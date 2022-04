"أفلام الرعب مادة أصيلة لدفن المخاوف" هذا ما يقوله الأديب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق في حديثه عن أسباب مشاهدة هذه الأفلام، فالبطل يجسد للمشاهد كل مخاوفه الحقيقية، ومع الوقت تنتهي جميع هذه المخاوف؛ لذا أفلام الرعب واحدة من التصنيفات الرائجة جدا في المشاهدة التي يتابعها كثير من المشاهدين.

أفلام الرعب لها ثيمات كثيرة ومختلفة؛ فهناك الرعب النفسي والرعب المعنوي، الثيمة الأولى في أفلام الرعب هي الأكثر تأثيرا وتكون أفلام رعب مخيفة جدا، أما الثيمة الثانية فهي أفلام رعب الجزارين التي تعتمد في تخويفها على الكثير من الدماء في كل مكان.

وداخل هاتين الثيمتين، هناك العديد من التصنيفات، مثل أفلام رعب مصاصي الدماء، وأفلام رعب الزومبي، وأفلام رعب المستذئبين، وأفلام رعب المسوخ بشكل عام، وهناك أفلام رعب القتلة المتسلسلين، أو أفلام رعب الجن والشياطين والسحرة والتعاويذ المخيفة، كل هذه التصنيفات وغيرها يمكنها أن تكون أفلام رعب نفسية أو معنوية أو كليهما معا.

أفضل أفلام الرعب

هناك العديد من القوائم لأفلام الرعب فمنذ ظهور السينما وأفلام الرعب تحظى بفترات نشاط وخمول وهناك العديد من الأفلام الجيدة التي تحظى بشعبية كبيرة وصناعة جيدة، كما أن هناك العديد من أفلام الرعب الرديئة التي تحظى بجمهور خاص ولها شعبيتها أيضا.

أفلام الرعب من أكثر أنواع الأفلام إنتاجا، ففي عام 2021 تم إنتاج نحو 850 فيلم رعب، طبقا لما أورده موقع "موفي فون" (Moviefone) المهتم بقوائم الأفلام.

وطبقا لموقع "الطماطم الفاسدة" (Rotten Tomatoes)، فإن أفضل فيلم رعب عام 2021 هو فيلم "قلبي لن يدق ما لم تخبره بذلك" (MY HEART CAN’T BEAT UNLESS YOU TELL IT TO)، إذ تدور أحداث الفيلم حول دوايت الذي يخرج كل ليلة ليبحث عن المشردين ليقتل أحدهم ويصفي دماءه، لكي يتمكن شقيقه الأصغر توماس من الحياة إذ لا يستطيع الحياة من دون الدماء البشرية، تضغط جيسي (شقيقتهما) كل يوم على دوايت لكي يخرج ويقتل شخصا جديدا حتى يتمكن دوايت من الحياة، ولكن دوايت يشعر بعبء جرائمه كل يوم، ويتوق ليتخلى عن هذه الحياة وطريقة العيش هذه.

حظى الفيلم بتقييم نقدي بلغ 98%، ولكنه لم يعجب عدد كبير من المشاهدين وحصل على تقييم 58% من المشاهدين.

قائمة بأفضل 5 أفلام رعب صدرت عام 2021

سعيد الحظ (LUCKY)

يدور الفيلم حول كاتبة تعيش في إحدى الضواحي، وتجد نفسها ضحية مترصد يقتحم منزلها يوما بعد الآخر، وعندما لا تجد من يصدقها فإنها تأخذ على عاتقها مهمة التخلص منه.

الفيلم من بطولة بريا جرانت وليث إم بورك ودروف عدي سينغ، ومن إخراج نتاشا كيرماني.

مكان هادئ 2 (A QUIET PLACE PART II)

تدرك عائلة أبوت -عقب خروجها من المنزل في الجزء الأول من الفيلم- أن المخلوقات التي تتبع الأصوات ليست هي الخطر الوحيد، ولكن هناك أهوالا أخرى عليهم مواجهتها وحدهم من دون الأب الذي مات في أحداث الجزء الأول.

الفيلم من بطولة إيميلي بلونت وكيليان مورفي ومن إخراج جون كراسينسكي.

