أثار حذف نجم أفلام الحركة العالمي جان كلود فان دام الصور التي تجمعه بالممثل المصري رامز جلال خلال كواليس برنامج "رامز موفي ستار" على صفحته الرسمية على فيسبوك حالة من الجدل، خاصة وأنه لم يتحدث عن الأسباب التي دفعته لحذف كل ما يخص البرنامج من صفحته.

مساعد رامز جلال

وحسب التحليلات، فان دام الذي رحب بالظهور مع رامز في برنامج المقالب "رامز موفي ستار" وافق على الأمر لشعبيته الجارفة في الوطن العربي، إلا أنه بعد عرض الحلقات فوجئ بتحويل مساحته إلى مجرد مساند (مساعد) لرامز جلال بعد أن حذف المونتاج مشاهد الأكشن التي قام بها، فظهر في مساحة محدودة دون الرجوع إليه أو إبلاغه بذلك، مما دفعه لتجاهل البرنامج بالكامل نظرا لكونه لا يليق بشعبيته ونجوميته، فقرر حذف الصور التي تجمعه برامز على صفحته على فيسبوك التي يتابعها 34 مليون شخص.

واعتبر مدير أعماله في الشرق الأوسط وليد التلباني أن ما يحدث لفان دام هو مؤامرة، وقال في تصريحات لجريدة النهار اللبنانية إن "هناك تعليمات بعدم الحديث عن الأمر، ولكن المتسبب في هذه المشكلة سيُعاقب، إذ يتم حاليا العمل على حل الأزمة، فهناك شخص لا يريد النجاح لفان دام في مصر أو الشرق الأوسط، وهو لا يقيم في مصر لكنه يريد أن يسبب له الأذى".

وأضاف "فان دام نجم كبير له اسم حول العالم خاصة بعد تحقيق حلقاته الأولى أكثر من 730 مليون مشاهدة عبر العالم، ويحرص دائما على متابعة ردود أفعال الجمهور".

وبعد الجدل الذي أثير عقب حذف فان دام الصور التي تجمعه برامز، أطلقت شبكة "إم بي سي" (MBC) بيانا أوضحت فيه حجم المشاهدات التي حققها البرنامج في حلقاته التي تم عرضها، حيث حقق "رامز موفي ستار" أكثر من 730 مليون مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية خلال أول 8 أيام في شهر رمضان.

وبحسب البيان، فإن الأرقام الرسمية للمشاهدات خلال أول 8 أيام وصلت إلى 29 مليون مشاهدة على يوتيوب (YouTube)، و483.5 مليون عبر سناب شات (Snapchat)، و47.5 مليون عبر فيسبوك (Facebook)، و602 ألف من خلال تويتر (Twitter)، و38.5 مليون عبر تيك توك (TikTok)، و2.5 مليون مشاهدة عبر إنستغرام (Instagram).

فيلم عالمي

تدور فكرة مقلب "رامز موفي ستار" هذا العام حول استدعاء أحد المشاهير في الوطن العربي إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في تصوير فيلم عالمي أكشن مع النجم فان دام، ليتعرض للمخاطر في سيارة تسير في الصحراء، ووقع العديد من المشاهير ضحية المقلب منهم مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، والفنانة هنا الزاهد، وياسمين صبري، وصابرين، وهدى المفتي، ورانيا يوسف، وإنجي المقدم، ومايان السيد، والفنان محمد أنور، وأحمد فتحي، ولاعب كرة القدم المصري عمرو السولية، والفنانة التونسية عائشة بن أحمد، وغيرهم.

وفي عام 2020، شارك فان دام مع الممثل محمد رمضان في إحدى الحملات الدعائية التي قدم خلالها مشاهد تمثيلية أمام رمضان وحقق الإعلان وقتها نسبة مشاهدة مرتفعة، مما حمّس فان دام للقيام بالتجربة أمام رامز جلال لما يتمتع به البرنامج من نسب مشاهدة مرتفعة خلال السنوات الماضية.