الاقتباسات أمر شائع في الأعمال الفنية ولا تقلل من قيمة أي منها، وفي الوقت الذي يفضل فيه صناع الدراما والسينما الإعلان عن العمل الأصلي فإن آخرين يتجاهلون الإشارة إلى الأعمال الأصلية المقتبس منها والتي تتشابه معها الخطوط والأحداث.

بات ذلك مكررا في كثير من المسلسلات الدرامية التي عُرضت في رمضان هذا العام، وفي ما يلي مجموعة من المسلسلات التي تطابقت أحداثها مع أعمال أخرى لم ينسها المشاهد.

فاتن أمل حربي

المعاناة التي تعيشها بطلة المسلسل المصري "فاتن أمل حربي"، وتجسدها الممثلة نيللي كريم تتشابه مع ما عاشته بطلة مسلسل "خادمة" (Maid) الذي عرض على منصة نتفليكس قبل أشهر.

في المسلسل الأميركي المكون من 10 حلقات، تدور الأحداث حول "ألكيس" التي تجسدها الممثلة مارجريت كوالي، التي تضطر إلى العمل خادمة للإنفاق على ابنتها، بعد خروجها من علاقة سيئة مع والد ابنتها.

وخلال الأحداث، تحاول التغلب على التشرد وخلق حياة أفضل لابنتها، إلى جانب لجوئها للمؤسسات غير الأهلية التي تحاول مساندة المرأة المعيلة.

أوجه التشابه بين الأحداث وبين المسلسل المصري الذي كتبه إبراهيم عيسى متعددة، سواء في المعاناة التي تعيشها بطلة المسلسل من عنف زوجي ثم انفصال، ومواجهة القوانين المجحفة، ومحاولتها لخلق بيئة مستقرة لابنتيها، بعيدا عن المشاكل التي يتسبب فيها الزوج.

ربما الاختلاف الوحيد هو طرح إبراهيم عيسى قضايا فكرية لها علاقة بالشريعة الإسلامية والقوانين التي ترفض زواج الأم والتي تسقط عنها حضانة أولادها في حال الزواج مرة أخرى.

مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة نيللي كريم، وشريف سلامة، وهالة صدقي، ومحمد ثروت، ومحمد التاجي، ومحمد الشرنوبي، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل.

جريمة في الماضي

لجأ صناع مسلسل "يوتيرن" الذي تتصدر بطولته ريهام حجاج، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز إلى قصة فيلم "ما زلت أعرف ماذا فعلت الصيف الماضي" (I Still Know What You Did Last Summer)، الذي عرض عام 1998.

الفيلم تدور قصته حول 4 من الأصدقاء يحتفلون بتخرجهم من المدرسة بقضاء وقت سعيد على أحد الشواطئ الصيفية، وفي العودة يصدمون صيادا بسيارتهم فيموت، ويقررون إلقاء جثته في البحر ونسيان الأمر حتى لا يؤثر على مستقبلهم.

وبعد عام يتلقى الجميع رسالة محتواها "أنا أعلم ما فعلته الصيف الماضي"، وبعد ذلك يبدأ قاتل خطير في الانتقام من الأصدقاء، وهي الأحداث نفسها التي بني عليها مسلسل "يوتيرن"، الذي بدأ أحداثه بالبطلة مع أحد أقاربها فتدهس امرأة بسيارة على الطريق، ثم يهربان من الموقف، حتى تبدأ سلسلة من رسائل التهديد من مجهول يحاول ابتزازهما بعد أن قام بتصوير الحادث.

مسلسل "يوتيرن" بطولة ريهام حجاج، والفنان الكبير توفيق عبد الحميد، وعبير صبري، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، وأيمن قسيوني، وصفاء الطوخي، ومحمود حجازي، ونانسي صلاح، ونورهان، وعبير منير، وهلا السعيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

استنساخ المشبوه في مسلسلين

في مسلسل "توبة" -الذي يقوم ببطولته عمرو سعد- استوحى صناعه الأحداث من فيلم "المشبوه" الذي قام ببطولته الفنان عادل إمام وسعاد حسني وسعيد صالح، حيث يلتقي البطل والبطلة أثناء سرقة محتويات شقة ويقرران التوبة والزواج، إلا أن شقيقه يلاحقه من أجل العودة مرة أخرى حتى يتحول البطل إلى لص تطارده الشرطة ولا يتمكن من حماية ابنه وزوجته من الشر.

