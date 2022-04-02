مع بداية عرض مسلسل "دنيا تانية" على شاشة قناة النهار، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قرارا بإيقاف عرض الحلقة الأولى منه.

اعتراض رئيس الرقابة

وجاء في البيان أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر وقف الحلقة الأولى من "دنيا تانية" بعد أن تمت إذاعتها بالتحايل، ولم تتم إذاعة الحلقة الحاصلة على تصريح التي تم حذف مشاهد تتعلق بـ"زنا المحارم" منها، وذلك بعد شكوى من رئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل، الذي أشار إلى أنه تمت مراقبة الحلقة بالفعل، لكن قناة النهار أذاعت الحلقة التي تتضمن المشاهد التي تم حذفها.

وشدد المجلس الأعلى في البيان على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض، عدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض.

وأضاف المجلس أنه لن يتوانى عن تطبيق المعايير التي يتضمنها "الكود الإعلامي" المعلن عنه، وأنه سيطبق النصوص الواردة في قانونه حال المخالفة التي تتدرج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات.

خيانة من الحلقة الأولى

وفي الحلقة تظهر بطلة العمل ليلى علوي التي تجسد شخصية دنيا، وهي تكتشف علاقة زوجها بشقيقتها. ودنيا تعمل مديرة مدرسة دولية، وهي متزوجة من بدر الذي يقدمه الممثل فراس سعيد، وأم لولدين، إلا أن حياتها تنهار بعد وفاة ابنها غرقا في حمام السباحة، وفقدان ابنها الثاني النطق بعد حادث شقيقه، وتقرر أن ترفع قضية خلع على زوجها.

المسلسل من بطولة ليلى علوي وفراس سعيد ومي سليم وأشرف زكي ووفاء صادق، ومن إخراج أحمد عبد العال.