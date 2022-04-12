شركة أزياء تطالب بإيقاف "سوتس بالعربي" بسبب ملابس أبطال المسلسل

شهد مسلسل "سوتس بالعربي" أزمة تصاعدت خلالها الساعات الماضية، بعد أن أصدرت إحدى شركات الأزياء بيانا عن إقامة دعوى قضائية ضد منتج المسلسل، لعدم سداد قيمة البدل التي تم استخدامها في المسلسل.

وقف عرض المسلسل

وطالبت الشركة في بيانها بوقف عرض المسلسل لحين الحصول على حقوقها.

وجاء في البيان الذي أصدره مكتب المحامي كمال شعيب المستشار القانوني لشركة الأزياء المتخصصة في تجارة البدلات والملابس الرجالية، بأنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة المنتجة لمسلسل "سوتس بالعربي"، حيث حصلت شركة الإنتاج على كامل ملابس وبدل فريق عمل المسلسل من دون سداد ثمنها، الذي يصل إلى مليونين و700 ألف جنيه مصري تقريبًا (146.4 ألف دولار أميركي)، ولذلك تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع تحديد أقرب جلسة لنظر دعوى وقف عرض المسلسل حتى حصول شركتنا على كامل حقوقها عن استغلال منتجاتها دون دفع ثمنها.

20 مليونا للتشهير

ومن جانبها، قامت شركة "تي فيجن" المنتجة لمسلسل "سوتس بالعربي" بالرد على هذا الاتهام خلال بيان أيضا أطلقته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بأنهم فوجئوا بالأنباء المتداولة عن إجراءات قضائية من شركة ملابس جاهزة تدعي بأن لها مستحقات مالية عن توريد "بِدل" لمسلسل شهير حقق نسبة مشاهدة عالية، وعمدت إلى خلط الحقائق وإدخال الغش على الجمهور.

وأكدت الشركة أنها غير مدينة لأي جهة، وأن سمعتها التي اكتسبتها على مدار 20 عامًا تقريبًا تشهد لها بالالتزام في معاملاتها المالية، وأنها قد وكلت مكتب الدكتور حسام لطفي، للتصدي لمن وصفتهم بـ"أدعياء الشهرة" بكل حزم ومساءلتهم عن تشهير متعمد بسبّ وقذف، وجريمة تهديد مصحوب بطلب، والتي يعاقب عليها القانون بعقوبة جنائية، وأن الشركة ستطالب بتعويضات مدنية تصل إلى 20 مليون جنيه (1.1 مليون دولار) لما لحقها من أضرار أدبية ومالية، حسب البيان.

سخرية على الشاشة

الجدل الذي أثارته ملابس وبدل مسلسل "سوتس بالعربي" كان أيضا محور عدد من مشاهد المسلسل.

الحلقات المنسوخة نصا من النسخة الأميركية لمسلسل يحمل نفس الاسم، اعتمدت على مكتب محاماة يعمل به محامون محترفون من الطبقة الراقية، ومن ثم يرتدون ملابس فاخرة للغاية، وخلال الأحداث يسخر أبطال العمل من ملابس أحمد داود المتواضعة التي لا تليق بمحام يعمل في شركة محاماة كبرى، ويصفها بطل المسلسل آسر ياسين بـ"الخردة".

مسلسل "سوتس بالعربي" من إخراج عصام عبد الحميد، ومن تأليف محمد الحفظي، وياسر عبد المجيد، ومحمد جلال ومن بطولة آسر ياسين، وأحمد داود، وصبا مبارك، وتارا عماد، وريم مصطفى، ومحمد شاهين، ويعرض على منصة "شاهد"، والعمل مأخوذ عن نمط المسلسل الأميركي "سوتس" "Suits"، الذي عرض في 9 مواسم خلال أعوام 2011-2019، وتدور أحداثه حول عالم المحاماة والقضاء.