وفي "توبة" أيضا يحاول البطل البعد عن السرقة والاستقامة بعد زواجه وإنجابه طفلا، ويحاول نسيان الجرائم التي ارتكبها، إلا أن الماضي يطارده أيضا في محاولة لعودته مرة أخرى لعالم الجريمة ولا يتمكن أيضا من حماية زوجته وابنه.

ويشارك في بطولة مسلسل "توبة" بجانب الفنان عمرو سعد كل من صبا مبارك، وماجد المصري، وانتصار، ومحمد لطفي، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد دياب، وحسن أبو الروس، وهو من كتابة ورشة ملوك، وإخراج أحمد صالح.

مشوار

اتهم البعض أيضا صناع مسلسل "مشوار" باستنساخ قصة فيلم المشبوه. في خلال أحداث المسلسل يحاول "ماهر" الخارج عن القانون التوبة، لكن ماضيه يطارده، وتبدأ زوجته "ورد" طلب المساعدة من الضابط الذي يقوم بدوره أحمد مجدي، في حين أدى الدور نفسه في فيلم المشبوه الفنان فاروق الفيشاوي.

كما أشار بعض النقاد إلى أن محمد رمضان يحاول تقليد أداء وطريقة كلام وحركات عادل إمام في الفيلم، حتى أن اسم البطل في المسلسل هو اسم البطل نفسه في فيلم المشبوه.

رانيا وسكينة

أما مسلسل "رانيا وسكينة" فاستخدم الفكرة التقليدية للجمع بين فتاة أرستقراطية تلجأ إلى أخرى شعبية، لتبدأ المفارقات بين الفتاتين في التكيف مع أنماط الحياة المختلفة لكل واحدة منهما.

المحتوى الدرامي نفسه تم تقديمه قديما في مسلسل "بكيزة وزغلول" من بطولة سهير البابلي وإسعاد يونس، وكذلك مسلسل "دلع بنات" بطولة مي عز الدين.

المداح

ورغم نجاح الجزء الأول من مسلسل المداح، من بطولة حمادة هلال، فإن صناع العمل وقعوا أيضا في فخ اقتباس موسيقى مسلسل "الأنمي" "هجوم العمالقة".

بطلوع الروح

ومع الجدل الذي أثاره مسلسل "بطلوع الروح" قبل عرضه بأسابيع، فإنه واجه اتهامات بالاقتباس من عملين: الأول المسلسل السويدي "الخليفة" (Califate)، الذي تدور أحداثه حول 3 فتيات من لندن يلتقين مجندين جهاديين في المدرسة الثانوية في فبراير/شباط 2015؛ فاطمة (عميلة الأمن السويدي)، وبرفين (امرأة سويدية شابة استدرجت إلى سوريا)، وسولي.

تبدأ القصة ببرفين، وهي شابة مسلمة من السويد تعيش تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في الرقة بسوريا، مع زوجها العضو في تنظيم الدولة حسام وابنتهما المولودة حديثًا لطيفة. تتطلع برفين للعودة إلى السويد. بعد حصولها على هاتف خلوي من جارتها وصديقتها تاين (التي تساعدها على الاختباء في محاولة للهروب من إجبارها على الزواج مرة أخرى بعد وفاة زوجها).

ولأي مشاهد تابع الحلقات الأربع التي تم عرضها من المسلسل إلى الآن يمكنه ملاحظة تطابق الأحداث بين روح التي يتم استدراجها من خلال ابنها للعيش في الرقة، بينما يحاول زوجها المنضم إلى تنظيم الدولة -بمساعدة صديقه عمر- أن يقنعها بحياتهما الجديدة، في الوقت الذي تسعى فيه "روح" للهروب بنفسها وابنها من الرقة.

ويتوقع المشاهدون أن يخطط عمر لدفع الزوج إلى الاشتراك في عملية انتحارية للتخلص منه، ليحاول بعدها عمر الزواج من روح.

بينما يربط البعض بين أحداث المسلسل والفيلم الأميركي "ليس بدون ابنتي" (Not without my daughter)، الذي تدور أحداثه حول سيدة أميركية يستدرجها زوجها إلى إيران، وتحاول الهروب بابنتها.