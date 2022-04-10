سلاف فواخرجي تثير سخط جمهورها بتصريحات صادمة عن الله تعالى والدين

أثارت الممثلة السورية سلاف فواخرجي حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها الأخيرة حول معتقداتها الدينية وحديثها عن الجنة والنار خلال لقاء أجرته مع الإعلامية رابعة الزيات ببرنامج "شو القصة" عبر فضائية "إل تي في" (LTV) السورية.

وفي اللقاء وجّهت الإعلامية الزيات سؤالا لفواخرجي حول ديانتها والتي يتساءل الجمهور عنها كلما بحثوا عن اسمها في غوغل، فردت الفنانة السورية "والدتي علمتني من يسألكم عن ديانتكم تقولوا أنا سوري، وكانت تأخذنا إلى الكنيسة والجامع وتخبرنا أن هذا هو بيت الله، وحتى فترة معينة من حياتنا لا نعرف ما هي ديانتنا، وتعلمت أنني أنتمي لهذا البلد بكل أطيافه وأديانه، وأحتفل مع الجميع في أعيادهم أيا كانت الديانة، وأشعر دائما أنني أمتلك شيئا من كل دين وطائفة".

وأضافت "أنا مؤمنة ولست متدينة، أحترم جميع الأديان طالما بها أخلاق"، وعن الطقوس الدينية قالت "هذا الأمر يخصني، فأنا أذهب إلى كل بيوت الله".

وواجهتها الزيات بأن الناس تريد أن يكون الشخص لديه دين، فأجابت سلاف "كما قلتِ، الناس تريد لكن الله لا يريد، فالله يريد أن تكوني مؤمنة وتتمتعي بالأخلاق".

الجنة والنار

"من هو الله؟"، هكذا سألتها مقدمة البرنامج، فردت فواخرجي "الله هو كل شيء، هو الضمير، الجمال هو القدر، الله لم يقل لا تذهبوا إلى الجامع أو الكنيسة أو المعبد البوذي"، ثم فاجأتها بسؤال "هل يوجد جنة ونار؟"، ترددت الفنانة السورية ثم أجابت "الله أحلى من أن يحرق.. ما بيحرق".

وتابعت "الثواب والعقاب موجود دائما في الدنيا وكما تدين تدان والجنة حالة جميلة.. ما حدا راح وحكى".

ورفضت سلاف فواخرجي، تكفير البوذي أيضا، مؤكدة أنه مرضي عنه، مشيرة إلى أنه قمة الكفر أن يقوم إنسان بتكفير شخص آخر، وقالت عن اتهامها بالكفر والإلحاد، أن ذلك جاء بعد تغريدتها التي تحمل عبارة "لا تشتم إلها لا تعبده"، وأوضحت الأمر قائلة أن "البعض يعبد البقر أو الحجر، طالما هم مؤمنين بذلك فهم أحرار، وأنا أيضا لدي حريتي ولا أسمح لأحد أن يتجاوزها"، لافتة إلى أنها لم تندم على تلك المقولة لأنه تأريخ لفكرها.

هجوم على فواخرجي

وبعد تصريحاتها تلك عن النار تعرضت سلاف فواخرجي، لهجوم شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونذكر هنا بعضا من تلك التعليقات:

الممثله سولاف فواخرجي عاشقة بشار الاسد تقول: "لا يوجد نار في الآخرة الله احلا من انه يحرق عباده"…(عندما تحترق بها سوف تدرك متأخره حقيقة وجودها) — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) April 9, 2022

سولاف فواخرجي في برنامج رابعة الزيات : لا يوجد نار في الآخرة

الله احلا من انه يحرق عباده شكلها ما فتحت المصحف في حياتها🤦🏻‍♂️ — نجيم |🌟 (@8NGAM8) April 9, 2022

احترام اله انا اذكى منه بقدراتي العقليه؟

وكيف احترم اله لايتحدث ولايتكلم؟

وكيف احترم ديانه اشخاص يقولون نحن ابناء الله وانتم خىْازير وعبىٍد لدينا؟

وكيف احترم دين اشخاص يخالفون فطره الانسان؟ (يوم نقول لجهنم هل امتلائت وتقول هل من مزيد)#سولاف_فواخرجي#كفرة pic.twitter.com/4i1tD9x4ta — هيملر (@YDB71) April 9, 2022

مقتل والد فواخرجي

صدمت سلاف فواخرجي جمهورها، خلال لقائها بالبرنامج، عندما تحدثت عن سبب وفاة والدها، والتي اعتبرتها جريمة قتل.

وكشفت تفاصيل لأول مرة عن الحادثة، وألقت فيها اللوم على الممرضة التي كانت ترعى والدها، مشيرة إلى أن والدها لم يكن لديه أمراض مزمنة تسبب الوفاة، وكانت تخدمه وتعطيه أدويته، لكن عندما كانت تصور مسلسل عنبر 6، وكان أيضا زوجها وائل بالتصوير، استعانت بالممرضة، وكان طبيبه الخاص قد وصف له "ترامادول" (Tramadol)، لألم ظهره عند الضرورة القصوى فقط، وأخطروا الممرضة بذلك، لكنها أعطته جرعة زائدة من الترامادول سببت وفاته، وفق كلام فواخرجي.

وعقبت "جريمة عن غير قصد، وكنت سأقتل الممرضة"، ولفتت إلى أنها لم تحاسب الممرضة لأن ذلك كان سيتسبب في تشريح جثة والدها.

وائل رمضان غير راض عن القبلة

أما عن رأي زوجها السابق وائل رمضان بمشهد القبلة الذي قدمته في مسلسل "شارع شيكاغو"، أوضحت في البداية أن تصريح وائل رمضان بأنه هو من قام بتصوير المشهد كان مجازيا "ليُسكت الذين يهاجموني ويوقف بجواري".

ولفتت أنه لم يكن سعيدا بالمشهد، وقال "يا ريت ما كان"، وأكدت أنها هي لا تزال حتى اليوم ترى بأن ما قامت به هو الصحيح، ودللت على ذلك، بأنه عملها، وأوضحت أنها تربت على أفلام النجوم الكبار، "كانوا ينتظروا المشهد الأخير للبطل وهو يقبل البطلة باعتبارها النهاية السعيدة"، وفق تصريحاتها.

طلاق هادئ

وكانت سلاف فواخرجي قد فاجأت جمهورها بطلاقها من زوجها الفنان وائل رمضان، وكتبت رسالة انفصال حزينة قالت فيها إنها لم تكن جديرة به كما يكفي، وحاولت لكنها لم تصل إلى قمته، وأشارت إلى أنه كان وسيبقى رجلا في عينها وأمام الله والبشر، واختتمت رسالتها المطولة أن البدايات والنهايات أخلاق.

دعم بشار الأسد

وقد التقت الفنانة السورية سلاف فواخرجي الرئيس السوري بشار الأسد، ونشرت صورة تجمعها به، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، وعلقت على الصورة "شكرا سيدي الرئيس لشرف اللقاء، حماكم الله لما فيه خير هذا البلد وأهله".

جدير بالذكر أن سلاف فواخرجي، عرض لها مؤخرا على منصة شاهد، المسلسل اللبناني عنبر 6، إخراج علي العلي، وبطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم صبا مبارك، أيتن عامر، فاطمة الصفي، جمانة كريم، سلوى محمد علي، رانيا عيسى، رنين مطر، تاتيانا مرعب، إيلي متري، نتاشا شوفاني، نايف الظفيري. وتم الإعلان عن تجهيز موسم ثان من العمل.