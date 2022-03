في خطوة هي الأولى في تاريخها في الوطن العربي، قررت "ديزني" إصدار أحدث أفلام رسومها المتحركة "إنكانتو" (Encanto) بدبلجتين منفصلتين، الأولى بالعامية المصرية والثانية بالفصحى.

وهو ما جاء بعد أكثر من 10 سنوات من المطالبة بإعادة اللهجة المصرية لأفلام ديزني والضغط عبر وسم #ديزني_لازم_ترجع_مصري الذي ظل مدة طويلة الأكثر تداولا على مستوى العالم وفي دول خليجية وعربية عدة وأيَّده كثير من الفنانين العرب على رأسهم النجم المصري محمد هنيدي.

يُذكر أن الملايين كانوا بانتظار هذه الخطوة، ليس من مصر فحسب بل من مختلف الدول العربية، فثمة أجيال نشأت على الرسوم المتحركة المدبلجة بالعامية وعشقتها، فكان الأمر صادما حين توقفت ديزني عن دبلجة أفلامها باللهجة المصرية واستبدلتها بالفصحى منذ عام 2012.

ومع إعلان الخبر على الصفحة الرسمية بفيسبوك لـ"ديزني بالعربي"، سرعان ما تبعه الكشف عن أسماء الفنانين الذين أُسند إليهم الأداء الصوتي بالعمل.

من بينهم جيهان الناصر في دور "الجدة"، وشروق الشريف في دور "ميرابل"، وزياد الشريف في دور "برونو"، ونتالي آلان في دور"لويسا"، ونهى فكري في دور "بيبا"، ومن الأطفال إيسل رامي في دور "ميرابل الصغيرة"، وعبد الله حازم في دور "أنطونيو".

لاقت تلك الترشيحات استحسانا لدى الجمهور، بخاصة إسناد البطولة إلى المخرجة الغنائية جيهان الناصر، ذات الباع الطويل في مجال دبلجة عشرات أفلام ديزني سواء بالأداء أو الغناء. ومن أهم الأعمال التي شاركت فيها: "بوكاهونتاس"، و"الأسد الملك 2″، و"ربانزل"، و"مولان"، و"طرزان"، و"علاء الدين".

منذ بداية صدور فيلم "إنكانتو" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وعلى الرغم من كل مخاوف المنتجين والموزعين بسبب تزامن عرضه مع ظهور متحور أوميكرون، فإنه خالف كل التوقعات وحقق نجاحا فنيا وجماهيريا ملحوظا.

فمن جهة تجاوزت إيرادات العمل 246 مليون دولار، ومن ناحية أخرى حاز على تقييم جماهيري بلغ 7.3 نقاط وفقا لما جاء بموقع "آي إم دي بي" (IMDb).

أما على مستوى الجوائز الفنية المهمة، فقد فاز العمل بجائزة الغولدن غلوب لأفضل فيلم رسوم متحركة لعام 2022، في حين منحه المجلس الوطني للمراجعة جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة لعام 2021.

وعلى مستوى الترشيحات التي لم يُحسم أمرها بعد، رُشّح الفيلم لجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة بالبافتا البريطانية لعام 2022، والأهم لـ3 جوائز أوسكار هي: "أفضل فيلم رسوم متحركة"، و"أفضل أغنية"، و"أفضل موسيقى تصويرية".

كما يتوقع النقاد أن يقتنص العمل أوسكار أفضل فيلم "أنيميشن" على الأقل، وهو ما سوف نتأكد منه في 27 مارس/آذار الجاري في حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ94.