مدينة ملاهي (THE AMUSEMENT PARK)

هذا الفيلم تجربة مثيرة للاهتمام فقد تم تصويره منذ 46 عاما وهو من إخراج جورج روميرو مخرج فيلم "صمت الحملان" (The Silence of the Lambs) الشهير، وكان فيلم مدينة ملاهي مفقودا وتم العثور على نسخة منه مؤخرا وتم ترميمه وعرضه عام 2021 وحظي بتقييمات نقدية جيدة والفيلم يبحث تأثيرات الشيخوخة على الأشخاص، ولكن من منظور كبار السن وكيف أن الموضوع مثير للهواجس.

الطفل خلف الباب (THE BOY BEHIND THE DOOR)

يدور الفيلم حول طفلين يتم اختطافهما ولكن أحدهما يتمكن من الفرار ولكنه يقرر إنقاذ صديقه المحتجز في المنزل المخيف فيواجه العديد من المواقف المرعبة لطفل في سنه.

الفيلم من بطولة لوني تشافيز وعزرا ديفوي، ومن إخراج ديفيد شاربونير وجاستين بويل.

قلبي لن يدق ما لم تخبره بذلك

فيلم "قلبي لن يدق ما لم تخبره بذلك" الذي تحدثنا عنه سابقا، وهو من بطولة باتريك فوجيت وإنجريد صوفي سكرام وأوين كامبل، ومن إخراج جونثان كورتيز.

أفلام الرعب التركية

تحظى السينما التركية بنصيبها في أفلام الرعب، فرغم سيطرة الدراما التركية -سواء الرومانسية أو التاريخية- على أذهان المشاهد فإن أفلام الرعب التركية تليها مباشرة في أهميتها في صناعة السينما التركية.

وبدأت تركيا في إنتاج أفلام الرعب بداية من خمسينيات القرن الماضي مع فيلم "دراكولا"، وهو نسخة من الفيلم الأميركي الشهير، ومع أن الفيلم فشل فشلا ذريعا إلا أنه أزال حجر العثرة أمام هذا النوع من الأفلام، فقد شهدت بعده تركيا انطلاقا في إنتاج أفلام الرعب.

وأفلام الرعب التركية في معظمها متعلقة بالأديان، مثل الجن والسحر والحسد والأعمال السحرية، وهو يشبه كثيرا الرعب المصري أو قصص الرعب العربي بصفة عامة.

وفي السطور التالية، نتحدث عن أهم أفلام الرعب في السينما التركية، حسب موقع تقييم الأفلام العالمي "آي إم دي بي" (IMDB).

اللعنة والنذر والسحر الأسود

تدور ثلاثية أفلام رسائل بأجزائها الثلاثة "اللعنة والنذر والسحر الأسود" حول فتاة شابة تستدعي روح والدتها للانتقام ممن قتلوها، وتتوالى الأحداث ويمتزج فيها الرعب، والجن والأشباح المنتقمة، وهي من أكثر الأفلام مشاهدة في تركيا.

الفيلم من إنتاج وإخراج وتأليف ألبر مستجي، ومن بطولة بايزانور متى، وأسماء سوسيال، وشريفة أونسال، وسيدا أوغوز، وهاي فاشيت، ودنيز جونجدو، ومتين يلدريم.

سلسلة أفلام دابا (Dabbe)

سلسلة أفلام تبرز الصراع بين الدين والعلم والسحر وأيها يمكنه الانتصار، بدأ إنتاج السلسلة عام 2006 وتحظى بشعبية كبيرة في تركية وصدرت منها سلاسل أفلام فرعية مثل سلسلة أفلام "سجين" (SECCIN1)؛ وهي سلسلة منفصلة، ولكن أحداثها مرتبطة بأحداث سلسلة دابا بشكل كبير.

الموت (AZAP)

وهو من نوعية أفلام المنازل المسكونة، فبعد اختفاء إدنا تحاول ابنتها وحفيدتها العثور عليها فتعودان إلى منزل الأسرة الكبير، ولكنهما تكتشفان أن إدنا تم الاستحواذ عليها من قبل روح معذبة.

