئ نفسها للمنافسة بأعمال تحمل ملكيتها الفكرية وتقدم خصيصًا عليها.

ولكن في تطور مثير للسخرية، وعلى غرار إنتاج الفيلم الذي يناقشه المسلسل، كان "للعرض" طريق صعب عليه أن يسلكه حتى الانتهاء من تصويره. ففي عام 2021، تم اختيار النجم مايلز تيلر ليحل محل آرمي هامر في دور ألبرت رودي، بعد ذلك، تم إيقاف الإنتاج مؤقتًا بعدما أُصيب أحد الممثلين بكوفيد-19، ولكن لحسن الحظ، استمر التصوير لاحقًا وأصبح الآن الجمهور على بعد أيام من مشاهدة المسلسل.

مع تقديم "باراماونت +" لهذه السلسلة، من المأمول أن تكون البداية لطرح مجموعة واسعة من الأفلام الكلاسيكية التي تمتلك حقوقها، مما أنتجها الأستوديو الذي يحمل ذات الاسم، وساهم في بناء هوليود كما نعرفها الآن.

كواليس صناعة الأب الروحي

يستند مسلسل "العرض" إلى الخبرات التي مرّ بها المنتج ألبرت إس رودي أثناء عمله على إنتاج فيلم "الأب الروحي"، الذي أخرجه فرانسيس فورد كوبولا عام 1972 والمقتبس عن رواية ماريو بوزو التي تحمل الاسم ذاته ودارت حول عائلة من المافيا الإيطالية الأميركية وقتالهم الداخلي فيما بينهم ومع رجال عصابات آخرين.

واجه الفيلم الكثير من التحديات، بدءًا من حقيقة أن رواية بوزو أغضبت الأميركيين الإيطاليين، وعلى الأخص المافيا. وكان من الأسباب الرئيسية لعدم التصريح بكلمة "مافيا" في نص الكاتب بوزو، هو تجنب إثارة غضب عائلات الجريمة المنظمة، ووفقًا لرودي، فقد هددت المافيا عملية الإنتاج، وعاش كل المشاركين في الفيلم على حافة الخطر.

من خلال قصة إنتاج مثل هذه، من السهل معرفة سبب اهتمام صانع مسلسل "العرض" مايكل تولكين به. ففي حواره مع "فانيتي فير" (Vanity Fair) في وقت سابق من هذا العام، قال إن اقتباس القصة الحقيقية كان أمرًا لا يحتاج إلى تفكير، خاصة مع تصريح المنتج رودي بأن كل يوم خلال إنتاج فيلم "الأب الروحي" كان أسوأ يوم في حياته، فكل شخصية في الفيلم ظهرت أو مُنعت من الظهور كانت مسألة حياة أو موت بالنسبة لصناع العمل.

يلعب مايلز تيلر دور المنتج ألبرت رودي، ويلعب دان فوغلر دور المخرج فرانسيس فورد كوبولا، مع ماثيو جود الذي يقدم دور رئيس باراماونت ستوديوز روبرت إيفانز، وجونو تمبل بدور بيتي مكارت سكرتيرة رودي، بينما جيوفاني ريبيسي يقوم بدور رجل العصابات السيئ السمعة جو كولومبو الذي شن حملة ضد الفيلم بسبب "الكراهية والتحيز" في تصويره للمجتمع الإيطالي الأميركي، ويلعب كولن هانكس وبورن جورمان دور مديري الأستوديو.

أخرج دكستر فليتشر -مخرج فيلم "روكتمان" (Rocketman)- عدة حلقات من المسلسل، ويعمل منتجا تنفيذيا جنبًا إلى جنب مع مبتكر السلسلة مايكل تولكين، وصانع العرض والكاتب المشارك نيكي توسكانو.

المسلسل ليس إعادة إنتاج لفيلم كوبولا، بل يسعى إلى النظر في صناعة الفيلم نفسه.

الأول لا الأخير

ومن المثير للاهتمام أنه بالرغم من أن "العرض" هو أول إنتاج يتم عرضه عن فيلم "العراب"، فإنه ليس الأخير.

قرب نهاية عام 2020، انتشر خبر أن المخرج باري ليفينسون يخطط أيضا لفيلم عن عملية إنتاج "الأب الروحي"، تحت اسم "فرانسيس والعراب". وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أُعلن أن أوسكار إيزاك نجم مسلسل مارفيل "مون نايت" (Moon Knight) سيلعب دور كوبولا، مع جيك جيلينهال في دور روبرت إيفانز، ولكن ما زال هذا العمل في مرحلة ما قبل الإنتاج حتى الآن.

ويقدم المسلسل كذلك قصة اختيار فرانسيس فورد كوبولا كمخرج لفيلم "الأب الروحي"، حيث كُلف باقتباس رواية ماريو بوزو لصالح شركة باراماونت، عندما أراد الأستوديو "شخصًا يفهم الإيطاليين" لإخراج السلسلة. وجعلت جذور كوبولا الإيطالية منه خيارًا مميزًا لقيادة الفيلم، وكان من الواضح أن أفلام العصابات التقليدية انتهت بحلول أوائل السبعينيات، وكان الفيلم مقامرة ذات ميزانية كبيرة تمثل مخاطرة كبيرة لشركة باراماونت في ذلك الوقت.

لكن الأمر كان متروكا لكوبولا ورؤيته الإيطالية الأميركية للحفاظ على الفيلم وتقديمه بأفضل صورة ممكنة، من تضمين المشاهد التي تركز على العائلة والتراث بدلاً من أعضاء المافيا، عبر العمل جنبًا إلى جنب مع المنتج ألبرت إس رودي، ونجح كوبولا في صنع الفيلم الذي مر عليه هذا العام 50 عامًا، وأصبح واحدا من أشهر وأنجح الأعمال السينمائية.

ستعرض الحلقات الثلاث الأولى من مسلسل "العرض" يوم الخميس 28 أبريل/نيسان، مع حلقات أسبوعية كل يوم خميس بعد ذلك.