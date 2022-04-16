رمضان في لوحات.. كيف عاش المسلمون الشهر الفضيل في ما مضى؟

باقتراب الشهر الفضيل يتسابق الكثير من الناس للاستعداد له متبعين كل حسب مجتمعه وثقافته الكثير من العادات، هكذا كان الحال منذ القرون الأولى للإسلام، وقد سجلت العديد من اللوحات نسمات وأجواء رمضان في مجتمعات عدة بأشكال مختلفة.

من الشرق الأدنى وصولا للمغرب العربي ومرورا بالشرق الأوسط حمل شهر رمضان في طياته على مر العصور إلهاما لا ينقطع للعديد من الرسامين الذين سجلوا نفحات وأجواء هذا الشهر في لوحات لا تزال بعد عقود أو قرون معبرة عنه.

على سبيل المثال، يقدم الفنان التشكيلي المصري محسن أبو العزم أجواء رمضان ببصيرة نافذة في المجتمع المصري الذي يتسم بروح رمضانية معينة.

واستطاع أبو العزم نقل تلك الروح في عدة لوحات، مثل المسحراتي وبائع الكنافة وغير ذلك من أعماله التي تجعل المشاهد يتشوق للشهر الفضيل.

ونرى في لوحته "المسحراتي" طفلا صغيرا يحمل فانوسا يمشي بجوار جده أو أبيه المسحراتي في أجواء ليلية لكن مليئة بالبهجة والزينة الرمضانية.

وكعادة أبو العزم في لوحاته يركز على البنية الجسدية لشخوص اللوحات بشكل كاريكاتيري يدفع المشاهد للابتسامة، كذلك يظهر المسحراتي وحفيده في بيئة شعبية، وهي الثيمة الغالبة على أعمال أبو العزم الذي يميل إلى الأحياء الشعبية والقديمة لنقل روح مصر وتراثها.

نفس الحال في لوحته "بائع الفول" التي يظهر فيها جمع من الناس حول عربة فول وزينة رمضان والفوانيس معلقة فوقهم في أجواء رمضانية مصرية واقعية.

ويعتمد الرسام هنا على روح الحارة المصرية أيضا لنقل واحدة من العادات التي لا يغفل عنها المصريون أبدا في رمضان، وهي الفول المدمس كوجبة أساسية ملازمة للسحور.

رمضان السلام

اللوحات الرمضانية التي ظهرت بدافع مؤثرات اجتماعية وخصوصية ثقافية لا تقتصر على أبو العزم، فقد رسم الفنان التشكيلي الفلسطيني الأردني عماد أبو شتية رمضان بروح فلسطينية، وهي العادة التي جرى عليها في معظم أعماله، إذ تظهر الهوية الفلسطينية حاضرة في شكل ثوب المرأة الفلسطينية أو غصن الزيتون والحمام الأبيض أو الحرم القدسي.

في لوحته "رمضان" تجلس شابة فلسطينية في أجواء ليلية تحت شجرة، يدل ثوبها على هويتها، تحمل مشكاة وأمامها حمامة بيضاء ومن خلفها المسجد الأقصى يطل عليه هلال كبير للدلالة على بداية الشهر الكريم، في جو يغلب عليه الهدوء والسكينة بسبب غلبة درجات اللون الأزرق.

روحانية العبادات

في الماضي، دفع الجو الروحي لشهر رمضان وما يحدثه من تغيير كامل في المزاج العام لدى المسلمين العديد من الرسامين والمستشرقين إلى الكتابة والرسم لتسجيل لحظات الروحانية والصفاء التي كانت تغمر العالم الإسلامي في تلك الفترة، مثال ذلك لوحة "صلاة العشاء" للمستشرق الفرنسي يوجين جيرارديت (1853-1907).

قام جيرارديت بـ8 رحلات إلى بلاد المغرب العربي في أواخر القرن الـ19، ووجد الكثير من الإلهام والراحة في البيئة الصحراوية وسكانها من البدو الرحّل، خاصة في واحات بسكرة والقنطرة وبوسعادة.

وعلى عكس المستشرقين الآخرين لم ينتج جيرارديت مشاهد للحرملك أو قاعات الحريم، بل اهتم بتصوير الأجواء الروحانية التي يعيشها المسلمون في تلك المناطق.

نرى في هذه اللوحة عددا من البدو المغاربة يصلّون العشاء في الصحراء في أجواء رمضانية بسيطة، ولا يظهر في اللوحة أي تكلف أو مباهج دنيوية مثل الزينة والأطعمة وغير ذلك.

اللوحة مرسومة على المذهب الواقعي، وهو مذهب في الفن التشكيلي معني بنقل تفاصيل المشهد كما هو على أرض الواقع بدون إضافات من الرسام، وقد قدم جيرارديت روحانية وبساطة الأجواء الصحراوية والرمضانية بدقة وإحساس عاليين.