الفيلم من تأليف وإخراج أولاس جونيس كاكارجيل وديليك كسار، ومن بطولة سونيا ديكل أكباس، وتوجسي أيدين، وأوكتاي أكيورك.

الأطفال أمانة لديك (COCUKLAR SANA EMANET)

يدور الفيلم حول "كرم" المتزوج من فتاة جميلة ويحظى بحياة هادئة لكنه لم ينجب أي أطفال وخلال رحلة له خارج إسطنبول وفي أثناء قيادته للسيارة يقع حادث يصدم فيه طفلًا من أطفال القرية التي كان يزورها، فتموت زوجته والطفل في الحادث، ويدخل في مرحلة من الحزن والاكتئاب والشعور بالذنب الشديد، ويبدأ شبحا زوجته والطفل في مطاردته في كل مكان.

يعتقد في البداية أنه شبح الطفل الذي صدمه، فيلجأ إلى سيدة عجوز في قرية آنية مشهورة بقدرتها على التواصل مع العالم الآخر، لتخبره أن الشبح الذي يطارده ليس الطفل الذي صدمه إنما شبح طفل آخر من ماضيه، وعليه أن يساعده كي يتخلص منه.

الفيلم من تأليف وإخراج تشاين إرماك، ومن بطولة هلال ألتنبيليك، وإنجين أكيوريك، والرقيق سيزر.

سموم (SEMUM)

سموم فيلم رعب صدر عام 2008، ولم يحظَ بشهرة إلا بعد سنوات من عرضه بسبب نزوله على موقع اليوتيوب بعنوان عربي، ورغم تواضع القصة وفجاجة مشاهد الرعب إلا أنه بالتأكيد من أشهر أفلام الرعب التركية.

الفيلم من تأليف وإخراج حسان كاراجاداغ، ومن بطولة كل من آيشتا إنجي، بوراك هاكي، سيم كورتوغلو.

أفلام الرعب في السينما المصرية

لا يمكن القول إن هناك سينما رعب مصرية بشكل دقيق، ولكن هناك تجارب متعددة لإنتاج أفلام رعب مصرية، ويمكن اعتبار فيلم "سفير جهنم" المبني على قصة فاوست الرجل الذي باع روحه للشيطان من محاولات صنع فيلم رعب مصري، وفي القائمة التالية نرصد أبرز تجارب أفلام الرعب المصرية.

التعويذة

هو محاولة صنع فيلم رعب تدور قصته حول المنازل المسكونة، حيث تحاول عائلة النجاة من منزلها الذي يحترق من تلقاء نفسه، والصنابير التي تنزل الدماء بدلا من الماء، وكيان شيطاني يرغب في الاستحواذ على المنزل بأي طريقة.

الفيلم من بطولة محمود ياسين ويسرا ومن إخراج محمد شبل.

الإنس والجن

الصراع بين البشر والجن من خلال قصة حب من طرف واحد، حيث يقع جلال الذي هو من عالم الجن في حب فاطمة البشرية، ولكنه حب من طرفه فقط؛ لذا يبدأ في مطاردتها ولكنه يفشل في النهاية.

الفيلم من بطولة عاد إمام ويسرا، ومن إخراج محمد راضي.

اختفاء جعفر المصري

توشك إمبراطورية جعفر المصري على الانهيار، فيطلب الشيطان منه أن يرتكب المعصية الأخيرة وهى القتل مقابل إنقاذه من الإفلاس، فيوافق جعفر على ارتكاب الجريمة ويقتل الصياد همام؛ ثم يدفع تأنيب الضمير جعفر للبحث عن قرية القتيل، فيتعرف على أقاربه وزوجته حليمة، وحينها يتخلى جعفر عن حياة الثراء ويتحول إلى صياد. القصة مأخوذة من مسرحية مركب بلا صياد.

الفيلم من بطولة حسين فهمي ونور الشريف، ومن إخراج عادل الأعصر.

سفير جهنم

قصة مأخوذة من مسرحية "فاوست"، حيث يبيع رجل فقير وزوجته -اللذان يعانيان من الفقر المدقع- روحيهما للشيطان مقابل حياة رغدة منعمة، ومع الوقت يكتشفان أن الحياة الرغدة لم تجلب لهما السعادة فيحاولان التملص من اتفاقهما مع الشيطان.

