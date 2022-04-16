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بيلا حديد تتهم إنستغرام بفرض رقابة على حسابها بسبب تضامنها مع فلسطين

بيلا حديد في مظاهرة مناصرة للفلسطينيين
الأميركية من أصل فلسطيني بيلا حديد في مظاهرة سابقة مناصرة لفلسطين (مواقع التواصل الاجتماعي)
16/4/2022

قالت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد أمس الجمعة إن منصة "إنستغرام" (Instagram) فرضت رقابة على قصصها المرتبطة بقضية فلسطين.

وقالت بيلا حديد في بيان عبر حسابها "لقد منعني إنستغرام من النشر -إلى حد كبير- فقط إذا كانت تتعلق الصور والفيديوهات بفلسطين".

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أدانت بيلا حديد عبر حسابها على إنستغرام اقتحام أفراد من الجيش الإسرائيلي المسجد الأقصى لاعتقال شبان فلسطينيين.

بيلا حديد تتهم إنستغرام بفرض رقابة على حسابها بسبب تضامنها مع فلسطين - المصدر: صفحة بيلا حديد على انستغرام
بعض منشورات بيلا حديد الداعمة لفلسطين على إنستغرام تم حجبه (المصدر: صفحة بيلا حديد على إنستغرام)

وقالت إن "ما يفعله الجنود الإسرائيليون في المسجد الأقصى، بمنتصف الصلاة، وفي شهر رمضان المبارك، لا يفعله إلا المُختلون عقليا".

وتعتقد حديد أن المنصة الأميركية التي تمتلكها شركة "ميتا" (Meta) فرضت حظرا جزئيا على منشوراتها المتضامنة مع الفلسطينيين.

وأوضحت في بيان "عندما أنشر عن فلسطين، يتم حظري في "Shadow banned"، وهو حظر ظهور جزئي للمتابعين على الفور ويقل عدد متابعي قصصي ومنشوراتي نحو مليون شخص".

وأشارت حديد إلى أن تقنية "Shadow banned" تعني أن "ظهورك على إنستغرام قد تم تقييده، ولا يمكن لأحد سواك ومتابعيك المباشرين رؤية منشوراتك".

وندّد ناشطون ومدونون مناصرون للقضية الفلسطينية بخطوة إدارة إنستغرام، متسائلين عن جدية شعارات حرية التعبير التي ترفعها المنصة الأميركية.

واستغرب ناشطون من إقدام تطبيق إنستغرام على كتم الأصوات التي تقف في صف القضية الفلسطينية والقدس.

وكتبت الدكتورة فاطمة الوحش "عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية #بيلا_حديد "ما يفعله الجنود الإسرائيليون بالأقصى في رمضان لا يفعله إلا المختلون عقليا، وغير مسموح تبرير أفعال الجيش الإسرائيلي، ما هو موقف أصحاب الثقافة والسياسة والريادة؟!".

وأكدت بعض التغريدات أن "منع بيلا حديد من التحدث عن فلسطين أمر مثير للاشمئزاز في الواقع لأننا بحاجة إلى تطبيق جديد".

وقال مالك، وهو مغرد، "إنستغرام حظر بيلا حديد جزئيا من الحديث عن فلسطين، هل نحن متفاجئون؟".

 

وفي تغريدة أخرى قالت أمينة "تواصل وسائل الإعلام، وخاصة إنستغرام وفيسبوك، حظر وكتم صوت الأشخاص الذين يحاولون نشر مقاطع فيديو حول ما يحدث في فلسطين، ولا يمكن لأصدقائي مشاركة قصة أو مقطع من أحداث اليوم".

المصدر : وكالة سند