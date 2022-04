القاهرة – تذهب السيدة المطلقة فاتن (الفنانة نيلي كريم) إلى دار الإفتاء، تسأل الشيخ يحيى ما إذا كانت المرأة المطلقة تفقد حضانتها لأطفالها إذا تزوجت، فيخبرها أن الفقه يؤكد ذلك، ولكنه لا يقدم لها آية قرآنية صريحة عن ذلك، فتسأله فاتن في تحدٍ "هل ربنا قال كده (هذا) بنفسه؟"، وتنكر رأي الفقهاء، ثم تعلن رأيها "أتحداك أن ربنا قال ذلك، الأمر لا يحتاج إلى دراسة، إن الله عادل ورحيم ولا يمكن أن يحرم أُمًّا من أبنائها".

في مشهد في حلقة تالية، تعود فاتن إلى الشيخ يحيى، يخبرها أنه قضى وقتا طويلا يبحث عن الرأي، وأن الله لم يقل ذلك، وأن الفقهاء هم من قالوا بذلك، فتزغرد فاتن، يأخذها يحيى لشيخ آخر أكبر سنا وأكثر علما، عندما تناقشه في آراء علماء الفقه، وتعترض على وجهة نظره يعنفها بشدة، مصرا على أن علماء الفقه يشرحون كلام الله، ويطردها فورا، في مشهد صادم.

بعد أن طرحت شبكة "نتفليكس" (Netflix) مسلسل "البحث عن علا" قبل أشهر، وعرضت قصة سيدة مطلقة (هند صبري) تنطلق لحياة رحبة بعد أن تحررت من قيود الزواج، دون أن تعاني من مشاكل تذكر مع زوجها أو طليقها، يأتي "فاتن أمل حربي" ليقدم معالجة أقرب للواقع إلى جمهور عريض يشاهد المسلسل على شاشات الفضائيات في موسم رمضان الأهم والأعلى مشاهدة، عارضا قصة معاناة سيدة مطلقة تحاول اكتساب حقوقها بعد طلاقها من زوج قاس، لتصدم بالقانون والمجتمع والدين كذلك.

Whilst, there is a big difference between both cases in terms of lifestyle and community. however, #فاتن_امل_حربي realistic for such kinda men who were raised on being morons, so it’s not about the lady who handles the divorce it’s all about the MAN! #البحث_عن_علا pic.twitter.com/0sq2qmFsbu