الفيلم من بطولة يوسف وهبي وفؤاد شفيق وليلى فوزي وفردوس محمد، ومن إخراج يوسف وهبي.

الفيل الأزرق

يحيى طبيب نفسي، منقطع عن العمل منذ 5 سنوات، يعود من جديد للعمل بمستشفى العباسية، ويُطلب منه كتابة تقرير عن مريض نفسي، ويصدم عندما يكتشف أن هذا المريض هو صديقه القديم دكتور شريف الكردي، وتتعقد الأحداث لتكشف لنا عن أسرار مثيرة تتعلق بأبطال العمل لتُزيح الستار عن جبل من الغموض.

الفيلم بطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم، ومن إخراج مروان حامد.

أفلام الرعب الكورية

تحدثنا كثيرا عن أفلام الرعب في العديد من المدارس، ولكن تظل السينما الكورية صاحبة نصيب الأسد في الإرهاب والخوف؛ فحتى الآن يحظى الخيال الكوري بنصيب الأسد في أفلام الرعب المخيفة جدا.

قائمة بأهم 5 أفلام رعب كورية:

جونجيام: المصحة المسكونة (Gonjiam: Haunted Asylum)

يقوم مذيع على الإنترنت بتجنيد حفنة من الأشخاص من أجل عرض "تجربة الرعب" في مستشفى جونجيام للطب النفسي، وهو مكان تم اختياره ضمن "أكثر الأماكن رعبا على هذا الكوكب". وعليهم استكشاف المصحة المسكونة والقيام ببث مباشر في برنامجه عبر الإنترنت.

المضيف (THE HOST)

عندما يخرج وحش مرعب من قلب نهر سول ويبدأ في مهاجمة البشر بشكل عشوائي، تحاول عائلة البقاء على قيد الحياة والهروب من براثن الموت.

قطار بوسان (TRAIN TO BUSAN)

(سوك وو) وابنته (سوو آن) يصعدان إلى القطار الكوري السريع الذي سيقلهم من سول إلى بوسان، لكن في لحظة مغادرتهم بالتحديد، تمتلئ محطة القطار بالموتى الأحياء فيقتلون سائق القطار وآخرين معه، وبينما يموت السائق يصبح على الركاب الدفاع عن حيواتهم ومقاتلة الزومبي.

المبكى (THE WAILING)

تدور قصة الفيلم عن غريب يصل إلى قرية صغيرة، وبمجرد وصوله يبدأ مرض غامض في التفشي والانتشار، هنا ينخرط ضابط شرطة في هذا اللغز محاولًا حله بكل ما أوتي من قوة لإنقاذ ابنته.

محطة سول (SEOUL STATION)

هو فيلم أنمي عن محاولة مجموعات عديدة من الناس النجاة من جائحة الزومبي الذي أطلق العنان لنفسه وسط مدينة سول.

أفضل فيلم رعب

أفلام الرعب كثيرة ومتنوعة ولا يمكن حصرها بشكل دقيق، فجودتها مختلفة، ولقب أفضل فيلم رعب هو لقب غريب، ولا يمكن لشخص بكل أريحية أن يقول إن أحد الأفلام يستحق أن يكون أفضل فيلم رعب على الإطلاق.

يرى البعض أن فيلم "سايكو" (PSYCHO) للمخرج العالمي الراحل ألفريد هيتشكوك هو أهم وأفضل فيلم رعب عبر التاريخ، والفيلم بالتأكيد فيلم ملهم وله العديد من المحبين، ولكن هناك جمهور آخر يرى أن فيلم "البريق" (The Shining) للمخرج العالمي الراحل أيضا ستانلي كيوبريك هو أهم فيلم رعب.

هناك مدارس عديدة ومختلفة في تصنيف أفلام الرعب فيرى البعض أن فيلم دراكولا برام ستوكر للمخرج فرانسس فورد كوبلا هو الفيلم الأهم والأكثر إرعابا، لكن الحقيقة أن كل شخص يبحث عن مخاوفه ليدفنها من خلال فيلم معين، وبالتأكيد كل شخص لديه فيلم رعب هو المخيف جدا بالنسبة له.